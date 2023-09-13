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    Научно-образовательная сфера должна активно включиться в процесс развития беспилотных авиационных систем в России. Потому что речь не только о национальной безопасности, но и о национальном технологическом суверенитете.

    6 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Украинских мужчин ждет судьба парагвайских

    Чтобы сохранить лояльность западных политиков и свою власть, Зе-команда будет кидать в жернова войны всех, кого сможет мобилизовать, устилая поля Донбасса и Таврии тысячами трупов украинских солдат.

    17 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Папа Франциск многое понял про СВО раньше других

    Если считать русской пропагандой Сергия Радонежского и Серафима Саровского, Гоголя и Достоевского, то, возможно, действительно, папа Франциск, как и миллионы людей по всему миру, подпал под нее с юности, и здесь уже ничего не изменишь.

    7 комментариев
    13 сентября 2023, 08:40

    Начались переговоры Путина и Ким Чен Ына

    Переговоры лидеров России и Северной Кореи начались на космодроме Восточный

    Tекст: Александра Юдина

    Переговоры российского лидера Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына начались на космодроме Восточный в Амурской области, в переговорах принимают участие члены делегаций двух стран.

    Отмечается, что, согласно протокольной практике, переговоры на высшем уровне проходят как в узком формате, так и в расширенном формате, тот же порядок был соблюден на переговорах Путина и Ким Чен Ына в 2019 году, передает ТАСС.

    Известно, что в российскую делегацию на переговорах с КНДР вошли вице-премьеры Марат Хуснуллин и Алексей Оверчук, вице-премьер – министр промышленности Денис Мантуров, а также глава МИД Сергей Лавров, глава Минобороны Сергей Шойгу и глава Минтранспорта Виталий Савельев.

    Также среди участников отмечены глава Минприроды Александр Козлов, который также возглавляет с российской стороны межправительственную комиссию РФ и КНДР, и заместитель руководителя администрации – пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Северокорейский лидер на бронепоезде прибыл с визитом в Россию. Путин и Ким Чен Ын в среду встретились на космодроме Восточный в Амурской области.

    В Кремле указывали, что президент России Владимир Путин обсудит с северокорейским коллегой вопросы двустороннего сотрудничества России и КНДР.

    11 сентября 2023, 19:51
    Песков рассказал о теме переговоров Путина и Ким Чен Ына

    Песков: Встреча президента России Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном может состояться на днях

    Песков рассказал о теме переговоров Путина и Ким Чен Ына
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Встреча президента России Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном может пройти на днях, состоятся переговоры двух делегаций, после чего лидеры стран при необходимости продолжат общение в формате один на один, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Как сообщил представитель Кремля в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, встреча может состояться на днях. Пресс-секретарь президента уточнил, что это будет полноформатный визит – состоятся переговоры двух делегаций и после этого лидеры стран при необходимости продолжат свое общение в формате один на один. Песков также добавил, что планируется официальный обед от имени президента России в честь гостя из Северной Кореи. Отвечая на вопрос о том, какие вопросы будут ключевыми на встрече, пресс-секретарь главы государства сказал, что в первую очередь двусторонние отношения, передает ТАСС.

    Ранее в понедельник Кремль анонсировал визит Ким Чен Ына в Россию. Перед этим южнокорейские СМИ сообщили, что Ким Чен Ын отправился на переговоры с Путиным.

    Коментарии (12)
    13 сентября 2023, 01:06
    Ким Чен Ын объяснил значение визита в Россию

    Ким Чен Ын назвал визит в Россию демонстрацией важности стратегических отношений двух стран

    Ким Чен Ын объяснил значение визита в Россию
    @ KCNA/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что считает свой визит в Россию демонстрацией важности стратегических отношений между двумя странами, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

    Ким Чен Ын, по данным ЦТАК, выступил с таким заявлением по прибытии на станцию Хасан в Приморском крае, где его встретили российские представители, в том числе глава Минприроды России Александр Козлов. Северокорейский лидер подчеркнул, что его визит свидетельствует о серьезной позиции правительства и партии КНДР, передает ТАСС.

    В публикации ЦТАК говорится, что визит Ким Чен Ына призван «поднять дружественные отношения на новую высоту».

    Ранее СМИ опубликовали встречу Ким Чен Ына в Приморском крае. Северокорейский лидер на бронепоезде прибыл с визитом в Россию.

    Коментарии (9)
    11 сентября 2023, 14:14
    Кремль анонсировал визит Ким Чен Ына в Россию
    Кремль анонсировал визит Ким Чен Ына в Россию
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын в ближайшие дни посетит Россию с официальным визитом по приглашению президента России Владимира Путина, сообщили в Кремле.

    Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын посетит Россию с официальным визитом Россию по приглашению Владимира Путина, следует из сообщения на сайте Кремля.

    Ранее глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея намерена продолжать свое сотрудничество с российской стороной в военной сфере. В конце июля КНДР посетил министр обороны России Сергей Шойгу.

    Коментарии (4)
    11 сентября 2023, 18:14
    Эксперт: Северная Корея ценна для России как боеспособный союзник в АТР

    Кореевед Асмолов рассказал о важности сближения России и КНДР

    Эксперт: Северная Корея ценна для России как боеспособный союзник в АТР
    @ Александр Сафронов/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Налаживание отношений с КНДР – важная, но непростая задача. В рамках диалога с Пхеньяном нужно учитывать санкционные решения СБ ООН и мнение Сеула, однако сближение двух стран сегодня важно как никогда раньше. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал кореевед Константин Асмолов. Ранее в Кремле анонсировали визит председателя КНДР Ким Чен Ына в Россию.

    «В настоящий момент КНДР и Россия пребывают в достаточно сложной, но вместе с тем в перспективной и интересной ситуации. С одной стороны, Пхеньян стал актором, который активно и открыто поддерживает действия Москвы на территории Украины. Это важный фактор в рамках двустороннего диалога, который наделяет наши отношения большим потенциалом», – сказал Константин Асмолов, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований ИКСА РАН.

    «В то же время Россия долгое время поддерживала санкции СБ ООН, предпринимаемые в отношении Северной Кореи. Сегодня это накладывает некоторую тень на возможности развития сотрудничества. Например, при наращивании торговли могут возникнуть серьезные юридические сложности», – подчеркивает собеседник.

    «Этим и объясняется трудность достижения конкретных результатов в рамках встреч лидеров России и КНДР. Напомню, что визит Сергея Шойгу в Пхеньян завершился без подписания каких-либо документов и публичного оглашения принятых решений. Но тот факт, что руководители и политики двух стран все чаще говорят с глазу на глаз – уже является важным прорывом», – считает эксперт.

    «Интенсификация связей с Северной Кореей позволит создать полноценный треугольник Москва-Пекин-Пхеньян, что станет своеобразным ответом на развитие треугольника Вашингтон-Токио-Сеул. Соперничество великих держав в азиатском регионе постепенно обостряется, и в этой связи ценность боеспособного союзника в АТР повышается», – отмечает Асмолов.

    «Разумеется, США не понравится сближение России и Северной Кореи. Скорее всего, сетования по этому вопросу займут свое место в риторике американских политиков, однако особого внимания обращать на это не нужно. Штаты в любом случае будут наращивать санкционное давление на обе страны, и встреча Путина с Ким Чен Ыном ситуацию не усугубит», – уточняет он.

    Однако, по мнению эксперта, Москве нельзя забывать и про опасность ухудшения диалога с Сеулом. «Руководство Республики Корея (РК) всегда очень чувствительно относилось к отношениям России с КНДР. И в случае их улучшения значимость нашей страны для Сеула только возрастет, возникнет и повод для беспокойства относительно появления у Севера еще одного мощного союзника», – отмечает Асмолов в публикации для журнала «России в глобальной политике».

    Ранее в России анонсировали визит председателя КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля. Отмечается, что глава государства посетит РФ по личному приглашению президента Владимира Путина. До этого на телеканале YTN заявили, что лидер Северной Кореи прибудет на встречу с Владимиром Путиным уже на этой неделе.

    Подчеркивается, что Ким Чен Ын выехал из Пхеньяна на поезде 11 сентября. По информации СМИ, он должен встретиться с президентом России, однако их разговор будет проходить за рамками проходящего во Владивостоке Восточного экономического форума (ВЭФ).

    В августе глава КНДР заявил, что страна намерена развивать сотрудничество с российской стороной в военной сфере. Напомним, в июле министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил Пхеньян. В ходе поездки он обменялся с главой Северной Кореи мнениями по вопросам глобальной и региональной безопасности.

    Кроме того, он встретился с главой военного ведомства КНДР – Кан Сун Намом. Беседа прошла в конструктивном и положительном тоне. Шойгу выразил намерение последовательно развивать двусторонние связи между государствами. Также министр обороны РФ возглавил российскую делегацию на параде по случаю 70-летия подписания перемирия в корейской войне.

    Коментарии (12)
    12 сентября 2023, 15:57
    Опубликовано видео встречи лидера КНДР Ким Чен Ына в Приморском крае

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Руководителя Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына в Приморском крае встретил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

    Козлов встретил Ким Чен Ына на железнодорожной станции Хасан в Приморье, сообщили в министерстве, передает ТАСС.

    Напомним, что лидер КНДР Ким Чен Ын на бронепоезде прибыл с визитом в Россию.

    В Кремле указывали, что президент России Владимир Путин обсудит с северокорейским коллегой вопросы двустороннего сотрудничества России и КНДР.

    Коментарии (3)
    12 сентября 2023, 10:40
    Поезд лидера Северной Кореи Ким Чен Ына прибыл в Россию

    Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл в Россию, едет по Приморью на север

    Поезд лидера Северной Кореи Ким Чен Ына прибыл в Россию
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на бронепоезде прибыл с визитом в Россию, пересек железнодорожный мост через реку Раздольную в Приморском крае и продолжает движение на север, сообщают корреспонденты.

    Известно, что около 12.15 местного времени (5.15 по Москве) бронированный поезд с зелеными вагонами и желтой полосой переехал мост через Раздольную и поехал на север. Вагоны тянул локомотив с символикой РЖД, передает РИА «Новости».

    Как сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, Ким Чен Ын и российский лидер Владимир Путин обсудят вопросы двустороннего сотрудничества России и КНДР в разных сферах, в том числе в чувствительных.

    В частности, будут обсуждаться вопросы, связанные с торгово-экономическими связями, культурными обменами, а также ожидается обмен мнениями о ситуации в регионе и по международным делам в целом.

    «Будучи соседями, наши страны реализуют сотрудничество и в чувствительных областях, кои не должны становиться предметом какого-то публичного обнародования и анонсирования», – подчеркнули в Кремле.

    Также Песков добавил, что Россия готова при необходимости обсудить с Северной Кореей процессы, связанные с работой в Организации Объединенных Наций и Совете Безопасности, включая санкции.

    «Мы координируем наши действия, будучи соседями и партнерами с Северной Кореей. При необходимости будем готовы с нашими товарищами продолжить и обсуждение на эту тему, если будут такие обсуждения», – заверил Песков.

    Касательно вопроса предостережений Белого Дома в адрес Северной Кореи в связи с продажей оружия России, представитель Кремля отметил, что Москву не интересуют такие предостережения.

    «Для нас важны интересы наших двух стран, а не предостережения из Вашингтона. Именно на интересы наших двух стран мы будем ориентироваться», – резюмировал Песков.

    Ранее стало известно, что Ким Чен Ын в воскресенье во второй половине дня выехал на спецпоезде из Пхеньяна, направившись с визитом в Россию.

    Коментарии (3)
    12 сентября 2023, 01:05
    Ким Чен Ын на спецпоезде выехал в Россию

    «Голос Кореи»: Ким Чен Ын выехал из Пхеньяна на спецпоезде и направляется в Россию

    Ким Чен Ын на спецпоезде выехал в Россию
    @ VNA/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Северокорейский лидер Ким Чен Ын в воскресенье во второй половине дня выехал на спецпоезде из Пхеньяна, направившись с визитом в Россию, сообщила радиостанция республики «Голос Кореи».

    В поездке, как сказано в сообщении, его будут сопровождать высокопоставленные представители партии, правительства и ВС страны, передает ТАСС.

    Ким Чен Ына, судя по опубликованным снимкам, в поездке в Россию сопровождают зампред Центрального военного комитета Трудовой партии Ли Бен Чхоль и начальник отдела военного управления ЦК Трудовой партии Кореи Пак Чон Чхон.

    В Кремле сообщали, что встреча президента России Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном может пройти на днях. Главной темой переговоров станут двусторонние отношения.

    Как отмечал кореевед Константин Асмолов, КНДР ценна для России как боеспособный союзник в АТР.

    Коментарии (0)
    13 сентября 2023, 07:16
    Путин и Ким Чен Ын встретились на космодроме Восточный
    Путин и Ким Чен Ын встретились на космодроме Восточный
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын в среду встретились на космодроме Восточный в Амурской области.

    При встрече главы государств кратко пообщались, передает ТАСС.

    Лидер КНДР поблагодарил главу российского государства за приглашение и теплый прием. «Очень рад вас видеть, тем более, что такие события были: 75 лет образования республики, 70-летие победы в Великой войне за освобождение, 75 лет установления дипотношений», – обратился президент России к лидеру КНДР.

    «Спасибо, что несмотря на свою занятость пригласили нас и тепло приняли», – ответил Ким Чен Ын.

    Предыдущая встреча Путина и Ким Чен Ына прошла в 2019 году во Владивостоке.

    Российский лидер прибыл на Восточный из Приморья, где накануне принимал участие в Восточном экономическом форуме.

    Глава Северной Кореи прибыл на поезде на железнодорожную станцию космодрома. Поезд лидера КНДР остановился на путях возле монтажно-испытательного корпуса. К его вагону подали трап с красной дорожкой, по бокам от которого встали военнослужащие почетного караула Восточного военного округа с флагами двух стран.

    Коментарии (0)
    13 сентября 2023, 07:49
    Путин объяснил, почему встреча с лидером КНДР проходит на космодроме Восточный

    Путин: Лидер КНДР Ким Чен Ын проявляет большой интерес к ракетной технике

    Путин объяснил, почему встреча с лидером КНДР проходит на космодроме Восточный
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин, отвечая на вопрос о том, будет ли Россия помогать КНДР строить космические спутники, ответил, что он и лидер КНДР Ким Чен Ын поэтому и приехали на космодром Восточный.

    «Мы поэтому и приехали сюда. Лидер КНДР проявляет большой интерес к ракетной технике, они и космос пытаются развивать», – сказал Путин, отметив, что делегации КНДР покажут новые объекты, передает ТАСС.

    Также Путина спросили, будет ли на переговорах обсуждаться военно-техническое сотрудничество. «Поговорим по всем вопросам не спеша. Время есть», – сказал Путин. Он также напомнил, что министр обороны России Сергей Шойгу недавно был в Северной Корее, его там хорошо приняли.

    Вместе с северокорейским лидером Путин осмотрел монтажно-испытательный корпус ракеты-носителя космического ракетного комплекса «Ангара». Экскурсию для лидеров провели вице-премьер – постпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, глава Роскосмоса Юрий Борисов и генеральный директор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Николай Нестечук.

    Напомним, Путин и Ким Чен Ын в среду встретились на космодроме Восточный в Амурской области.

    Предыдущая встреча глав двух государств прошла в 2019 году во Владивостоке.

    Российский лидер прибыл на Восточный из Приморья, где накануне принимал участие в Восточном экономическом форуме.

    Коментарии (0)
    13 сентября 2023, 06:40
    Путин прибыл на космодром Восточный

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин прибыл на космодром Восточный в Амурской области. Глава государства прилетел сюда из Приморья, где накануне принимал участие в Восточном экономическом форуме.

    Свою поездку на космодром Путин анонсировал, выступая на пленарной сессии ВЭФ. Однако раскрыть ее содержание он отказался. «У меня там есть своя программа соответствующая, когда я туда приеду, узнаете», – передает ТАСС слова главы государства.

    Ранее газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники из числа чиновников США и их союзников написала о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын может встретиться во Владивостоке с Путиным, а также посетить Москву и космодром Восточный. В Кремле официально анонсировали переговоры двух лидеров в ближайшее время, но их дата и место пока не назывались.

    Позднее в среду стало известно, что Ким Чен Ын прибыл на поезде на железнодорожную станцию космодрома Восточный.

    Ким Чен Ын прибыл в Россию 12 сентября. На станции Хасан в Приморском крае его встретил председатель межправительственной комиссии России и КНДР, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов. Также с лидером КНДР провел встречу губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

    Предыдущий раз Путин был на Восточном в апреле прошлого года – в День космонавтики. Тогда российский лидер прилетал на космодром вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Главы двух государств провели здесь переговоры. Помимо этого, Путин вручил государственные награды летчикам-космонавтам и вместе с Лукашенко встретился с работниками космодрома.

    И до этого российский президент не раз бывал на Восточном. Например, в 2021 году он также прилетал в Амурскую область после ВЭФ. Тогда Путин осмотрел космодром, увидел, как идет строительство его второй очереди.

    Коментарии (4)
    12 сентября 2023, 06:04
    Песков сообщил детали предстоящих переговоров Путина с лидером КНДР

    Песков: Переговоры Путина с Ким Чен Ыном на Дальнем Востоке затронут в том числе чувствительные области

    Tекст: Ольга Никитина

    Лидеры России и КНДР Владимир Путин и Ким Чен Ын в ходе переговоров, которые пройдут на Дальнем Востоке, обсудят вопросы двустороннего сотрудничества в различных областях, в том числе чувствительных, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Песков рассказал, что вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе торгово-экономические связи и культурные обмены, будут обсуждаться главами государств в первую очередь.

    Кроме того, состоится насыщенный обмен мнениями о ситуации в регионе и по международным делам в целом. «Это представляет интерес и для Путина, и для нашего гостя из Пхеньяна», – передает ТАСС слова представителя Кремля.

    Говоря о сотрудничестве между Россией и КНДР в культурной области, Песков напомнил, что российский военный ансамбль Александрова недавно «блистательно выступил в Пхеньяне».

    «Разумеется, будучи соседями, наши страны реализуют сотрудничество и в чувствительных областях, кои не должны становиться предметом какого-то публичного обнародования и анонсирования. Но это вполне естественно для соседних государств», – добавил представитель Кремля.

    Песков сообщил, что российская сторона при необходимости готова обсуждать с КНДР санкции, введенные Советом Безопасности ООН.

    Отвечая на вопрос о предостережениях с американской стороны в адрес Северной Кореи по поводу продажи оружия России, представитель Кремля отметил, что Москву не интересуют предостережения из Вашингтона в контексте переговоров с КНДР. «Именно на интересы наших двух стран мы будем ориентироваться», – сказал он.

    Песков сообщил, что переговоры двух лидеров состоятся на днях. При этом пресс-конференции по итогам встречи не планируется. Место переговоров не раскрывается, встреча пройдет на Дальнем Востоке, сказал пресс-секретарь российского лидера.

    Ранее стало известно, что Ким Чен Ын в воскресенье во второй половине дня выехал на спецпоезде из Пхеньяна, направившись с визитом в Россию.

    Коментарии (0)
    12 сентября 2023, 12:34
    Песков: Отдельных переговоров министров обороны России и КНДР не будет

    Песков заявил, что отдельных переговоров министров обороны России и КНДР не планируется

    Tекст: Вера Басилая

    Отдельные переговоры глав оборонных ведомств обороны КНДР и России во времена визита северокорейского лидера Ким Чен Ына в Россию не планируется, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    На вопрос, будет ли участвовать министр обороны Сергей Шойгу в переговорах лидеров, Песков ответил утвердительно. Он не уточнил, где планируется встреча Путина и Ким Чен Ына, отметив, что она состоится на днях, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на бронепоезде прибыл с визитом в Россию, пересек железнодорожный мост через реку Раздольную в Приморском крае и продолжил движение на север.

    Песков сообщил, что Путин и Ким Чен Ын обсудят вопросы двустороннего сотрудничества России и КНДР в разных сферах, в том числе в чувствительных.

    Коментарии (11)
    13 сентября 2023, 07:09
    Ким Чен Ын прибыл на космодром Восточный

    Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл на космодром Восточный

    Tекст: Ольга Никитина

    Председатель государственных дел КНДР, генеральный секретарь Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Чен Ын прибыл на космодром Восточный.

    Северокорейский лидер, находящийся в России с визитом по приглашению президента Владимира Путина, приехал на поезде на железнодорожную станцию космодрома, передает ТАСС.

    Ранее в среду стало известно, что на космодром прибыл Владимир Путин. На Восточном пройдут переговоры на высшем уровне.

    Ким Чен Ын заявлял, что считает свой визит в Россию демонстрацией важности стратегических отношений между двумя странами.

    Коментарии (0)
    13 сентября 2023, 06:26
    Япония заявила о двух ракетных пусках КНДР

    Tекст: Ольга Никитина

    КНДР осуществила, предположительно, два пуска баллистических ракет в сторону Японского моря, сообщила японская береговая охрана, опубликовавшая два соответствующих предупреждения.

    Береговая охрана Японии уточняет, что ракеты были запущены в 11.46 и 11.55 по местному времени (5.46 и 5.55 мск), передает ТАСС.

    Как сообщает телеканал NHK со ссылкой на японские правительственные источники, ракеты упали вне исключительной экономической зоны Японии. Суда, которые находятся в регионе, призвали в случае обнаружения обломков не приближаться к ним и сразу связываться с властями.

    Между тем накануне северокорейский лидер Ким Чен Ын на спецпоезде прибыл с визитом в Россию.

    Коментарии (0)
    13 сентября 2023, 08:26
    Путин и Ким Чен Ын посетили стартовые комплексы «Союз» и «Ангара»

    Путин и Ким Чен Ын посетили стартовый комплекс «Союз» и строящийся комплекс «Ангара»

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин и его коллега из Северной Кореи Ким Чен Ын вместе посетили стартовый комплекс, предназначенном для пусков ракет семейства «Союз-2», а также ознакомились с ходом строительства стартового комплекса «Ангары».

    Отмечается, что комплекс «Союз» расположился на площади около 45 тыс. кв. м на космодроме Восточный, где создана вся современная инфраструктура для приема ракет-носителей, проведения предстартовой подготовки и пуска, заключительных операций после него, а также проведения работ в случае несостоявшегося пуска, передает ТАСС.

    При этом здание командного пункта способно выдержать удар от падения составных ступеней ракеты-носителя. Другой отличительной особенностью «Союза» является то, что заправка баков ракет-носителей проходит со стационарных блоков кислорода, азота и керосина, нафтила.

    Стройка стартового комплекса «Ангары» началась 31 мая 2019 года, в данный момент она находится в завершающей стадии. Площадь комплекса составляет 109 га, где предусмотрено строительство более 200 зданий и сооружений, в том числе стартового стола высотой 28,1 м и объемом котлована 803 тыс. кубических метра, командного пункта.

    В семейство РН «Ангара» входят ракеты-носители модульного типа различной грузоподъемности, при производстве не используются агрессивные и токсичные компоненты топлива, это существенно повышает показатели экологической безопасности прилегающих к комплексу районах, и на территории падения отработавших ступеней ракет-носителей.

    Кроме того, Путин и Ким Чен Ын ознакомились с ходом сборки «Ангары» и характеристиками «Союз- 2» во время посещения монтажно-испытательного корпуса, где одно из технических помещений полностью модернизировано для сборки «Ангары».

    Уточняется, что лидеры двух стран выслушали краткие пояснения о технических характеристиках. Ким Чен Ын с прибывшими с ним военными внимательно слушали, лидер Северной Кореи задавал много вопросов о характеристиках топлива для ракеты, и о том, куда падают ее отработавшие ступени.

    Как отметил российский лидер, Ким Чен Ын проявляет большой интерес к ракетной технике и космосу, по этой причине они и приехали на космодром Восточный.

    Касательно вопроса о переговоров с лидером КНДР о военно-техническом сотрудничестве, Путин отметил, что все вопросы будут обсуждаться не спеша.

    Напомним, Путин и Ким Чен Ын в среду встретились на космодроме Восточный в Амурской области.

    Предыдущая встреча глав двух государств прошла в 2019 году во Владивостоке.

    Российский лидер прибыл на Восточный из Приморья, где накануне принимал участие в Восточном экономическом форуме.

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