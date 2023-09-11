Эксперт: Северная Корея ценна для России как боеспособный союзник в АТР

Кореевед Асмолов рассказал о важности сближения России и КНДР

Tекст: Евгений Поздняков

«В настоящий момент КНДР и Россия пребывают в достаточно сложной, но вместе с тем в перспективной и интересной ситуации. С одной стороны, Пхеньян стал актором, который активно и открыто поддерживает действия Москвы на территории Украины. Это важный фактор в рамках двустороннего диалога, который наделяет наши отношения большим потенциалом», – сказал Константин Асмолов, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований ИКСА РАН.

«В то же время Россия долгое время поддерживала санкции СБ ООН, предпринимаемые в отношении Северной Кореи. Сегодня это накладывает некоторую тень на возможности развития сотрудничества. Например, при наращивании торговли могут возникнуть серьезные юридические сложности», – подчеркивает собеседник.

«Этим и объясняется трудность достижения конкретных результатов в рамках встреч лидеров России и КНДР. Напомню, что визит Сергея Шойгу в Пхеньян завершился без подписания каких-либо документов и публичного оглашения принятых решений. Но тот факт, что руководители и политики двух стран все чаще говорят с глазу на глаз – уже является важным прорывом», – считает эксперт.

«Интенсификация связей с Северной Кореей позволит создать полноценный треугольник Москва-Пекин-Пхеньян, что станет своеобразным ответом на развитие треугольника Вашингтон-Токио-Сеул. Соперничество великих держав в азиатском регионе постепенно обостряется, и в этой связи ценность боеспособного союзника в АТР повышается», – отмечает Асмолов.

«Разумеется, США не понравится сближение России и Северной Кореи. Скорее всего, сетования по этому вопросу займут свое место в риторике американских политиков, однако особого внимания обращать на это не нужно. Штаты в любом случае будут наращивать санкционное давление на обе страны, и встреча Путина с Ким Чен Ыном ситуацию не усугубит», – уточняет он.

Однако, по мнению эксперта, Москве нельзя забывать и про опасность ухудшения диалога с Сеулом. «Руководство Республики Корея (РК) всегда очень чувствительно относилось к отношениям России с КНДР. И в случае их улучшения значимость нашей страны для Сеула только возрастет, возникнет и повод для беспокойства относительно появления у Севера еще одного мощного союзника», – отмечает Асмолов в публикации для журнала «России в глобальной политике».

Ранее в России анонсировали визит председателя КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля. Отмечается, что глава государства посетит РФ по личному приглашению президента Владимира Путина. До этого на телеканале YTN заявили, что лидер Северной Кореи прибудет на встречу с Владимиром Путиным уже на этой неделе.

Подчеркивается, что Ким Чен Ын выехал из Пхеньяна на поезде 11 сентября. По информации СМИ, он должен встретиться с президентом России, однако их разговор будет проходить за рамками проходящего во Владивостоке Восточного экономического форума (ВЭФ).

В августе глава КНДР заявил, что страна намерена развивать сотрудничество с российской стороной в военной сфере. Напомним, в июле министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил Пхеньян. В ходе поездки он обменялся с главой Северной Кореи мнениями по вопросам глобальной и региональной безопасности.

Кроме того, он встретился с главой военного ведомства КНДР – Кан Сун Намом. Беседа прошла в конструктивном и положительном тоне. Шойгу выразил намерение последовательно развивать двусторонние связи между государствами. Также министр обороны РФ возглавил российскую делегацию на параде по случаю 70-летия подписания перемирия в корейской войне.