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Врач-эндокринолог рассказала о рисках употребления азиатской кухни для россиян
Эндокринолог Павлова рассказала об опасности блюд Юго-Восточной Азии для некоторых россиян
В кухне Юго-Восточной Азии много блюд из сои, при этом не всем россиянам соя будет полезной, заявила эндокринолог Зухра Павлова, комментируя появившиеся возможности заказать блюда практически любой кухни мира.
На вопрос о том, насколько полезно выросшему в средней полосе России человеку питаться суши, пловом и шаурмой, Павлова указала, что «опасность готовой еды прежде всего состоит» в возможном пренебрежении к «диетической составляющей пищи». Так, по ее словам, «в погоне за вкусовыми качествами производители могут забыть, что в приоритете должна быть безопасность».
«Чем меньше в пище конечных продуктов гликирования (глюкоза, фруктоза и т. д.), а именно они придают яркий вкус еде, тем больше продолжительность жизни человека и самое главное – качественной жизни», – рассказала она газете ВЗГЛЯД.
Павлова отметила, что для россиян «пища разных народов может быть вполне приемлемой и даже полезной». Однако некоторые «продукты или способы приготовления» подойдут не всем. Она призвала руководствоваться «взвешенным и разумным подходом».
«Как нельзя лучше здесь подходит пословица: «что русскому хорошо, то кому-то другому не очень», – сказала она. В частности, указала Павлова, в кухне Юго-Восточной Азии есть много блюд из сои, а компоненты сои «не всегда легко перевариваются и усваиваются». Кроме того, как подчеркнула эндокринолог, у некоторых людей «вовсе может быть пищевая непереносимость» данного продукта.
Напомним, Павлова рассказала, почему нельзя заедать плохое настроение сладостями.