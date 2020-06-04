Арестован опекун найденной в истощенном состоянии девочки в Брянске

Бежицкий районный суд Брянска по ходатайству следователей арестовал на два месяца опекуна семилетней девочки, которая была найдена в одном из домов города в истощенном состоянии, сообщили в пресс-службе регионального Следственного управления Следственного комитета (СУ СК).

В СК сообщили, что «суд вынес решение о мере пресечения в отношении опекуна девочки», женщину арестовали на два месяца, передает ТАСС.

Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова сообщила, что девочка, госпитализированная из приемной семьи в Брянске с истощением и обморожением, весила всего 9 килограмм, в данный момент она в медицинском учреждении, передает РИА «Новости».

«Ощущение, что ребенок после того, как его шесть лет назад передали в приемную семью, просто стал невидимым для системы», – указала она.

Омбудсмен назвала этот случай результатом бездействия органов системы профилактики, которая не сработала, вовремя не заметила ребенка: «Никто ее не навещал, никто не видел, что она живет в затхлой, захламленной комнате под навесным замком. Ребенок не говорит, не умеет обслуживать себя, и если будет доказано, что это приобретенные последствия отношения к ней приемных родителей, то это страшное преступление против ребенка».

Ранее сообщалось, что в Брянске госпитализировали с обморожением ног истощенную семилетнюю девочку из приемной семьи.

Прокуратура начала проверку. По предварительным данным, ребенок жил с приемными родителями, злоупотребляющими алкоголем.

СК возбудил по данному факту уголовное дело по трем статьям: ч. 2 ст. 117 («Причинение физических страданий в отношении заведомо несовершеннолетнего»), ст. 156 («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») и ч. 1 ст. 293 УК РФ («Ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного отношения к службе»).

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил поставить на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования уголовного дела.