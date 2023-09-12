Путин оценил ситуацию с курсом рубля

Песков: У Путина сейчас нет потребности встречаться с лидерами Запада

Tекст: Ольга Никитина

Представитель Кремля отметил, что подобные встречи «не могут добавить ничего конструктивного к нашей повестке дня». «Мы исходим прежде всего из суждений этих представителей государств коллективного Запада, из их заявлений», – приводит его слова ТАСС.

При этом Песков подчеркнул, что международный график Путина «весьма и весьма активный». Речь идет о направлениях, которые отвечают российским интересам и являются конструктивными, отметил он.

«Когда придет время встречаться с упомянутыми джентльменами, это будет обязательно сделано», – подчеркнул пресс-секретарь главы российского государства.

Также Песков сказал, что многие иностранные лидеры уже побывали на ВЭФ, и принимать участие в этом форуме каждый год они не имеют возможности. Некоторые же, по словам представителя Кремля, планируют сделать это в будущем. Он отметил, что в азиатском регионе в последние дни проходили многие мероприятия на высшем уровне, что, совпав с форумом, внесло свои корректировки в уровень представительства на ВЭФ.

Вместе с тем, заключил Песков, «это никоим образом не влияет на содержательную сторону этого форума, напротив, с каждым годом повестка дня становится все более насыщенной».

Путин во вторник выступит на пленарном заседании ВЭФ. Вместе с российским лидером в пленарке примет участие вице-президент Лаоса Пани Ятхоту. До этого президент России проведет с ней отдельную встречу. Кроме того, у Путина на полях форума будет и ряд других двусторонних контактов с главами иностранных делегаций, в том числе с вице-премьером Госсовета КНР Чжан Гоцином.