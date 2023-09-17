В Воронеже нашли шестилетнего мальчика весом в девять килограмм

Tекст: Алексей Дегтярев

Ведомство организовало процессуальную проверку по сообщениям в СМИ о ребенке с весом в девять килограмм в возрасте шести лет, сообщается на сайте регионального СК со ссылкой на СМИ.

В больницу его положили в конце августа, у мальчика тяжелая белково-энергетическая недостаточность, он не разговаривает, не реагирует на прикосновения и на голос.

После проверки СК примет процессуальное решение.

Согласно усредненным данным Всемирной организации здравоохранения, норма веса для мальчиков в шесть лет составляет от 21,9 кг до 25,1 кг, сообщает РИА «Новости».

В 2020 году в Брянске нашли девочку весом в девять килограмм, она жила в приемной семье, ее госпитализировали с истощением и обморожением.