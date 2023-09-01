Попытка Франции вновь поиграть в такую политику, за которую в мире ненавидят США, но под руководством Макрона, которому везет, как утопленнику – вот где будет настоящее дно. И то, что французы в него постучат, по-прежнему вероятное развитие событий.14 комментариев
Американские СМИ заявили о потере Украиной ближайшего союзника
Breitbart: Украина из-за отставки министра обороны Британии потеряла одного из ближайших союзников
Украина из-за отставки Бена Уоллеса с поста министра обороны Британии теряет одного из своих ближайших союзников, пишут американские СМИ.
В статье издания Breitbart говорится, что Уоллес, руководивший британским военным ведомством последние четыре года, курировал «военную реакцию» Великобритании на конфликт на Украине.
Издание напоминает, что Уоллес перед уходом призвал увеличить финансирование британских вооруженных сил. По его мнению, в следующие десять лет «мир станет менее безопасным и стабильным», передает РИА «Новости».
Назначенного на пост министра обороны Гранта Шэппса называют «одним из самых верных союзников» британского премьер-министра Риши Сунака.
Газета ВЗГЛЯД писала, чем вызван уход Уоллеса именно сейчас, как изменится ведомство под руководством Шэппса и какие перспективы подобная перестановка несет России.