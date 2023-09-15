Стоимость нефти выросла на 1%

Мировые цены на нефть поднялись на 1%, третья неделя подряд может завершиться ростом

Цена ноябрьских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.35 растет на 0,9%, достигая 94,54 доллара за баррель, а октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI – на 1%, до 91,06 доллара, передает РИА «Новости».

В итоге с начала недели котировки могут показать рост более чем на 4% и это станет третьей неделей роста подряд. Стоимость нефти поддерживалась усилиями ОПЕК+ по снижению добычи и опасениями по поводу экономики Китая. Как следствие, на этой неделе инвесторы стали опасаться дефицита, особенно после выхода ежемесячных докладов ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА). В докладе ОПЕК оценила дефицит предложения в четвертом квартале в среднем в 3,3 млн баррелей в сутки. По прогнозу МЭА, дефицит во втором полугодии может составить 1,24 млн баррелей в сутки.

«Теперь нефтяные рынки вынуждены задуматься: является ли 100 долларов за баррель возможным для фьючерсов Brent во второй половине 2023 года, учитывая масштабы сокращения предложения ОПЕК+», – цитирует Bloomberg директорf отдела исследований сырьевых товаров горнодобывающей и энергетической отраслей Commonwealth Bank of Australia Вивека Дхара.