Греф заявил о недостаточных мерах для стабилизации рубля

Глава Сбербанка Греф: Мер для стабилизации рубля недостаточно, идет проработка новых шагов

Tекст: Александра Юдина

По его словам, это понимают и в Центральном банке, и в правительстве, в данный момент ведется активная работа, чтобы найти механизмы решения этой проблемы, передает ТАСС.

Греф добавил, что традиционно с оттоком на рынке борются с помощью повышения ставок, однако конкретно в этом случае это не касается повышения ставки.

«Арбитраж на валютном рынке настолько высок, что повышение ставки там на четыре или пять базовых пунктов ничего не решает. И главная цель поднятия ставки ЦБ была все-таки борьба с инфляцией, а не влияние на текущий курс», – пояснил он.

В заключение глава Сбербанка отметил, что вряд ли дадут эффект какие-то административные меры введения или восстановления валютного регулирования.

Накануне Греф заявил, что курс рубля должен быть на уровне 80-85 рублей за доллар, на сегодняшний день он неоправданно занижен.

Тем временем президент России Владимир Путин заявил, что непреодолимых проблем и сложностей с курсом рубля нет.

