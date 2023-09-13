  • ВСУ ночью атаковали Севастополь десятью крылатыми ракетами
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    Многополярный мир изменил статус Дальнего Востока
    Бербок призвала раскрыть «зимний оборонительный зонтик» над Украиной
    Названа приоритетная версия аварийной посадки самолета под Новосибирском
    Apple представила новую модель iPhone
    ЕК смягчила запрет на ввоз россиянами личных вещей
    Небезня рассказал о расцвете черной трансплантологии на Украине
    В ООН призвали прекратить использование кассетных боеприпасов на Украине
    Сумма денежных переводов из РФ в Киргизию превысила миллиард долларов
    Эксперт разделил российскую элиту на семь групп по их отношению к «уехавшим»
    Мнения
    Дмитрий Проскурин Дмитрий Проскурин Развитие беспилотников надо начать с вузов

    Научно-образовательная сфера должна активно включиться в процесс развития беспилотных авиационных систем в России. Потому что речь не только о национальной безопасности, но и о национальном технологическом суверенитете.

    6 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Украинских мужчин ждет судьба парагвайских

    Чтобы сохранить лояльность западных политиков и свою власть, Зе-команда будет кидать в жернова войны всех, кого сможет мобилизовать, устилая поля Донбасса и Таврии тысячами трупов украинских солдат.

    17 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Папа Франциск многое понял про СВО раньше других

    Если считать русской пропагандой Сергия Радонежского и Серафима Саровского, Гоголя и Достоевского, то, возможно, действительно, папа Франциск, как и миллионы людей по всему миру, подпал под нее с юности, и здесь уже ничего не изменишь.

    7 комментариев
    13 сентября 2023, 09:01

    Ким Чен Ын назвал отношения с Россией приоритетом КНДР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Северокорейский лидер Ким Чен Ын на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что для КНДР первым приоритетом являются отношения с Россией.

    Об этом сообщает РИА «Новости».

    Как передает ТАСС, Ким Чен Ын заявил также, что КНДР поддерживает все решения Путина.

    Он выразил признательность за приглашение посетить Россию и отметил, что визит проходит в очень важный период.

    Ким Чен Ын добавил, что делегация КНДР смогла воочию увидеть настоящее и будущее России как космической державы.

    Он отметил также, что делегация КНДР с первого момента прибытия на российскую землю ощутила тепло и гостеприимство России.

    Напомним, переговоры российского лидера Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына начались на космодроме Восточный в Амурской области, в переговорах принимают участие члены делегаций двух стран.

    12 сентября 2023, 15:44
    Румыния назвала переходом красных линий действия Украины на Дунае
    Румыния назвала переходом красных линий действия Украины на Дунае
    @ IMAGO/Eibner/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Румыния будет считать «переходом красных линий» попытку Украины найти альтернативные пути выхода в Черное море и углубление Дунайского канала, заявил министр транспорта Румынии Сорин Гриндяну.

    Он добавил, что Украина может пользоваться румынским каналом Сулина и альтернатив этому быть не может, передает RT. В то же время Украина стремится найти альтернативные пути для выхода в море и собралась углубить дунайский канал Быстрое для возможности выхода судов в море, передает Sputnik.

    В настоящее время суда загружаются в украинском порту Измаил, вверх по течению через Румынию по Сулинскому каналу попадают в Черное море. Бухарест направил в ЕК письмо с требованием не допустить включения канала Быстрое на территории Украины в официальную транспортную сеть Евросоюза TEN-T.

    Дунай перед выходом в Черное море делится на Килийский рукав (Украина) и Сулинский рукав (Румыния), по которому идет большая часть грузов.

    Ранее в феврале румынский депутат Ана-Мария Гаврилэ напомнила, что углубление украинского канала было запрещено международными нормами более 20 лет назад.

    Напомним, посла Украины в Румынии вызывали в МИД страны, чтобы запросить разрешение Киева на проверку румынскими представителями гидротехнических работ в зоне канала Быстрое.

    Коментарии (21)
    12 сентября 2023, 19:02
    Бербок призвала раскрыть «зимний оборонительный зонтик» над Украиной
    Бербок призвала раскрыть «зимний оборонительный зонтик» над Украиной
    @ Janine Schmitz/PHOTOTHEK/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинскую инфраструктуру к зиме необходимо защитить «оборонительным зонтом» из систем противовоздушной обороны, сказала глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

    Инфраструктура Украины по электро-, водо- и теплоснабжению нуждается в защите перед наступлением холодов, сказала министр в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung, передает РИА «Новости».

    Она обратилась к партнерам Берлина с просьбой «растянуть зимний оборонительный зонтик» ПВО над критически важной украинской инфраструктурой. Бербок указала, что киевский режим до зимы получит от Германии дополнительные системы ПВО IRIS-T.

    При этом глава ведомства не ответила на вопрос о поставках дальнобойных ракет Taurus Украине.

    Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поставил Бербок в неловкое положение. На совместной пресс-конференции в Киеве он заявил, что Берлин все равно поставит Киеву ракеты Taurus, хотя сама немецкий министр не ответила на этот вопрос определенно.

    Коментарии (51)
    12 сентября 2023, 17:19
    Названа приоритетная версия аварийной посадки самолета под Новосибирском

    СК: Причиной аварийной посадки самолета под Новосибирском стала нехватка топлива

    Названа приоритетная версия аварийной посадки самолета под Новосибирском
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Наиболее вероятной причиной аварийной посадки самолета в поле под Новосибирском стал недостаток топлива, заявили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

    Экипаж принял решение о посадке самолета из-за нехватки топлива, сказал руководитель управления Алексей Александров, передает «Интерфакс». По его словам, эта версия является приоритетной.

    Как сообщалось ранее, Airbus A320 «Уральских авиалиний» рейса Сочи – Омск под Новосибирском со 167 людьми на борту совершил экстренную посадку в поле. Кадры с места ЧП публиковало МЧС.

    Коментарии (68)
    12 сентября 2023, 13:31
    Путин заявил о невозможности прекратить боевые действия при контрнаступлении Украины

    Путин заявил о невозможности прекратить боевые действия во время контрнаступления Украины

    Путин заявил о невозможности прекратить боевые действия при контрнаступлении Украины
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия не может прекратить боевые действия, если контрнаступление ведет Украина, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы на пленарной сессии Восточного экономического форума.

    «Со многих сторон те люди, с которыми мы общаемся, которые выступают или хотели бы выступить в качестве посредников, говорят: «А вы готовы на прекращение боевых действий?» Но как мы можем прекратить боевые действия, если противная сторона осуществляет контрнаступление? Мы-то что должны сделать? Они будут контрнаступать, а мы скажем: «А мы прекращаем». Мы же не троцкисты: «движение – все, конечная цель – ничто». Это плохая теория», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Президент отметил, что если Киев готов к диалогу, то он должен отменить указ о запрете на переговоры с Россией.

    «Если Соединенные Штаты считают, что Украина готова к переговорам, то пусть (киевские власти) отменят указ президента Украины, который запрещает вести переговоры, там же декрет вышел президента – он запретил сам себе вести переговоры и всем остальным. Вот (госсекретарь США Энтони) Блинкен говорит, что они готовы. Ну, хорошо, указ этот пусть отменят для начала, это первый шаг», – сказал он.

    «Если это искреннее желание – добиться чего-то в ходе переговорного процесса, то пусть делают это, чего же Блинкен-то, пускай украинцы сами скажут, указ отменяют <…> и заявят – они публично сказали, что они не будут вести переговоры, пусть опять скажут публично, что они хотят (их вести). Не вижу я тут ничего такого, что нанесло бы им какой-то имиджевый урон», – подчеркнул Путин.

    При этом Украина несет в ходе наступления большие потери. По словам президента России, власти Украины «хотят, как их толкают их западные кураторы, по максимуму отгрызть» кусок территории.

     «А потом, когда все ресурсы – и людские ресурсы, и по технике, по боеприпасам – будут близки к нулевым значениям, – добиться остановки боевых действий, сказать: «Ну, вот, мы давно говорим, что мы хотим переговоров» – и начать эти переговоры с целью пополнить свои ресурсы и возобновить боеспособность своих вооруженных сил», – сказал Путин. Он отметил, что это могло быть одним из вариантов тактики Украины.

    Ранее Путин заявил, что потери Украины с начала контрнаступления составили 71,5 тыс. человек.

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    13 сентября 2023, 07:28
    ВСУ ночью атаковали Севастополь десятью крылатыми ракетами

    Минобороны: ВСУ нанесли удар крылатыми ракетами по судоремонтному заводу в Севастополе

    ВСУ ночью атаковали Севастополь десятью крылатыми ракетами
    @ Виктория Суконникова/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинские националисты в ночь на среду нанесли удар по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе в городе Севастополе десятью крылатыми ракетами, сообщили в Минобороны России. Кроме того, в атаку по отряду кораблей Черноморского флота на переходе морем были отправлены три безэкипажных катера ВСУ.

    В Telegram-канале Минобороны сообщается, что семь крылатых ракет были сбиты средствами ПВО. Все катера ВСУ были уничтожены патрульным кораблем «Василий Быков».

    При попадании украинских крылатых ракет повреждения получили два корабля, которые стояли на ремонте, говорится в сообщении.

    Ранее губернатор Михаил Развожаев сообщал, что в результате ракетной атаки ВСУ на Севастополь пострадали 24 человека.

    Коментарии (55)
    12 сентября 2023, 11:28
    Генерал авиации: Посадка самолета в поле – высший уровень профессионализма пилотов

    Герой России Липовой: Экипаж лайнера Сочи – Омск показал высочайший профессионализм, совершив посадку на пшеничном поле

    Генерал авиации: Посадка самолета в поле – высший уровень профессионализма пилотов
    @ Гульнара Иванова/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Благополучное приземление самолета в открытом поле стало возможным только благодаря грамотным действиям экипажа машины. Они смогли правильно выбрать место и посадить самолет на неподготовленный грунт. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал генерал авиации Сергей Липовой. Так же он объяснил различие между посадкой рейса Сочи – Омск и «Чудом на кукурузном поле».

    «Современный пассажирский самолет включает целый комплекс сложных автоматизированных систем. Однако такая машина не предназначена для посадки на неподготовленную взлетно-посадочную полосу. При приземлении в поле авиалайнер может перевернуться или скапотировать», – сказал Сергей Липовой, Герой России, генерал-майор авиации.

    «В данной ситуации самолет остался цел только благодаря грамотным и профессиональным действиям экипажа. Они смогли найти пшеничное поле и посадить на него машину. И я говорю о высокой компетентности не только пилотов, но и всех членов команды», – подчеркивает собеседник.

    На фоне инцидента с рейсом Сочи – Омск собеседник вспомнил и о случае 2019 года, когда пилоты смогли посадить лайнер на кукурузное поле. «Надо понимать, что эти происшествия достаточно разные. Хотя летчики и тогда, и сейчас поступили профессионально», – отмечает он.

    «Сегодня борт летел более горизонтально. У летчиков было несколько секунд, чтобы среагировать и выбрать место для посадки. В случае с «чудом на кукурузном поле» у экипажа не оставалось времени на размышления, так как самолет падал и существовал риск удара носом», – резюмировал Липовой.

    Ранее пассажирский самолет, следовавший по маршруту Сочи – Омск, совершил экстренную посадку на пшеничном поле в районе села Убинского Новосибирской области. Отмечается, что на борту находились 167 человек, в том числе шесть членов экипажа и 23 ребенка.

    По предварительным данным, обошлось без жертв, сообщил губернатор региона Андрей Травников. Пассажиров эвакуировали, горения не зафиксировано. В свою очередь глава Убинского района Олег Конюк сообщил ТАСС, что фюзеляж самолета, который совершил экстренную посадку, не разрушен. Все пассажиры эвакуировались самостоятельно по четырем трапам, отметил он, подтвердив, что пострадавших нет.

    Пассажиров самолета, как сообщали в Росавиации, разместили в ближайшем населенном пункте. Изначально сообщалось, что за медицинской помощью обратился один пассажир – у него поднялось давление. Однако позднее число нуждающихся в помощи возросло до пяти, сообщила пресс-служба Минздрава региона.

    Согласно сообщению ведомства, после осмотра пассажиров двоих взрослых с предварительным диагнозом «ушиб» направили в ЦРБ на рентген, еще двум оказали медпомощь на месте. Летевшие этим рейсом дети не пострадали.

    СМИ опубликовали запись разговора пилотов, которые сумели посадить Airbus «Уральских авиалиний» в пшеничном поле.

    «Принимаем решение на Новосибирск», – говорит пилот.

    «Вас понял. На Новосибирск с правым разворотом», – ответили ему в центре.

    Как сообщил гендиректор авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов, у лайнера отказала одна из гидросистем, командир судна решил уйти на запасной аэродром в Новосибирске из-за того, что там полоса – 3 км, в результате был увеличен расход топлива. Летчики осознали, что топлива, возможно, не хватит для посадки, и было принято решение садиться на площадку, подобранную с воздуха, на поле с выпущенным шасси.

    Восточным МСУТ СК возбуждено уголовное дело по факту авиапроисшествия с самолетом в Новосибирской области. Экипаж самолета будет временно отстранен от полетов до конца расследования.

    Напомним, 15 августа 2019 года самолет «Уральских авиалиний», следовавший из Жуковского в Симферополь, экстренно сел на кукурузном поле, так как в оба двигателя А321 при взлете попали птицы, в результате чего произошел отказ, а потом и возгорание силовых установок. Посадка прошла удачно. На борту находились 234 человека, включая семь членов экипажа. Все они были эвакуированы. СМИ назвали произошедшее «чудом на кукурузном поле».

    Коментарии (13)
    12 сентября 2023, 21:22
    Сенаторы: Офис Зеленского оскорбил более 3 млрд человек

    В Совфеде оценили заявление офиса Зеленского об интеллектуальной слабости Индии и Китая

    Сенаторы: Офис Зеленского оскорбил более 3 млрд человек
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Оскорбительные заявления офиса Зеленского в адрес Индии и Китая могут быть вызваны неудачей в попытке оттащить от России страны, не готовые поддерживать США. Об этом заявили газете ВЗГЛЯД сенаторы Константин Долгов и Андрей Климов. Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что у Индии и Китая слабый интеллектуальный потенциал.

    «Своим заявлением Подоляк умудрился оскорбить сразу более трех миллиардов человек. Либо он дебил, либо негодяй, либо все вместе. Индия и Китай – древнейшие цивилизации, которые за несколько тысяч лет своей истории изобрели столько всего, что не перечесть. Сейчас Индия и Китай – в пятерке крупнейших экономик мира. В отличие от Украины», – напомнил Андрей Климов, председатель комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

    «Узнав о словах Подоляка, я пожалел, что направление моей деятельности не позволяет мне стать обвинителем на будущем трибунале над подобными деятелями украинской власти. Киевский режим полностью потерял ориентацию в пространстве. Думаю, причина этих заявлений Подоляка в том, что Вашингтоном была поставлена задача постараться оттащить от России все страны, которые не готовы поддержать американцев. А офис Зеленского не справился с этой задачей и скатился в откровенные оскорбления», – заметил Константин Долгов, сенатор, бывший заместитель постпреда РФ при ООН.

    «Я не хочу лишать права китайцев и индийцев на ответ. Если они захотят, они сами ответят Подоляку. Но если эта мразь доживет до трибунала, я бы посоветовал ему почитать в камере историю великих цивилизаций – Китая, Индии и России. Пусть изучит все их достижения», – резюмировал парламентарий.

    «Итак, по словам советника президента Украины, Китай и Индия – «интеллектуально слабые страны», не анализирующие последствия своих действий. А интеллектуалы, надо полагать, сидят в Киеве», – написал в своем Telegram-канале Алексей Пушков, член комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству.

    «Не иначе, как именно по этой причине Китай и Индия входят в тройку ведущих экономических держав мира, а ВВП Украины даже до 2014 года не превышал 200 млрд долларов и находился где-то в 7-8 десятке. А потом в Киеве к власти пришли «интеллектуалы–аналитики», и вообще довели все до ручки…», – добавил сенатор.

    Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что у Индии и Китая слабый интеллектуальный потенциал. «Проблема этих стран в том, что они не анализируют последствия собственных шагов. Слабый интеллектуальный потенциал этих стран, к сожалению», – заявил он.

    По словам Подоляка, Индия, Китай, а также Турция сегодня эффективно «зарабатывают на войне». «Это, в принципе, национальные интересы. Красиво звучит – мы соблюдаем потребности наших национальных интересов», – указал спикер.

    Коментарии (10)
    12 сентября 2023, 19:18
    В Конгрессе США запустили процедуру импичмента Байдена

    В Конгрессе США поручили провести расследование в рамках импичмента Байдена

    В Конгрессе США запустили процедуру импичмента Байдена
    @ Bonnie Cash/CNP/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти поручил начать парламентское расследование перед возможным объявлением голосования по импичменту президента Джо Байдена.

    В последние несколько месяцев были обнаружены «серьезные и убедительные доказательства в отношении поведения президента Байдена – культуры коррупции», заявил Маккарти, передает ТАСС.

    В начале сентября член Палаты представителей Марджори Тейлор Грин анонсировала голосование по импичменту Байдена.

    Коментарии (24)
    12 сентября 2023, 11:29
    Путин: Запад наступает на те же грабли, что и Советский Союз
    Путин: Запад наступает на те же грабли, что и Советский Союз
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Западные страны во главе с Соединенными Штатами наступают на те же грабли, что и Советский Союз во внешней политике, игнорируя тот факт, что нельзя производить что-либо, что идет в противоречие с интересами других народов, заявил российский лидер Владимир Путин.

    По его словам, неправильно делать что-либо в вопросах внешней политики, что вступает в явное противоречие с интересами других народов, а США наступают именно на эти грабли, передает ТАСС.

    Путин затронул этот вопрос в ходе обсуждения на пленарной сессии Восточного экономического форума решения СССР о вводе войск в Чехословакию в 1968 году и в Венгрию в 1956 году.

    «Мы давно уже признали, что эта часть политики Советского Союза была ошибочной и вела только к напряжению отношений», – подчеркнул глава государства.

    Также президент добавил, что США давят союзников и партнеров, так как у них нет друзей, они преследуют только свои интересы.

    «Это продолжение известной британской формулы», – резюмировал он.

    Ранее в США заявили об острой необходимости выйти из конфликта с Россией.

    Коментарии (20)
    12 сентября 2023, 12:15
    Путин назвал потери ВСУ с начала контрнаступления

    Президент России Путин: Украина потеряла 71,5 тыс. человек с начала контрнаступления

    Путин назвал потери ВСУ с начала контрнаступления
    @ Александр Вильф/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Потери Украины с начала контрнаступления составили 71,5 тыс. человек, результатов и успехов у него нет, поставки нового западного вооружения, в том числе истребителей F-16 Киеву не помогут, заявил президент Владимир Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

    «Сейчас не будем говорить – провал, не провал, нет результатов, потери есть. Большие. С начала этого контрнаступления потери личного состава – 71,5 тыс. человек», – заявил Путин, передает ТАСС.

    По его словам, Киев потерял уже 543 танка и почти 18 тыс. бронемашин разного класса, а поставки новых вооружений, в том числе кассетных боеприпасов, боеприпасов с обедненным ураном и истребители F-16, не помогут изменить ситуацию на фронте.

    «Поменяет ли это что-нибудь? Думаю, что нет. Уверен, что нет. Затянет? Да, затягивает. Беспокоит другое – ограничений нет», – отметил российский лидер, напомнив, что недавно США считали военным преступлением использование кассетных боеприпасов.

    «Теперь они сами поставляют кассетные боеприпасы в зону боевых действий на Украине», – отметил Путин.

    Ранее министр обороны России Сергей Шойгу в начале сентября заявил, что ВСУ с начала контрнаступления потеряли более 66 тыс. человек и 7,6 тыс. единиц вооружения.

    Коментарии (17)
    12 сентября 2023, 10:48
    Названа причина посадки самолета в поле в Новосибирской области

    «Уральские авиалинии»: Самолет посажен в поле в Новосибирской области из-за риска нехватки топлива

    Названа причина посадки самолета в поле в Новосибирской области
    @ Транспортная прокуратура/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Командир экстренно севшего в поле самолета в Новосибирской области принял решение о посадке из-за риска нехватки топлива, у лайнера отказала одна из гидросистем, сообщил гендиректор авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов.

    По его словам, командир судна решил уйти на запасной аэродром в Новосибирске из-за того, что там полоса – 3 км, в результате был увеличен расход топлива. Летчики осознали, что топлива, возможно, не хватит для посадки, и было принято решение садиться на площадку, подобранную с воздуха на поле с выпущенным шасси, передает ТАСС.

    Скуратов пояснил, что у самолета при подлете к Омску отказала зеленая гидросистема. Повреждений у лайнера визуально не имеется, но экипаж самолета будет временно отстранен от полетов до конца расследования.

    Ранее МЧС опубликовало кадры с места экстренной посадки самолета, на борту которого находились, по уточненным данным, 167 человек, включая 23 детей. Пассажиров самолета разместили в ближайшем населенном пункте.

    Восточным МСУТ СК возбуждено уголовное дело по факту авиапроисшествия с самолетом в Новосибирской области.

    Между тем пассажиры авиарейса Сочи – Омск «Уральских авиалиний», который экстренно приземлился в Новосибирской области, поделились фотографиями и видеокадрами с места происшествия и пункта, куда их направили экстренные службы.

    Коментарии (23)
    12 сентября 2023, 11:08
    Путин: Чубайс удрал и прячется

    Путин: Чубайс удрал и прячется из-за опасения возбуждения уголовных дел

    Путин: Чубайс удрал и прячется
    @ Александр Авилов/Агентство «Москва»

    Tекст: Вера Басилая

    Анатолий Чубайс удрал и прячется, возможно, опасается уголовных дел из-за финансовой дыры в компании Роснано, которую он возглавлял, заявил президент Владимир Путин.

    По словам Путина, работа в Роснано Чубайсу не удалась, передает ТАСС.

    «Анатолий Борисович там зачем-то прячется. Мне показали крупные фотографии из интернета, где он уже не Анатолий Борисович Чубайс, а Моша Израилевич. Зачем он это делает? Я не понимаю, что он удрал? Там, понимаете, может быть связано еще с тем, что идут сложные процессы в этой структуре нанотехнологий, которую он возглавлял долгие годы, и там большая дыра, огромная финансовая дыра, большие цифры», – предположил президент.

    По словам Путина, нет каких-то уголовных дел, преследования, но, возможно, Чубайс опасается, что в конечном итоге это все приведет к их возникновению.

    «Поэтому он в Израиле даже перешел на нелегальное положение. Нафига это ему нужно, я, честно говоря, не понимаю. Чушь какая-то», – добавил глава государства.

    Ранее Анатолий Чубайс опроверг получение постоянного вида на жительство в Израиле.

    Напомним, Чубайс покинул Россию в 2022 году, за прошедший год его замечали в Израиле, Турции, Италии.

    Коментарии (59)
    12 сентября 2023, 14:51
    Маск выпил водки и отключился на деловой встрече в Москве в начале 2000-х

    BI: Маск отключился после водки на деловой встрече в Москве в начале 2000-х

    Маск выпил водки и отключился на деловой встрече в Москве в начале 2000-х
    @ Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский миллиардер Илон Маск отключился, выпив несколько рюмок водки в ходе деловой встречи в российской столице в начале 2000-х годов, заявил писатель и журналист из США Уолтер Айзексон в биографии предпринимателя.

    В начале 2000-х Маск посетил Москву, чтобы обсудить с местными бизнесменами покупку российских ракет, говорится в биографии Маска за авторством Айзексона, передает РИА «Новости» со ссылкой на Business Insider.

    Отмечается, что перед приездом в Россию Маск остановился в Париже, где посетил вечеринку, по прибытии в Москву у него уже было похмелье. В ресторане, где проходила встреча, подавали водку, и после нескольких рюмок миллиардер «отключился, и ударился головой об стол».

    Ранее СМИ сообщали о «тайном» ребенке Илона Маска и певицы Граймс, которого зовут Техно Миханиус.

    Коментарии (6)
    13 сентября 2023, 01:06
    Ким Чен Ын объяснил значение визита в Россию

    Ким Чен Ын назвал визит в Россию демонстрацией важности стратегических отношений двух стран

    Ким Чен Ын объяснил значение визита в Россию
    @ KCNA/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что считает свой визит в Россию демонстрацией важности стратегических отношений между двумя странами, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

    Ким Чен Ын, по данным ЦТАК, выступил с таким заявлением по прибытии на станцию Хасан в Приморском крае, где его встретили российские представители, в том числе глава Минприроды России Александр Козлов. Северокорейский лидер подчеркнул, что его визит свидетельствует о серьезной позиции правительства и партии КНДР, передает ТАСС.

    В публикации ЦТАК говорится, что визит Ким Чен Ына призван «поднять дружественные отношения на новую высоту».

    Ранее СМИ опубликовали встречу Ким Чен Ына в Приморском крае. Северокорейский лидер на бронепоезде прибыл с визитом в Россию.

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    12 сентября 2023, 22:59
    ЕК смягчила запрет на ввоз россиянами личных вещей

    РБК: Еврокомиссия смягчила запрет на ввоз россиянами личных вещей

    ЕК смягчила запрет на ввоз россиянами личных вещей
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Еврокомиссия пересмотрела свои разъяснения относительно применения запрета на ввоз из России широкого спектра товаров, отойдя от прежней позиции, включавшей в санкционный регламент личные вещи.

    Согласно опубликованному 8 сентября разъяснении ЕК, под запрет на ввоз в ЕС фактически подпадали товары для личного пользования, включая одежду, предметы гигиены, телефоны, косметику, которые принадлежали российским гражданам.

    Во вторник ЕК обновила интерпретацию введенного запрета, избавившись от категоричного запрета в ответе на вопрос о том, могут ли российские граждане «временно привозить с собой в страны ЕС товары для личного пользования (personal goods) и автомобили, (…), в том числе в рамках туристических поездок?», пишет РБК.

    При этом ЕК сохраняет формальный запрет на ввоз в страны ЕС любых товаров из ранее опубликованного перечня, включая пассажирские автомобили (таможенный код 8703), если эти товары вывезены из России. Теперь подчеркивается, что автомобили – это категория товаров, которая может быть использована для обхода существующих санкций. Предположительно, речь идет о возможности вывоза на личном автомобиле товаров, запрещенных к поставке в Россию.

    В остальном повторяются прежние формулировки: неважно, что автомобиль личный, и неважно, по какой таможенной процедуре он ввезен в страну ЕС.

    «Несущественную» озабоченность с точки зрения обхода санкций, как указано в разъяснении ЕК, вызывают «предметы личной гигиены или одежда, как надетая на приезжем, так и находящаяся в его багаже». Вероятно, они не будут находиться в фокусе внимания национальных таможенных органов. Запрет рекомендовано применять «пропорциональным и разумным образом».

    Политолог Федор Лукьянов в своем Telegram-канале прокомментировал новое заявление Европейской комиссии. «Тот случай, когда чем больше разъясняешь, тем хуже», – написал он.

    Напомним, Латвия ранее ввела запрет на въезд в страну на зарегистрированных в России автомобилях, а Литва пообещала конфисковывать машины россиян.

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