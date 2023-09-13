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Путин и Ким Чен Ын встретились на космодроме Восточный
Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын в среду встретились на космодроме Восточный в Амурской области.
При встрече главы государств кратко пообщались, передает ТАСС.
Лидер КНДР поблагодарил главу российского государства за приглашение и теплый прием. «Очень рад вас видеть, тем более, что такие события были: 75 лет образования республики, 70-летие победы в Великой войне за освобождение, 75 лет установления дипотношений», – обратился президент России к лидеру КНДР.
Предыдущая встреча Путина и Ким Чен Ына прошла в 2019 году во Владивостоке.
Российский лидер прибыл на Восточный из Приморья, где накануне принимал участие в Восточном экономическом форуме.
Глава Северной Кореи прибыл на поезде на железнодорожную станцию космодрома. Поезд лидера КНДР остановился на путях возле монтажно-испытательного корпуса. К его вагону подали трап с красной дорожкой, по бокам от которого встали военнослужащие почетного караула Восточного военного округа с флагами двух стран.