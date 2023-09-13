Рассказ В.В. Путина про А.Б. Чубайса уж очень сильно совпадает с описанием состояния пробужденного лунатика. Отсюда и Мойша Израилевич, и нелегальное положение, и многое иное. Незаурядный человек может быть скорее подвержен страшной панической атаке, нежели обыкновенный жулик, с которого все, как с гуся вода.8 комментариев
Греф заявил о недостаточных мерах для стабилизации рубля
Глава Сбербанка Греф: Мер для стабилизации рубля недостаточно, идет проработка новых шагов
Предпринятых для стабилизации курса рубля мер недостаточно, идет активная работа над новыми инструментами, заявил каналу «Россия 24» глава Сбербанка Герман Греф.
По его словам, это понимают и в Центральном банке, и в правительстве, в данный момент ведется активная работа, чтобы найти механизмы решения этой проблемы, передает ТАСС.
Греф добавил, что традиционно с оттоком на рынке борются с помощью повышения ставок, однако конкретно в этом случае это не касается повышения ставки.
«Арбитраж на валютном рынке настолько высок, что повышение ставки там на четыре или пять базовых пунктов ничего не решает. И главная цель поднятия ставки ЦБ была все-таки борьба с инфляцией, а не влияние на текущий курс», – пояснил он.
В заключение глава Сбербанка отметил, что вряд ли дадут эффект какие-то административные меры введения или восстановления валютного регулирования.
Накануне Греф заявил, что курс рубля должен быть на уровне 80-85 рублей за доллар, на сегодняшний день он неоправданно занижен.
Тем временем президент России Владимир Путин заявил, что непреодолимых проблем и сложностей с курсом рубля нет.