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    Дмитрий Проскурин Дмитрий Проскурин Развитие беспилотников надо начать с вузов

    Научно-образовательная сфера должна активно включиться в процесс развития беспилотных авиационных систем в России. Потому что речь не только о национальной безопасности, но и о национальном технологическом суверенитете.

    6 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Украинских мужчин ждет судьба парагвайских

    Чтобы сохранить лояльность западных политиков и свою власть, Зе-команда будет кидать в жернова войны всех, кого сможет мобилизовать, устилая поля Донбасса и Таврии тысячами трупов украинских солдат.

    17 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Папа Франциск многое понял про СВО раньше других

    Если считать русской пропагандой Сергия Радонежского и Серафима Саровского, Гоголя и Достоевского, то, возможно, действительно, папа Франциск, как и миллионы людей по всему миру, подпал под нее с юности, и здесь уже ничего не изменишь.

    7 комментариев
    13 сентября 2023, 08:49

    Путин: Встреча с Ким чем Ыном проходит в особое время – 75-летие Северной Кореи

    Российский лидер Владимир Путин заявил, что встреча с Ким чем Ыном проходит в особое время – 75-летие Северной Кореи

    Tекст: Александра Юдина

    Встреча с лидером КНДР Ким чем Ыном проходит именно в год 75-летия основания Северной Кореи, именно Советский Союз первым признал независимость страны, заявил президент Владимир Путин.

    Путин подчеркнул, что время встречи оказалось приурочено к 75 годам установления дипломатических отношений между Россией и Северной Кореей, когда как именно Советский Союз первым признал КНДР, как суверенное и независимое государство, передает ТАСС.

    12 сентября 2023, 13:31
    Путин заявил о невозможности прекратить боевые действия при контрнаступлении Украины

    Путин заявил о невозможности прекратить боевые действия во время контрнаступления Украины

    Путин заявил о невозможности прекратить боевые действия при контрнаступлении Украины
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия не может прекратить боевые действия, если контрнаступление ведет Украина, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы на пленарной сессии Восточного экономического форума.

    «Со многих сторон те люди, с которыми мы общаемся, которые выступают или хотели бы выступить в качестве посредников, говорят: «А вы готовы на прекращение боевых действий?» Но как мы можем прекратить боевые действия, если противная сторона осуществляет контрнаступление? Мы-то что должны сделать? Они будут контрнаступать, а мы скажем: «А мы прекращаем». Мы же не троцкисты: «движение – все, конечная цель – ничто». Это плохая теория», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Президент отметил, что если Киев готов к диалогу, то он должен отменить указ о запрете на переговоры с Россией.

    «Если Соединенные Штаты считают, что Украина готова к переговорам, то пусть (киевские власти) отменят указ президента Украины, который запрещает вести переговоры, там же декрет вышел президента – он запретил сам себе вести переговоры и всем остальным. Вот (госсекретарь США Энтони) Блинкен говорит, что они готовы. Ну, хорошо, указ этот пусть отменят для начала, это первый шаг», – сказал он.

    «Если это искреннее желание – добиться чего-то в ходе переговорного процесса, то пусть делают это, чего же Блинкен-то, пускай украинцы сами скажут, указ отменяют <…> и заявят – они публично сказали, что они не будут вести переговоры, пусть опять скажут публично, что они хотят (их вести). Не вижу я тут ничего такого, что нанесло бы им какой-то имиджевый урон», – подчеркнул Путин.

    При этом Украина несет в ходе наступления большие потери. По словам президента России, власти Украины «хотят, как их толкают их западные кураторы, по максимуму отгрызть» кусок территории.

     «А потом, когда все ресурсы – и людские ресурсы, и по технике, по боеприпасам – будут близки к нулевым значениям, – добиться остановки боевых действий, сказать: «Ну, вот, мы давно говорим, что мы хотим переговоров» – и начать эти переговоры с целью пополнить свои ресурсы и возобновить боеспособность своих вооруженных сил», – сказал Путин. Он отметил, что это могло быть одним из вариантов тактики Украины.

    Ранее Путин заявил, что потери Украины с начала контрнаступления составили 71,5 тыс. человек.

    Коментарии (32)
    12 сентября 2023, 11:29
    Путин: Запад наступает на те же грабли, что и Советский Союз
    Путин: Запад наступает на те же грабли, что и Советский Союз
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Западные страны во главе с Соединенными Штатами наступают на те же грабли, что и Советский Союз во внешней политике, игнорируя тот факт, что нельзя производить что-либо, что идет в противоречие с интересами других народов, заявил российский лидер Владимир Путин.

    По его словам, неправильно делать что-либо в вопросах внешней политики, что вступает в явное противоречие с интересами других народов, а США наступают именно на эти грабли, передает ТАСС.

    Путин затронул этот вопрос в ходе обсуждения на пленарной сессии Восточного экономического форума решения СССР о вводе войск в Чехословакию в 1968 году и в Венгрию в 1956 году.

    «Мы давно уже признали, что эта часть политики Советского Союза была ошибочной и вела только к напряжению отношений», – подчеркнул глава государства.

    Также президент добавил, что США давят союзников и партнеров, так как у них нет друзей, они преследуют только свои интересы.

    «Это продолжение известной британской формулы», – резюмировал он.

    Ранее в США заявили об острой необходимости выйти из конфликта с Россией.

    Коментарии (20)
    12 сентября 2023, 12:15
    Путин назвал потери ВСУ с начала контрнаступления

    Президент России Путин: Украина потеряла 71,5 тыс. человек с начала контрнаступления

    Путин назвал потери ВСУ с начала контрнаступления
    @ Александр Вильф/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Потери Украины с начала контрнаступления составили 71,5 тыс. человек, результатов и успехов у него нет, поставки нового западного вооружения, в том числе истребителей F-16 Киеву не помогут, заявил президент Владимир Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

    «Сейчас не будем говорить – провал, не провал, нет результатов, потери есть. Большие. С начала этого контрнаступления потери личного состава – 71,5 тыс. человек», – заявил Путин, передает ТАСС.

    По его словам, Киев потерял уже 543 танка и почти 18 тыс. бронемашин разного класса, а поставки новых вооружений, в том числе кассетных боеприпасов, боеприпасов с обедненным ураном и истребители F-16, не помогут изменить ситуацию на фронте.

    «Поменяет ли это что-нибудь? Думаю, что нет. Уверен, что нет. Затянет? Да, затягивает. Беспокоит другое – ограничений нет», – отметил российский лидер, напомнив, что недавно США считали военным преступлением использование кассетных боеприпасов.

    «Теперь они сами поставляют кассетные боеприпасы в зону боевых действий на Украине», – отметил Путин.

    Ранее министр обороны России Сергей Шойгу в начале сентября заявил, что ВСУ с начала контрнаступления потеряли более 66 тыс. человек и 7,6 тыс. единиц вооружения.

    Коментарии (17)
    12 сентября 2023, 11:08
    Путин: Чубайс удрал и прячется

    Путин: Чубайс удрал и прячется из-за опасения возбуждения уголовных дел

    Путин: Чубайс удрал и прячется
    @ Александр Авилов/Агентство «Москва»

    Tекст: Вера Басилая

    Анатолий Чубайс удрал и прячется, возможно, опасается уголовных дел из-за финансовой дыры в компании Роснано, которую он возглавлял, заявил президент Владимир Путин.

    По словам Путина, работа в Роснано Чубайсу не удалась, передает ТАСС.

    «Анатолий Борисович там зачем-то прячется. Мне показали крупные фотографии из интернета, где он уже не Анатолий Борисович Чубайс, а Моша Израилевич. Зачем он это делает? Я не понимаю, что он удрал? Там, понимаете, может быть связано еще с тем, что идут сложные процессы в этой структуре нанотехнологий, которую он возглавлял долгие годы, и там большая дыра, огромная финансовая дыра, большие цифры», – предположил президент.

    По словам Путина, нет каких-то уголовных дел, преследования, но, возможно, Чубайс опасается, что в конечном итоге это все приведет к их возникновению.

    «Поэтому он в Израиле даже перешел на нелегальное положение. Нафига это ему нужно, я, честно говоря, не понимаю. Чушь какая-то», – добавил глава государства.

    Ранее Анатолий Чубайс опроверг получение постоянного вида на жительство в Израиле.

    Напомним, Чубайс покинул Россию в 2022 году, за прошедший год его замечали в Израиле, Турции, Италии.

    Коментарии (59)
    13 сентября 2023, 01:06
    Ким Чен Ын объяснил значение визита в Россию

    Ким Чен Ын назвал визит в Россию демонстрацией важности стратегических отношений двух стран

    Ким Чен Ын объяснил значение визита в Россию
    @ KCNA/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что считает свой визит в Россию демонстрацией важности стратегических отношений между двумя странами, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

    Ким Чен Ын, по данным ЦТАК, выступил с таким заявлением по прибытии на станцию Хасан в Приморском крае, где его встретили российские представители, в том числе глава Минприроды России Александр Козлов. Северокорейский лидер подчеркнул, что его визит свидетельствует о серьезной позиции правительства и партии КНДР, передает ТАСС.

    В публикации ЦТАК говорится, что визит Ким Чен Ына призван «поднять дружественные отношения на новую высоту».

    Ранее СМИ опубликовали встречу Ким Чен Ына в Приморском крае. Северокорейский лидер на бронепоезде прибыл с визитом в Россию.

    Коментарии (9)
    12 сентября 2023, 10:15
    Путин оценил ситуацию с курсом рубля
    Путин оценил ситуацию с курсом рубля
    @ Софья Сандурская/Агентство «Москва»

    Tекст: Вера Басилая

    Непреодолимых проблем и сложностей с курсом рубля нет, факторы, которые на него влияют, управляемые, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

    «Конечно, это вопрос, требующий кропотливого исследования Центрального банка и правительства, так называемых финансовых властей. Не думаю, что здесь есть совсем непреодолимые проблемы и сложности, все факторы управляемые», – заявил Путин о ситуации с курсом рубля, передает ТАСС.

    Президент отметил, что резких движений в решении вопросов с нацвалютой никто делать не будет. Он поддержал принятое Банком России решение о повышении ключевой ставки. По его словам, это сдерживает экономику, но при этом снижает инфляцию.


    Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Центробанк России не исключает целесообразности повышения ключевой ставки в ходе сентябрьского заседания.

    Коментарии (14)
    12 сентября 2023, 13:41
    Путин прокомментировал преследование Трампа в США

    Президент Владимир Путин: Политика преследования Трампа в США демонстрирует «гнилость» системы страны

    Путин прокомментировал преследование Трампа в США
    @ Fulton County Sheriff's Office/Keystone Press Agency/Global Look

    Tекст: Александра Юдина

    Преследование экс-президента США Дональда Трампа, который в данный момент претендует на переизбрание, демонстрирует «гнилость» политической системы Штатов, выразил мнение российский лидер Владимир Путин.

    По его словам, такое поведение в политике США наглядно демонстрирует гнилость американской системы, которая не может претендовать на то, чтобы учить других демократии, передает ТАСС.

    «Происходящее с Трампом – преследование по политическим мотивам политического конкурента, вот что это такое. И делается это на глазах общественности США и всего мира. Они просто обнажили свои внутренние проблемы», – подчеркнул Путин.

    Также глава государства отметил, что президентские выборы в США в следующем году никак не повлияют на американскую политику в целом по отношению к России.

    «Господин Трамп говорит, что за несколько дней решит острые проблемы, в том числе украинский кризис – это не может не радовать, но он сам ввел санкции в отношении России, будучи президентом», – напомнил президент.

    В заключение Путин добавил, что американские власти настроили американское общество в антироссийском ключе, и развернуть этот корабль в другую сторону будет очень сложно.

    Напомним, Трампу предъявили новые обвинения по делу о попытке вмешательства в выборы 2020 года в связи со штурмом Капитолия.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать обвинения в адрес Трампа.

    Коментарии (2)
    12 сентября 2023, 15:57
    Опубликовано видео встречи лидера КНДР Ким Чен Ына в Приморском крае

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Руководителя Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына в Приморском крае встретил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

    Козлов встретил Ким Чен Ына на железнодорожной станции Хасан в Приморье, сообщили в министерстве, передает ТАСС.

    Напомним, что лидер КНДР Ким Чен Ын на бронепоезде прибыл с визитом в Россию.

    В Кремле указывали, что президент России Владимир Путин обсудит с северокорейским коллегой вопросы двустороннего сотрудничества России и КНДР.

    Коментарии (3)
    12 сентября 2023, 10:01
    Путин заявил о строительстве единого транспортного коридора до Владивостока

    Путин заявил о строительстве автомагистралей через Сибирь до Тихого океана

    Tекст: Вера Басилая

    Скоростные автомобильные магистрали пройдут через Сибирь, Дальний Восток до Тихого океана, будет сформирован единый транспортный коридор, заявил президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания ВЭФ.

    «Совсем недавно мы открыли участок скоростной автомобильной дороги от Москвы до Арзамаса. К концу тгода трасса дойдет до Казани, а затем до Екатеринбурга и Тюмени. Мы, безусловно, продолжим масштабный проект: скоростные автомобильные магистрали пройдут через Сибирь, Дальний Восток – до Тихого океана», – цитирует РИА «Новости» Путина.

    По словам президента, будет сформирован единый транспортный коридор от Санкт-Петербурга до Владивостока, который послужит основой для развития туризма, связи логистических, аграрных и производственных центров.

    Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 марта 2024 года подготовить план по развитию и модернизации авиаперевозок на Дальнем Востоке.

    Коментарии (24)
    12 сентября 2023, 13:29
    Путин: Только будущие поколения смогут оценить то, что мы делали
    Путин: Только будущие поколения смогут оценить то, что мы делали
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Будущие поколения смогут оценить действия российского руководства, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), комментируя новый учебник по истории в школах страны.

    «Только будущие поколения могут оценить то, что мы делали. Знаете, вспоминая, что князь Потемкин написал когда-то Екатерине Второй, когда речь шла о присоединении Крыма, я не смогу воспроизвести дословно эту цитату, но смысл передать смогу. Написал он следующее: пройдет время, и будущие поколения поставят нам в вину то, что вы могли присоединить Крым и не сделали этого, и вам будет стыдно», – сказал президент, передает ТАСС.

    Он отметил, что интересы государства превыше всего, и руководство страны действует, исходя из этих соображений, ставит это во главу угла.

    Напомним, глава Минпросвещения Сергей Кравцов указывал, что обновленный учебник по истории для 11-х классов с разделом про СВО получили все школы в России.

    В учебнике говорится о причинах СВО, о вхождении в состав страны новых регионов.

    Политолог Александр Асафов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что новые учебники истории для 10–11-х классов дают школьникам понимание о едином ценностном фундаменте России.

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    12 сентября 2023, 10:40
    Поезд лидера Северной Кореи Ким Чен Ына прибыл в Россию

    Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл в Россию, едет по Приморью на север

    Поезд лидера Северной Кореи Ким Чен Ына прибыл в Россию
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на бронепоезде прибыл с визитом в Россию, пересек железнодорожный мост через реку Раздольную в Приморском крае и продолжает движение на север, сообщают корреспонденты.

    Известно, что около 12.15 местного времени (5.15 по Москве) бронированный поезд с зелеными вагонами и желтой полосой переехал мост через Раздольную и поехал на север. Вагоны тянул локомотив с символикой РЖД, передает РИА «Новости».

    Как сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, Ким Чен Ын и российский лидер Владимир Путин обсудят вопросы двустороннего сотрудничества России и КНДР в разных сферах, в том числе в чувствительных.

    В частности, будут обсуждаться вопросы, связанные с торгово-экономическими связями, культурными обменами, а также ожидается обмен мнениями о ситуации в регионе и по международным делам в целом.

    «Будучи соседями, наши страны реализуют сотрудничество и в чувствительных областях, кои не должны становиться предметом какого-то публичного обнародования и анонсирования», – подчеркнули в Кремле.

    Также Песков добавил, что Россия готова при необходимости обсудить с Северной Кореей процессы, связанные с работой в Организации Объединенных Наций и Совете Безопасности, включая санкции.

    «Мы координируем наши действия, будучи соседями и партнерами с Северной Кореей. При необходимости будем готовы с нашими товарищами продолжить и обсуждение на эту тему, если будут такие обсуждения», – заверил Песков.

    Касательно вопроса предостережений Белого Дома в адрес Северной Кореи в связи с продажей оружия России, представитель Кремля отметил, что Москву не интересуют такие предостережения.

    «Для нас важны интересы наших двух стран, а не предостережения из Вашингтона. Именно на интересы наших двух стран мы будем ориентироваться», – резюмировал Песков.

    Ранее стало известно, что Ким Чен Ын в воскресенье во второй половине дня выехал на спецпоезде из Пхеньяна, направившись с визитом в Россию.

    Коментарии (3)
    12 сентября 2023, 11:39
    Путин: Россия уже заработала вдвое больше, чем у нее заморозили резервов

    Путин: Россия уже заработала вдвое больше, чем у нее заморозили золотовалютных резервов

    Tекст: Вера Басилая

    Россия уже заработала в два раза больше, чем у нее заморозили золотовалютных резервов, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.

    «Знаю, что наши золотовалютные резервы заморожены. Да мы уже в два раза больше заработали. Но речь даже не об этих 300 млрд, речь о подрыве доверия к тем, кто это сделал», – заявил Путин, передает ТАСС.

    Ранее в Банке России заявили, что международные резервы России с 25 августа по 1 сентября выросли на 0,5% и составили 583,5 млрд долларов.

    Коментарии (14)
    12 сентября 2023, 13:00
    Путин: Контракт на службу в армии за полгода подписали 270 тыс. человек
    Путин: Контракт на службу в армии за полгода подписали 270 тыс. человек
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    За последние шесть-семь месяцев добровольно подписали контракт на службу в ВС России 270 тыс. человек, в рамках мобилизации призвали 300 тыс., заявил президент Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

    «Люди сознательно идут на военную службу, понимая, что в конечном итоге окажутся на фронте», – сказал российский лидер.

    Он отметил, что мужчины понимают: они могут отдать жизнь, и все равно сознательно на это идут, передает ТАСС. «Они защищают интересы родины», – подчеркнул Путин.

    По его оценкам, ежедневно контракты на службу в армии приходят подписать 1-1,5 тыс. человек.

    Ранее Путин поручил, чтобы все участники СВО – кадровые военные, добровольцы и мобилизованные – обладали равными правами.

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    12 сентября 2023, 19:38
    Названы условия, при которых США заставят Зеленского вести переговоры с Москвой

    Политолог Баширов: Готовность Зеленского к переговорам с Москвой зависит от выборов в США и на Украине

    Названы условия, при которых США заставят Зеленского вести переговоры с Москвой
    @ Brendan Smialowski/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    США толкнут Украину на переговоры с Москвой, если это будет выгодно для предвыборного рейтинга главы Белого дома Джо Байдена. Также ситуацию может изменить пикировка Вашингтона с Владимиром Зеленским, не желающим проводить президентские выборы в следующем году, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов. Ранее президент России Владимир Путин назвал ряд условий для переговоров с Украиной.

    «Конечно, Зеленский запретов на переговоры сам не издавал, это было прямое указание США. Поэтому американцы разрешат диалог, когда он будет выгоден Штатам, а не Украине. А это зависит от внутриполитической ситуации в США в следующем году, когда обе партии начнут предвыборную президентскую гонку», – сказал политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов.

    «Рейтинг Джо Байдена падает, в его адрес звучат претензии из-за гигантских расходов на Украину. Если критика наберет еще большую силу, тогда Зеленский быстро передумает и будто бы самостоятельно разрешит себе вести переговоры. Это даст возможность привести конфликт к деэскалции и свернуть ряд дорогостоящих программ поддержки Украины», – спрогнозировал эксперт.

    «Еще один важный момент касается выборов на Украине. С отказом от проведения выборов в Раду США готовы смириться. Но Вашингтон не допустит отмены выборов президента. Для США предельно важно создать образ легитимного президента Украины. Поэтому Штаты давят на соблюдение электоральных процедур», – добавил собеседник.

    «В общем, если Зеленский попытается противостоять воле США в проведении президентских выборов на Украине, то сильно подорвет отношения с Вашингтоном. США все равно продавят электоральную процедуру. Но тогда мы с вами очень быстро увидим, как Зеленский или тот, кто придет на его место, поменяют свое мнение относительно переговоров с Москвой», – заверил аналитик.

    «Кроме того, в Кремле с марта прошлого года лежит проект договора, который был предложен украинской стороне. Соответственно, сейчас возможно приведение его в действие с актуальными корректировками, учитывая изменившиеся реалии на земле в нашу пользу», – резюмировал политолог.

    Во вторник президент России Владимир Путин участвовал в пленарном заседании восьмого Восточного экономического форума. В ходе ответов на вопросы президент говорил не только об экономике и развитии Дальнего Востока, но и высказался по международной повестке дня и спецоперации на Украине.

    По словам Путина, отмена на Украине указа о запрете переговоров с Россией может стать первым шагом к диалогу. «Если Соединенные Штаты считают, что Украина готова к переговорам, то пусть тогда отменят указ президента Украины, который запрещает вести переговоры, там же декрет вышел президента – он запретил сам себе вести переговоры и всем остальным», – сказал глава государства.

    Путин отметил также, что Россия не может прекратить боевые действия, если контрнаступление ведет противник. «Мне со многих сторон те люди, с которыми мы общаемся, которые выступают или хотели бы выступить в качестве посредников, говорят: «А вы готовы на прекращение боевых действий?» Но как же мы можем прекратить боевые действия, если противная сторона осуществляет контрнаступление? Мы-то что должны сделать? Они будут контрнаступать, а мы скажем: «А мы прекращаем». Мы же не троцкисты: «движение – все, конечная цель – ничто». Это плохая теория», – сказал Путин.

    Политолог Евгений Минченко в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отметил, что «как только начнутся проблемы для Украины на театре военных действий, тогда и возникнет история с переговорами». Политолог напомнил, что Москва изначально была за переговоры, «еще когда российские войска стояли в Киевской, Черниговской, Харьковской и Сумской областях».

    «Именно Россия инициировала трек переговоров сначала в Белоруссии, а потом в Стамбуле. Путин же показывал договор, который был парафирован украинской стороной, а потом американцы и англичане запретили украинцам подписывать его. В целом, конечно, Россия готова к переговорному процессу», – отметил политолог.

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    13 сентября 2023, 07:16
    Путин и Ким Чен Ын встретились на космодроме Восточный
    Путин и Ким Чен Ын встретились на космодроме Восточный
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын в среду встретились на космодроме Восточный в Амурской области.

    При встрече главы государств кратко пообщались, передает ТАСС.

    Лидер КНДР поблагодарил главу российского государства за приглашение и теплый прием. «Очень рад вас видеть, тем более, что такие события были: 75 лет образования республики, 70-летие победы в Великой войне за освобождение, 75 лет установления дипотношений», – обратился президент России к лидеру КНДР.

    «Спасибо, что несмотря на свою занятость пригласили нас и тепло приняли», – ответил Ким Чен Ын.

    Предыдущая встреча Путина и Ким Чен Ына прошла в 2019 году во Владивостоке.

    Российский лидер прибыл на Восточный из Приморья, где накануне принимал участие в Восточном экономическом форуме.

    Глава Северной Кореи прибыл на поезде на железнодорожную станцию космодрома. Поезд лидера КНДР остановился на путях возле монтажно-испытательного корпуса. К его вагону подали трап с красной дорожкой, по бокам от которого встали военнослужащие почетного караула Восточного военного округа с флагами двух стран.

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    «Чудо на пшеничном поле»: Пилоты спасли жизни 167 человек

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    • «Пятая колонна» Зеленского в Европе

      Президент Украины Владимир Зеленский дал большое интервью влиятельному журналу The Economist и поделился своим видением будущего Украины. Помимо прочего, он пригрозил Западу бунтами выходцев из Украины в том случае, если Евросоюз сократит помощь Киеву. Это блеф? Или у него правда есть в Европе «пятая колонна»?

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