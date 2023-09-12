Научно-образовательная сфера должна активно включиться в процесс развития беспилотных авиационных систем в России. Потому что речь не только о национальной безопасности, но и о национальном технологическом суверенитете.0 комментариев
Британский генерал назвал основную причину потери дронов на Украине
Глава британского генштаба Сандерс назвал основную причину потери дронов на Украине
Около 40% беспилотников, применяемых в ходе боестолкновений на украинской территории, уничтожаются из-за ошибок операторов, заявил глава генштаба сухопутных войск британских ВС Патрик Сандерс.
Мастерство операторов выходит на передний план, когда автоматика дает сбои, и ведется борьба за контроль над электромагнитными волнами, сказал Сандерс, передает ТАСС.
По его словам, до 40% потерь украинских дронов приходится на ошибки операторов. Начальник британского генштаба добавил, что стране нужны специалисты в киберсфере и операторы беспилотников.
Британская армия намерена наращивать число беспилотников, к концу года будет сформирована новая группа дронов в составе объединенного авиационного командования.
Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин заявлял, что производство в России беспилотников за семь лет планируют увеличить вдвое.