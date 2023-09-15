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    Игорь Караулов Игорь Караулов Зачем Дзержинский пришел в Ясенево

    В нашей истории мало найдется деятелей, которые были бы настолько мифологизированы, чей образ был бы покрыт настолько густым слоем ретуши. По сути, никакого реального Дзержинского мы не знаем и знать не хотим.

    51 комментарий
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Почему России не дали выступить на Азиатских играх

    Вероятный недопуск основной части спортсменов из России и Белоруссии на Азиаду – недружественный шаг, который показывает, что налаживать диалог никто не собирается. Пока что.

    0 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Важно не только бить врага на поле боя, но и это показывать

    Опубликованный в день украинской военной разведки ролик оказался ударом под дых, максимально доходчиво показав всем, что у Украины нет никакого преимущества в диверсионно-разведывательных действиях – просто русские в силу присущей им скромности раньше занимались боевой работой, а не бахвальством.

    12 комментариев
    15 сентября 2023, 05:25

    Автобусы обстреляли в Ярославле

    Неизвестные обстреляли два автобуса в Ярославле

    Tекст: Антон Антонов

    Открыто уголовное дело по статье о хулиганстве в связи с обстрелом двух автобусов в Ярославле, сообщила пресс-служба УМВД по Ярославской области.

    Как сообщили в ведомстве, неизвестные «использовали неустановленный предмет» в качестве оружия, чтобы «произвести выстрелы в направлении автобусов общественного транспорта». Никто не пострадал, но «причинен ущерб» автобусам «Стартранса» и «Гирфтранса», передает ТАСС.

    Инцидент произошел на улице Бабича в Дзержинском районе. Полиция ищет стрелявших. Прокурор Ярославской области Александр Лоренц поставил ход и результаты расследования уголовного дела на контроль.


    14 сентября 2023, 10:38
    Российские миллиардеры вывели из Европы активы на 50 млрд долларов

    Bloomberg: Российские миллиардеры перевели из Европы активы на 50 млрд долларов

    Российские миллиардеры вывели из Европы активы на 50 млрд долларов
    @ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российские миллиардеры перевели из Европы активы на 50 млрд долларов из-за изменения налоговой политики и наложенных санкций, сообщает Bloomberg.

    Агентство отметило недавний переезд с Кипра в Россию компаний United Medical Group CY Plc и MD Medical Group Investments Plc, которые контролируют бизнесмены Игорь Шилов и Марк Курцер. Их перевод в Россию увеличит общую стоимость переведенных с февраля прошлого года активов до 50 млрд долларов, пишет «Коммерсантъ».

    Как отмечает Bloomberg, перевод активов связан с изменением налоговой политики: после приостановки Россией соглашения об избегании двойного налогообложения вести бизнес в Европе стало невыгодно.

    Между тем, по данным агентства, ряд крупнейших российских сырьевых и технологических компаний по-прежнему зарегистрированы в Европе. Например, производитель удобрений EuroChem Group AG миллиардера Андрея Мельниченко находится в Швейцарии, а вторая по величине российская золотодобывающая компания Polymetal International Plc перерегистрировалась в Казахстане.

    Ранее первый заместитель министра экономики Илья Торосов на Восточном экономическом форуме заявил, что 2023 году в отечественные «офшорные» зоны переехали 115 компаний.

    Напомним, Владимир Путин призвал бизнесменов вкладывать капиталы в России.

    Коментарии (46)
    14 сентября 2023, 20:03
    Генерала Суровикина заметили в Алжире
    Генерала Суровикина заметили в Алжире
    @ Алексей Ерешко/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Сети появилось сделанное за границей фото экс-командующего Объединенной группировкой войск в зоне СВО Сергея Суровикина.

    На фото видно, что генерал сидит в зале на официальном мероприятии. Как передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-каналы, генерала сфотографировали в Алжире во время встречи с военным руководством республики.

    Блогер Сергей Колясников, опубликовавший снимок, подтвердил, что на фото Сергей Суровикин. Он добавил, что генерал принимает участие в мероприятии за пределами России. «Сергей Владимирович Суровикин пусть и без должности, но уже на работе», – написал блогер.
    По его словам, Суровикина не увольняли, генерал до сих пор находится в распоряжении Минобороны,

    На прошлой неделе член думского Комитета по обороне, генерал-полковник в отставке Виктор Заварзин сообщил, что Суровикин заступает на новую работу.

    Коментарии (13)
    14 сентября 2023, 17:42
    Заслуженную артистку Рамилю Искандер арестовали по делу о крупной партии наркотиков
    Заслуженную артистку Рамилю Искандер арестовали по делу о крупной партии наркотиков
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Заслуженная артистка России Рамиля Искандер (Хисамова) помещена под арест по делу о попытке продажи наркотиков, сообщили в Железнодорожном райсуде Пензы.

    Хисамова помещена под арест до 21 октября 2023 года включительно, сообщили в суде РИА «Новости». Там уточнили, что ей инкриминируется статья «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Само решение об аресте приняли еще 31 августа, но о нем стало известно только сейчас. Защита обжаловала решение суда, но апелляция пока не рассмотрена.

    Источник агентства в силовых структурах уточнил, что Искандер задержали в Москве после того, как у нее дома и в ее автомобиле якобы нашли около 2 кг мефедрона. От дачи показаний артистка отказалась. Другой источник в правоохранительных органах подтвердил информацию о 2 кг мефедрона. Он уточнил, что у актрисы также нашли дозу кокаина в размере меньше одного грамма.

    В Российском академическом молодежном театре (РАМТ) указывали, что слышали про уголовное преследование Искандер, но ничего сказать по этому поводу не могут. На спектаклях ее заменят коллеги.

    Рамиля Искандер – лауреат премий за роли Элеоноры и Эсме в спектакле Rock’n’roll. За роль в спектакле «Алые паруса» в 2021 году ее удостоили звания заслуженной артистки России. Она также снимается в кинофильмах и сериалах, занимается озвучкой зарубежных кинокартин.

    Коментарии (20)
    14 сентября 2023, 15:59
    В Казахстане объяснили отмену концертов побывавшей в Донбассе команды КВН «Камызяки»
    В Казахстане объяснили отмену концертов побывавшей в Донбассе команды КВН «Камызяки»
    @ кадр из видео

    Tекст: Кристина Цыцура

    В Казахстане отменили выступление команды КВН «Камызяки» из-за шуток над казахским языком и выступления в Донбассе, об этом сообщили организаторы гастролей.

    По словам одной из организаторов гастрольного тура Ольги Ли, из-за резонансной негативной обратной связи общественности пришлось отменить тур по Казахстану, передает РИА «Новости».

    Ранее в Казахстане опубликовали петицию с требованием отменить гастроли команды «Камызяки». Среди причин перечислялись высмеивание казахского языка и выступление команды в Донбассе. Позже билеты на концерты в октябре пропали из продаж.

    Выступление команды планировалось 5 октября – в Алма-Ате, а 7 октября – в Астане.

    Коментарии (26)
    14 сентября 2023, 19:50
    Группа солдат ВСУ сдалась в плен без боя в Запорожской области

    Рогов: Группа бойцов ВСУ сдалась в плен без боя

    Группа солдат ВСУ сдалась в плен без боя в Запорожской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Группа украинских солдат решила сдаться без сопротивления российским военным у Времевского выступа в Запорожской области, заявил руководитель общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Группа бойцов ВСУ без сопротивления сдалась в плен у поселка Новомайорское на Времевском выступе, сообщил Рогов РИА «Новости». По его словам, в плен их захватили бойцы из отряда «Шторм Z» 40-й бригады морской пехоты ВС России.

    Ранее боевой медик из механизированной бригады ВСУ, попавший в плен, рассказывал, что получил должность без медицинского образования и без подготовки.

    Коментарии (9)
    14 сентября 2023, 11:45
    Соловьев показал ответ танкистов на вирусное видео с моделью на Bentley
    Соловьев показал ответ танкистов на вирусное видео с моделью на Bentley
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Российские танкисты из зоны СВО сняли ответ вирусному видео из TikTok с российской моделью и Bentley.

    Телеведущий Владимир Соловьев в своем Telegram-канале опубликовало видео, снятое танкистами в зоне СВО. Они представили свою версию с танком Т-72Б3м популярного видео из TikTok, где девушка рекламирует Bentley.

    Ранее салон авто снял ролик с рекламой Bentley. Российская модель Алла Брулетова шептала название машины, после этого ролик стал вирусным.

    Коментарии (5)
    14 сентября 2023, 15:21
    Роскомнадзор порекомендовал россиянам отказаться от WhatsApp

    РКН пообещал заблокировать WhatsApp за распространение запрещенной информации

    Роскомнадзор порекомендовал россиянам отказаться от WhatsApp
    @ Rafael Henrique/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Роскомнадзор (РКН) будет требовать от WhatsApp удалять недружественные каналы с запрещенной информацией, отказ может повлечь блокировку приложения в России, заявили в пресс-службе Роскомнадзора.

    Как сказали в пресс-службе РКН в ответ на вопрос о возможной блокировке WhatsApp, требования российского законодательства распространяются на все компании, включая мессенджеры и соцсети, которые работают в нашей стране, а появление недружественных каналов с запрещенной информацией незамедлительно повлечет требование об их удалении, и при отказе - к блокировке, передает РИА «Новости».

    В Роскомнадзоре порекомендовали российским организациям и пользователям переходить на отечественные сервисы, которые работают в российской юрисдикции и соблюдают законодательство России. Мессенджер WhatsApp принадлежит компании Meta, которая запрещена в РФ как экстремистская.

    Напомним, глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн допустил блокировку WhatsApp в России, если мессенджер запустит функцию русскоязычных каналов.

    Коментарии (26)
    14 сентября 2023, 07:40
    Корабль ЧФ России «Сергей Котов» отбил атаку украинских беспилотников
    Корабль ЧФ России «Сергей Котов» отбил атаку украинских беспилотников
    @ NASA/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку на Крым с использованием беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны России. В Черном море уничтожены украинские безэкипажные катера.

    Около 05.30 мск российская ПВО сбила 11 беспилотников над Крымом. Кроме того, около 05.00 Вооруженные силы Украины попытались атаковать пятью морскими безэкипажными катерами патрульный корабль Черноморского флота «Сергей Котов» в акватории Черного моря. В ходе отражения атаки все катера уничтожены огнем из штатного вооружения корабля, сообщило ведомство в Telegram.

    В ночь на среду Украина атаковала десятью крылатыми ракетами Севастополь, семь из них сбили системы ПВО. Под удар выпущенных Украиной ракет попал судоремонтный завод, повреждения получили два корабля, находившиеся на ремонте. Три украинских безэкипажных катера пытались атаковать отряд кораблей Черноморского флота, но были уничтожены.

    Коментарии (31)
    14 сентября 2023, 13:19
    Власти Калининграда ответили на слова главы Минобороны ФРГ о Кенигсберге

    Власти Калининграда предложили главе Минобороны ФРГ Писториусу изучить карту мира из-за оговорки о Кенигсберге

    Власти Калининграда ответили на слова главы Минобороны ФРГ о Кенигсберге
    @ IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Калининградские власти предложили министру обороны Германии Борису Писториусу, назвавшему город Кенигсбергом, изучить карту мира.

    Руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков заявил, что, назвав Калининград Кенигсбергом, Писториус продемонстрировал низкий уровень образования, и предложил немецкому министру изучить карту мира, передает РИА «Новости».

    Ранее в ходе обсуждения в Федеральной академии политики безопасности глава Министерства обороны ФРГ Борис Писториус назвал Калининград старым немецким названием Кенигсберг.

    Коментарии (14)
    14 сентября 2023, 08:49
    Экс-аналитик ЦРУ предсказал сроки окончания наступления ВСУ

    Экс-аналитик ЦРУ Джонсон заявил, что Киев завершит контрнаступление в октябре

    Экс-аналитик ЦРУ предсказал сроки окончания наступления ВСУ
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi/File Photo

    Tекст: Александра Юдина

    Украинское контрнаступление закончится в октябре из-за смены погоды, заявил экс-аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон.

    По его словам, мобильность ВСУ сократится, как только изменится погода. Но у России все же будет возможность наносить удары по украинским базам, укреплениям, местам размещения и инфраструктуре ракетами и бомбами, доставляемыми боевой авиацией, передает Ura.ru.

    Джонсон также отметил, что Украина уже не сможет поддерживать свою армию.

    Президент Владимир Путин заявлял ранее, что потери Украины с начала контрнаступления составили 71,5 тыс. человек. По словам российского лидера, у украинского «контрнаступа» нет результатов и успехов, а поставки нового западного вооружения, в том числе истребителей F-16 Киеву не помогут.

    Коментарии (6)
    14 сентября 2023, 10:26
    Пашинян обвинил российских миротворцев в провале миссии в Карабахе

    Премьер Армении Пашинян обвинил российских миротворцев в том, что они не справились с задачей в Нагорном Карабахе

    Пашинян обвинил российских миротворцев в провале миссии в Карабахе
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российские миротворцы не справились с задачей в Нагорном Карабахе, заявил американскому медиаизданию Politico премьер-министр Армении Никол Пашинян.

    По его словам, после блокировки Лачинского коридора Азербайджаном ситуация с безопасностью в регионе резко изменилась, а российские миротворцы якобы более не способны оказывать свое влияние, несмотря на то что Нагорный Карабах был зоной ответственности российских сил, передает РБК со ссылкой на Politico.

    Пашинян отметил, что вопросы касательно закрытия Лачинского коридора все еще существуют, а «российские миротворцы провалили свою миссию».

    «Впрочем, если бы контингента (российских миротворцев. – Прим. ВЗГЛЯД) не было в Нагорном Карабахе, ситуация сейчас была бы лучше», – заявил он.

    Накануне премьер-министр Армении заявил, что из-за конфликта на Украине Ереван перестал полагаться на Москву как на гаранта безопасности.

    Коментарии (55)
    14 сентября 2023, 14:53
    Лавров заявил о готовности Москвы рассмотреть предложения по Украине

    Tекст: Кристина Цыцура

    Москва готова рассмотреть все предложения по решению украинского конфликта, но с учетом законных интересов России, сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе переговоров с главой МИД Мьянмы Тан Свеем.

    Министр заявил о готовности Москвы изучить все предложения, учитывающие «реалии на земле и базовые законные интересы РФ», передает ТАСС.

    Он сообщил о ряде стран глобального Юга, которые направили России инициативы по урегулированию конфликта на Украине, руководствуясь искренними побуждениями.

    Также Лавров добавил, что Москва высоко оценивает «взвешенную, сбалансированную, объективную позицию мьянманских друзей» по этому вопросу.

    Коментарии (25)
    14 сентября 2023, 13:29
    Грузия напомнила ЕС о «катастрофической» ситуации в Молдавии и Боснии и Герцеговине

    Грузия напомнила Евросоюзу о «катастрофической» ситуации в Молдавии и Боснии и Герцеговине

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Грузия, ожидающая к концу года решения о представлении статуса кандидата в Евросоюз, напомнила Брюсселю о «катастрофической» ситуации с коррупцией в Молдавии и Боснии и Герцеговине, которые его уже получили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «В Молдавии и Боснии и Герцеговине катастрофическая ситуация с коррупцией и в плане слабости институтов», – заявил в четверг председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе.

    Поэтому, по его словам, если даже не говорить об Украине, то было «очень несправедливо» присуждать этим двум странам статус в прошлом году, а Грузии только «европейскую перспективу» и выдвигать 12 рекомендаций.

    «Решение по статусу принимается политическое. Наши шансы, исходя из этого пятьдесят на пятьдесят, - сказал Ираклий Кобахидзе. – Надеюсь, что хотя бы в этом году решение в отношение Грузии будет справедливым».

    По его словам, Украина, Молдавия и Босния и Герцеговина получили статус «авансом», а сейчас показатель выполнения ими рекомендаций Евросоюза является очень низким.

    Ираклий Кобахидзе отметил, что Грузия будет «всесторонне готова получить статус, для этого делается и будет делаться все возможное».

    Он пообещал в ближайшее время предоставить детальную информацию выполнения страной 12 рекомендаций ЕС.

    «Предпримем действенные шаги на этой и следующей неделях», – сказал Ираклий Кобахидзе.

    Коментарии (12)
    14 сентября 2023, 07:16
    Минобороны показало боевую работу Т-90М «Прорыв» на Краснолиманском направлении

    Минобороны России сообщило о нанесении танками Т-90М «Прорыв» ударов по опорникам ВСУ на Краснолиманском направлении

    Минобороны показало боевую работу Т-90М «Прорыв» на Краснолиманском направлении
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    На Краснолиманском направлении экипажи танков Т-90М «Прорыв» группировки российских войск «Центр» нанесли огневое поражение по опорным пунктам и боевикам вооруженных сил Украины, сообщило Минобороны России.

    В министерстве рассказали, что танки «выдвигаются к линии боевого соприкосновения и точными выстрелами наносят поражение по укрепленному опорному пункту украинских националистов», при этом «постоянно меняя позицию стрельбы» и оставаясь «неуязвимыми для возможного ответного огневого воздействия», передает ТАСС.

    Танкисты поддерживают связь с разведкой и операторами беспилотников. Огонь ведется из 125-миллиметровых орудий, используются как осколочно-фугасные, бронебойные, так и кумулятивные снаряды. Огонь ведется на дальность более 5 км – танки ведут прицельную стрельбу по баллистической траектории, используя рельеф местности и участки лесного массива.

    Механик-водитель танка с позывным «Тавда» сообщил, что «машина новая, 2023 года», работает «идеально». «Элементарные запуски, управление у нее гораздо лучше, по двигателю мощнее, кондиционер есть в машине», – рассказал он, отметив, что «вся приборная панель на экране отображается». По его словам, «наша техника гораздо лучше, надежнее, в любом климате ездит, нам ни грязь, ни снег, ни жара не страшны». «Главное, запоминать дорогу, чувствовать габариты машины», – сказал он.

    Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что на Краснолиманском направлении в районе Торского выступа сорваны две атаки ВСУ, российские артиллерия и авиация поразили подразделения 67-й механизированной бригады и 12-й бригады спецназначения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) в районе Серебрянского лесничества. ВСУ потеряли около 40 боевиков и боевую бронированную машину. Российская ПВО сбила два украинских беспилотника, передает РИА «Новости».

    Начальник пресс-центра группировки «Юг» Георгий Минесашвили сообщил, что артиллерийским огнем уничтожены пункт временной дислокации ВСУ, пункт управления БПЛА, командный пункт в Красногоровке и Авдеевке. Также уничтожены три машины с украинскими диверсионно-разведывательными группами и позиция гранатометного расчета АГС в Верхнекаменском, Писецком, Выемке.

    Авиация нанесла удары по украинским позициям в районе Ступочки, в Веселом, Спорном, Белогоровке, Клещеевке, Богдановке, Курдюмовке, Красногоровке, Майорске. В результате контрбатарейной борьбы ВСУ лишились американского орудия М119 и гаубицы «Мста-Б» в Дылеевке. Были нанесены удары по складу с боеприпасами и блиндажу в Спорном. Также ВСУ потеряли девять минометов в Красногоровке, Новгородском, Верхнекаменском, Писецком, Георгиевке, Бердычи. ТОС «Солнцепек» нанесла удары по украинским войскам в Клещеевке.

    Напомним, танк Т-90М «Прорыв» – наиболее современный представитель семейства «девяностых» и самый приспособленный к условиям современного боя. Весной и летом сообщалось о поступлении партий этих танков в зону СВО.

    Коментарии (11)
    14 сентября 2023, 11:25
    Европарламент призвал МУС выдать ордер на арест Лукашенко

    В комитете Европарламента призвали МУС выдать ордер на арест белорусского лидера Лукашенко

    Европарламент призвал МУС выдать ордер на арест Лукашенко
    @ Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Комитет Европарламента по иностранным делам одобрил отчет с призывом к МУС выдать ордер на арест белорусского лидера Александра Лукашенко, следует из релиза ЕП.

    Уточняется, что, «так как МУС уже выдавал ордер на арест российского лидера Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой, нужно рассмотреть выдачу аналогичного ордера на арест Лукашенко», передает РИА «Новости».

    В отчете указано, что Минск якобы несет ответственность за «ущерб, нанесенный Украине, совершенные там преступления и причастен к незаконной передаче детей».

    Кроме того, евродепутаты призывали Совет ЕС расширить санкционный список против россиян и граждан Белоруссии, предложив включить туда всех, кто якобы принимал участие в «насильной депортации детей с Украины».

    Напомним, МУС выдал ордер на арест Путина и уполномоченного по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой по делу о «незаконном вывозе детей».

    В Кремле неоднократно сообщали, что Россия не признает юрисдикцию МУС и любые его решения являются для Москвы ничтожными с точки зрения права.

    Коментарии (25)
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      Президент Украины Владимир Зеленский дал большое интервью влиятельному журналу The Economist и поделился своим видением будущего Украины. Помимо прочего, он пригрозил Западу бунтами выходцев из Украины в том случае, если Евросоюз сократит помощь Киеву. Это блеф? Или у него правда есть в Европе «пятая колонна»?

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