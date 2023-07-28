Устаревшее офицерство и не менее устаревшая оперативная доктрина Украины сталкиваются с прогрессивными обученными воинами, и все летит «Леопарду» под хвост. Вместе с «Леопардом».11 комментариев
Шойгу возглавил российскую делегацию на параде в КНДР
Ким Чен Ын и Шойгу присутствовали на военном параде в Пхеньяне
Парад по случаю 70-летия подписания перемирия в Корейской войне 1950–1953 годов состоялся в Пхеньяне, российскую делегацию возглавил министр обороны Сергей Шойгу, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.
Парад принимал лидер КНДР Ким Чен Ын. Также на параде была китайская делегация, которую возглавлял замглавы Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун. Северная Корея показала новейшие военные и разведывательные беспилотники, а также межконтинентальные баллистические ракеты «Хвасон-17» и «Хвасон-18», передает ТАСС со ссылкой на ЦТАК.
Напомним, Шойгу передал Ким Чен Ыну послание от главы российского государства Владимира Путина. Шойгу и Ким Чен Ын обсудили вопросы глобальной и региональной безопасности. Также Шойгу провел переговоры в Пхеньяне с главой оборонного ведомства КНДР генералом армии Кан Сун Намом. Ким Чен Ын назвал Корейскую войну «несмываемым позором» для США.