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Российские бомбардировщики выполнили полет над Балтикой
Минобороны: Два бомбардировщика Ту-22М3 выполнили пятичасовой полет над Балтийским морем
Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 дальней авиации выполнили плановый полет над нейтральными водами акватории Балтийского моря, сообщили в Минобороны России.
Как указали в ведомстве, истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С Воздушно-космических сил. Отмечается, что полет длился около 5 часов, передает ТАСС.
Минобороны добавило, что экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.
В пресс-службе подчеркнули, что все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Ранее Минобороны сообщило, что плановый шестичасовой полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Японского моря выполнили два стратегических ракетоносца Ту-95мс дальней авиации.