Дипломатический конфликт между Москвой и официальным Ереваном – это продукт взаимного непонимания внутренних алгоритмов. Армянское правительство наделало массу ошибок. При этом армяне, в отличие от граждан Грузии или Азербайджана, не поедут воевать на стороне киевского режима.15 комментариев
Ким Чен Ын на спецпоезде выехал в Россию
«Голос Кореи»: Ким Чен Ын выехал из Пхеньяна на спецпоезде и направляется в Россию
Северокорейский лидер Ким Чен Ын в воскресенье во второй половине дня выехал на спецпоезде из Пхеньяна, направившись с визитом в Россию, сообщила радиостанция республики «Голос Кореи».
В поездке, как сказано в сообщении, его будут сопровождать высокопоставленные представители партии, правительства и ВС страны, передает ТАСС.
Ким Чен Ына, судя по опубликованным снимкам, в поездке в Россию сопровождают зампред Центрального военного комитета Трудовой партии Ли Бен Чхоль и начальник отдела военного управления ЦК Трудовой партии Кореи Пак Чон Чхон.
В Кремле сообщали, что встреча президента России Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном может пройти на днях. Главной темой переговоров станут двусторонние отношения.
Как отмечал кореевед Константин Асмолов, КНДР ценна для России как боеспособный союзник в АТР.