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Эндокринолог рассказала, как правильно подготовиться к смене сезонов
Эндокринолог, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова рассказала, как подготовиться к смене сезонов.
Как рассказала Павлова газете ВЗГЛЯД, от настроя зависит половина успеха, то есть, если говорить себе, что осенью слякоть и уныние, зимой холода и депрессия, то еще до наступления холодов человек начнет себя чувствовать хуже. Она предложила посмотреть на осень или зиму с позиции тех поэтов и художников, которые видели красоту этих сезонов так, что невозможно не полюбить волшебство мироздания.
Павлова добавила, что температуры окружающей среды требуют и своевременной смены одежды, также следует проконсультироваться с врачом, не пора ли вам принимать поливитаминные препараты, так как потребность в них вырастает, а их количество в еде уменьшается.
«Дефицит микроэлементов – это одно из тех состояний, которые могут способствовать снижению защитных функций организма и менее эффективной адаптации к изменениям сезонов погоды», – заключила она.