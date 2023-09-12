Дипломатический конфликт между Москвой и официальным Ереваном – это продукт взаимного непонимания внутренних алгоритмов. Армянское правительство наделало массу ошибок. При этом армяне, в отличие от граждан Грузии или Азербайджана, не поедут воевать на стороне киевского режима.19 комментариев
Доллар упал ниже 93 рублей, евро – ниже 100 рублей
Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже во вторник, 12 сентября, впервые с 18 августа опускался ниже 93 рублей, евро впервые с 28 июля ниже 100 рублей, а юань впервые с 25 августа ниже 13 рублей.
По данным торгов на 7.22 мск, доллар снижался на 2,77% – до 92,45 рубля. Евро в это же время терял 3,01%, падая до 99,41 рубля, передает ТАСС.
К 07.40 мск доллар снижался до 93,64 рубля (минус 1,52%). В то же время евро терял 2,24%, опускаясь до 100,21 руб., а курс юаня снижался на 1,71% – до 12,796 рубля.