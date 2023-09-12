Поезд лидера Северной Кореи Ким Чен Ына прибыл в Россию

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл в Россию, едет по Приморью на север

Tекст: Александра Юдина

Известно, что около 12.15 местного времени (5.15 по Москве) бронированный поезд с зелеными вагонами и желтой полосой переехал мост через Раздольную и поехал на север. Вагоны тянул локомотив с символикой РЖД, передает РИА «Новости».

Как сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, Ким Чен Ын и российский лидер Владимир Путин обсудят вопросы двустороннего сотрудничества России и КНДР в разных сферах, в том числе в чувствительных.

В частности, будут обсуждаться вопросы, связанные с торгово-экономическими связями, культурными обменами, а также ожидается обмен мнениями о ситуации в регионе и по международным делам в целом.

«Будучи соседями, наши страны реализуют сотрудничество и в чувствительных областях, кои не должны становиться предметом какого-то публичного обнародования и анонсирования», – подчеркнули в Кремле.

Также Песков добавил, что Россия готова при необходимости обсудить с Северной Кореей процессы, связанные с работой в Организации Объединенных Наций и Совете Безопасности, включая санкции.

«Мы координируем наши действия, будучи соседями и партнерами с Северной Кореей. При необходимости будем готовы с нашими товарищами продолжить и обсуждение на эту тему, если будут такие обсуждения», – заверил Песков.

Касательно вопроса предостережений Белого Дома в адрес Северной Кореи в связи с продажей оружия России, представитель Кремля отметил, что Москву не интересуют такие предостережения.

«Для нас важны интересы наших двух стран, а не предостережения из Вашингтона. Именно на интересы наших двух стран мы будем ориентироваться», – резюмировал Песков.

Ранее стало известно, что Ким Чен Ын в воскресенье во второй половине дня выехал на спецпоезде из Пхеньяна, направившись с визитом в Россию.

