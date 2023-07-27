Если в Москве пойдут разговоры про Данциг и Бреслау, в Берлине возможно сдержанное к этому отношение, отнюдь не гневное. И наоборот: берлинские претензии к Польше будут встречены в Москве и Минске достаточно спокойно.20 комментариев
Шойгу и Ким Чен Ын обсудили вопросы глобальной и региональной безопасности
Минобороны: Шойгу и Ким Чен Ын обсудили вопросы глобальной и региональной безопасности
Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе визита в Северную Корею обменялся с лидером КНДР Ким Чен Ыном мнениями по вопросам глобальной и региональной безопасности, сообщили в Минобороны.
Кроме того, в Минобороны сообщили, что в четверг Шойгу примет участие в военном параде в честь 70-летия победы корейского народа в войне 1950-1953 годов, передает ТАСС.
Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын провел в Пхеньяне встречу с российской военной делегацией, возглавляемой министром обороны России Сергеем Шойгу. Глава Минобороны передал северокорейскому лидеру личное послание от президента Владимира Путина.