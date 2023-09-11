У европейцев обширный опыт обращения с нонкомбатантами из вражеских стран, так что в случае чего концлагеря будут созданы молниеносно. И это также стоит иметь в виду согражданам, которых упорно тянет в Европу.4 комментария
На Запорожском направлении за сутки уничтожено до 145 украинских военных и два танка
На Запорожском направлении подразделения российской группировки ударами авиации и огнем артиллерии отразили атаку 47-й механизированной бригады ВСУ около Работино Запорожской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Ликвидированы порядка 145 военнослужащих, два танка, британский ЗРК Stormer HVM, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены американская самоходная артустановка М109 Paladin, гаубицы М119 производства США, «Мста-Б» и Д-20.
На Донецком направлении подразделения Южной группировки во взаимодействии с авиацией отразили пять атак штурмовых групп ВСУ возле Курдюмовки, Авдеевки и Красногоровки Донецкой народной республики (ДНР).
За последние сутки потери противника составили до 200 военнослужащих убитыми и ранеными, гаубица Д-30, американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
В районе Дылеевки ДНР уничтожен склад боеприпасов 28-й механизированной бригады ВСУ, отчитались в Минобороны.
На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки «Восток» отражены три атаки штурмовых групп 38-й бригады морской пехоты ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах рядом с Новомайорским ДНР и Приютным Запорожской области.
У Водяного ДНР ударами авиации нанесено поражение колонне бронетехники 72-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника на этом направлении составили до 160 военнослужащих, две бронемашины, три гаубицы «Мста-Б».
На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки «Центр», ударами армейской авиации отражены три атаки штурмовых групп 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ западнее Червоной Дибровы Луганской народной республики (ЛНР).
Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, две бронемашины, два пикапа, гаубица Д-20, перечислили в Минобороны.
На Купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии Западной группировки поражена живая сила и техника ВСУ под Строевкой, Синьковкой, Кисловкой и Песчаным Харьковской области. Потери противника на этом направлении составили до 80 военнослужащих и гаубица Д-30.
Поблизости от Табаевки Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады теробороны, сообщил Конашенков.
На Херсонском направлении в результате огневого поражения ВСУ за минувшие сутки уничтожены до 20 военнослужащих, две гаубицы Д-30, а также станция радиоэлектронной борьбы с БПЛА «Буковель-AD».
Около Берислава Херсонской области уничтожен пункт управления украинскими БПЛА.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками группировок войск ВС России поражены живая сила и техника ВСУ в 132 районах.
В районе Трудового Запорожской области уничтожена РЛС обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68.
Недалеко от Серебрянки ДНР поражен пункт управления 100-й бригады теробороны.
Средствами ПВО за сутки перехвачены три снаряда РСЗО HIMARS и «Ольха», подытожили в оборонном ведомстве.