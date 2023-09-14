В нашей истории мало найдется деятелей, которые были бы настолько мифологизированы, чей образ был бы покрыт настолько густым слоем ретуши. По сути, никакого реального Дзержинского мы не знаем и знать не хотим.10 комментариев
«Народный фронт» предложил ввести дополнительные льготы детям участников СВО
«Народный фронт» направил президенту Владимиру Путину предложения по предоставлению специальных квот на обучение детей участников СВО на обучение в средних специальных учебных заведениях.
Представители «Народного фронта» обратили внимание на то, что федеральный закон определил специальную квоту на обучение участников СВО и их детей по программе бакалавриата в высших учебных заведениях за счет бюджета, в то время как на средние специальные учебные заведения льгота не распространяется. Отмечается, что конкурс в колледжи и техникумы большой, и помощь туда при поступлении была бы востребована семьями участников СВО.
Также «Народный фронт» предложил предоставить возможность поступать вне конкурса в подведомственные региональным и муниципальным органам власти военные училища детей всех участников СВО.
«Если детям наших бойцов предоставляют квоты в вузах, то и в учреждениях среднего профессионального образования нужно дать такую возможность. Также и прием в кадетские училища без конкурса пока работает только для части таких организаций. Очевидно, что семьи наших героев должны не разбираться, кому подчиняется конкретное учреждение, федеральное оно, региональное или муниципальное, а просто получить такую возможность», – пояснил руководитель исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов.