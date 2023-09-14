«Народный фронт» предложил ввести дополнительные льготы детям участников СВО

Представители «Народного фронта» обратили внимание на то, что федеральный закон определил специальную квоту на обучение участников СВО и их детей по программе бакалавриата в высших учебных заведениях за счет бюджета, в то время как на средние специальные учебные заведения льгота не распространяется. Отмечается, что конкурс в колледжи и техникумы большой, и помощь туда при поступлении была бы востребована семьями участников СВО.

Также «Народный фронт» предложил предоставить возможность поступать вне конкурса в подведомственные региональным и муниципальным органам власти военные училища детей всех участников СВО.

«Если детям наших бойцов предоставляют квоты в вузах, то и в учреждениях среднего профессионального образования нужно дать такую возможность. Также и прием в кадетские училища без конкурса пока работает только для части таких организаций. Очевидно, что семьи наших героев должны не разбираться, кому подчиняется конкретное учреждение, федеральное оно, региональное или муниципальное, а просто получить такую возможность», – пояснил руководитель исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов.