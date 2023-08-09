Народный фронт открыл специальный сбор «Военным медикам»

Народный фронт вместе с известными врачами открыл специальный сбор «Военным медикам»

«К нам обратились медики с передовой с просьбой оказать помощь в приобретении аппаратуры для лечения раненых и их эвакуации. Конечно, многое делается сегодня для того, чтобы условия оказания помощи были хорошими, но проблема остается, и мы не можем остаться в стороне. Сейчас медицинским сотрудникам, военным врачам нужна помощь, и мы обязаны это сделать. Я сделаю пожертвование вместе со всеми для того, чтобы мы могли закупить все необходимое», – сказал сопредседатель Центрального штаба президентского движения Леонид Рошаль.

«Мы собираемся купить портативные регуляторы, специальную аппаратуру, наборы для фельдшеров, для скорой медицинской помощи, чтобы как можно скорее всем тем, кто в эти минуты находится на фронте, была оказана медицинская помощь, чтобы меньше наших ребят пострадало, чтобы меньше было раненых и больше спасенных жизней. Самое главное, что вы можете внести свой вклад в спасение жизни наших ребят. Поэтому я заранее благодарю всех неравнодушных, кто откликнется на этот призыв», – обратился к россиянам заместитель председателя Государственной думы Петр Толстой.

Врачам необходимы медицинское оборудование и тактические рюкзаки, которые позволят проводить диагностику и лечение прямо на передовой. Перечень оборудования, которое отправится на передовую, входят передвижные рентгеновские комплексы, стоматологические установки, портативные аппараты УЗИ, переносные дефибрилляторы и многое другое. Ежедневно медики спасают жизни бойцов в зоне СВО. Причем работать им приходится не только в госпиталях, но и прямо на поле боя, укрываясь от обстрелов противника.

Жители регионов России также помогают военным врачам и передают на фронт через региональные отделения президентского движения медицинское оборудование, аптечки и другие необходимые вещи.