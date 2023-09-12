Чтобы сохранить лояльность западных политиков и свою власть, Зе-команда будет кидать в жернова войны всех, кого сможет мобилизовать, устилая поля Донбасса и Таврии тысячами трупов украинских солдат.4 комментария
Путин: Россия многое приобрела в 1990-е годы, но многое бездумно растеряла
Россия в 1990-е годы многое приобрела, в том числе раскрепощение и свободу, но и многое бездумно растеряла, заявил президент Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
«В 1990-е мы многое приобрели, имею в виду прежде всего раскрепощение, свободу, но многое и потеряли, к сожалению: бездумно истратили или расточали то, что было наработано прежними десятилетиями за время существования Советского Союза», – передает ТАСС слова Путина.