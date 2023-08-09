Посол Антонов сделал русофобам США предложение по зерновой сделке

Посол Антонов предложил США направить Африке «более крупные партии сельхозпродуктов», чем Россия

Tекст: Антон Антонов

Антонов, слова которого посольство приводит в Telegram, назвал попытки США «оказать давление на развивающиеся страны» частью «информкампании по искажению реального положения дел». Он обвинил США в попытке «сместить фокус внимания» с того факта, что вывоз зерна с Украины не отвечал изначально озвученным гуманитарным целям.

Посол считает бессмысленными «уговоры» по восстановлению сделки, так как Россия готова на это, от США и их союзников требуется лишь «не на словах, а на деле устранить перекосы в реализации «пакетных» сельхозсоглашений», включая «барьеры для российского агроэкспорта».

Антонов назвал «информационной «пустышкой» заявления Вашингтона о «наличии пресловутых исключений и изъятий из нелегитимного санкционного механизма». По его словам, российские поставки сталкиваются с «финансовыми и логистическими сложностями» даже при попытке безвозмездной передачи удобрений нуждающимся странам.

Как указал посол, Россия стремится облегчить бремя беднейших стран, США же «только на словах заботится» об их благополучии – так, Вашингтон встретил «желчной реакцией» российский «широкий жест» с бесплатной передачей «по 25–50 тыс. тонн зерна государствам дружественного нам континента».

«Хочется предложить местным русофобам: не нравится, что делает Россия в Африке – сделайте лучше», – сказал Антонов, предложив США передать Африке «более крупные партии сельхозпродуктов». Антонов полагает, что пора «прекратить очернять все то позитивное, что делал в свое время Советский Союз и делает российский народ». По его словам, «всем давно надоели морализаторские американские лекции», требуется «не поучать, а помогать».

Напомним, президент России Владимир Путин ранее сообщал, что Россия в ближайшие три-четыре месяца безвозмездно поставит шести африканским государствам по 25–50 тыс. тонн зерна. Госсекретарь США Энтони Блинкен раскритиковал российскую помощь Африке и заявил, что этого «недостаточно».

Россия в ООН выдвинула семь условий для возвращения к реализации зерновой сделки, четко обозначив все пункты «черноморской зерновой инициативы», которые не были выполнены.