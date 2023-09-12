Лавров назвал первый шаг к переговорам России и Украины

Лавров: Первым шагом к переговорам России и Украины должна стать отмена указа Зеленского

Tекст: Дмитрий Зубарев

На просьбу прокомментировать заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что если российско-украинские переговоры начнутся, то США к ним подтянутся, министр отметил, что ознакомился с этим заявлением. При этом, по словам Лаврова, это заявление странное, потому что, как минимум, год назад, а то и раньше Зеленский подписал указ, который запрещает вести любые переговоры с правительством Владимира Путина, об этом известно всему миру, передает ТАСС.

Он добавил, что если те, кто направляет украинский режим, решили, что украинцы должны быть готовы к переговорам, то первым шагом должно стать пожелание или приказ отменить этот декрет, который переговоры запрещает.

По его словам, президент Владимир Путин многократно говорил, что Россия не уходит от переговоров, но те, кто уходят от переговоров на Украине, должны понимать, что чем дольше они тянут, тем сложнее будет потом договариваться.

Ранее сенатор Константин Долгов, говоря о заявлении Блинкена о якобы отсутствии у России интереса к мирным переговорам, отметил, что это высказывание – демагогия.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен озвучил «справедливое условие» завершения конфликта на Украине. По его версии, оно заключается в уважении украинского суверенитета и территориальной целостности. Также Блинкен обвинил Россию в отсутствии заинтересованности в мирных переговорах.