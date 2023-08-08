Блинкен раскритиковал российскую помощь Африке

  • Российские военные уничтожили три катера ВСУ на Днепре
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    Украинские радикалы страшатся Царства Небесного с русскими
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    Зеленский пообещал оставить Россию без кораблей в Черном море
    Постановщик театра им. Вахтангова год пролежала мертвой в квартире
    СМИ: Россия начала наступление в Харьковской области
    Госдеп объяснил отсутствие мирных переговоров с Россией по Украине
    Заявки на вступление в БРИКС подали 23 страны
    Названы основные тезисы об СВО из новых учебников истории
    Бывшую судью Елену Кондрат поместили в карцер за драку
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Понимание справедливости СВО изменило российское общество

    В дни конфликтов и испытаний русские отлично осознают, где «мы» и где «они», где границы «мира вообще» и нашего русского пространства. Если это осознание становится выше политических расчетов, экономической выгоды и групповых интересов, мы побеждаем.

    16 комментариев
    Максим Соколов Максим Соколов Чтобы дружить с Африкой, ее надо знать

    Сейчас мы снова полюбили Африку, полюбили нервной, запоздалой любовью. Огромный материк с населением 1,3 млрд человек, простирающийся от Магриба до Мыса Доброй Надежды, не мог постоянно оставаться в небрежении со стороны Москвы.

    6 комментариев
    Олег Хавич Олег Хавич Польша начала оккупацию Западной Украины невоенными методами

    Если ввод польских войск на украинские земли пока обсуждается, то проект интеграции с Польшей восьми областей Украины, ранее находившихся под властью Варшавы, уже запущен. Ведь возвращение восточной границы Польши по состоянию на 1772 год является фетишем не одного поколения поляков.

    18 комментариев
    Новости
    05:36Блинкен раскритиковал российскую помощь Африке

    Решение России поставить африканским странам зерно безвозмездно является «каплей в море», этого «недостаточно», заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

    05:25Российские военные уничтожили три катера ВСУ на Днепре

    Российские военнослужащие за прошедшие сутки пресекли на Херсонском направлении две попытки украинских националистов перебросить личный состав на катерах в устье Днепра, сообщил начальник пресс-центра группировки «Днепр» Роман Кодрян.

    04:57Пленный солдат ВСУ заявил о провале контрнаступления

    Контрнаступление вооруженных сил Украины фактически провалилось, украинская сторона понесла большие потери, заявил попавший в плен украинский разведчик, командир отделения Василий Палий.

    04:28В Южной Осетии пообещали всегда помнить подвиг российских военных

    Народ Южной Осетии всегда будет помнить о подвиге российских военных во время грузинской агрессии в августе 2008 года, всегда будет благодарен России и ее руководителям, заявил президент республики Алан Гаглоев на церемонии у мемориального комплекса «Защитникам Южной Осетии».

    03:41В США назвали требование Запада к Зеленскому после провала контрнаступления

    Провал контрнаступления вынудит западных лидеров усадить Владимира Зеленского за стол переговоров, а если он не согласится, события могут развиваться «совершенно непредсказуемым» образом, пишут американские СМИ.

    03:17Москва предостерегла США от попыток сорвать налаживание связей России и Грузии

    Американским властям следует отказаться от обвинений и санкционных угроз в адрес России и прекратить попытки сорвать налаживающиеся связи между нашей страной и Грузией, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

    02:58Названы основные тезисы об СВО из новых учебников истории

    В новом, едином для всей страны учебнике истории для старшеклассников, представленном накануне в Москве, полностью переработан раздел, посвященный 1970-м, 1980-м, 1990-м и 2000-м годам, а также добавлен раздел о российской специальной военной операции на Украине.

    02:30Захарова о словах спикера Госдепа по Украине: Дал или в штангу, или дрозда

    Заявление официального представителя Госдепартамента США Мэттью Миллера о том, что Россия якобы отказалась от мирных переговоров по Украине, недостоверно, сообщила спикер российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

    01:36В Норвегии ввели ежедневный штраф для Meta

    Агентство по защите данных пользователей Норвегии приняло решение штрафовать американскую компанию Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) на 1 млн норвежских крон (98,5 тыс. долларов) ежедневно за нарушение конфиденциальности.

    01:25Нуланд провела «трудные» переговоры с мятежниками Нигера

    Исполняющая обязанности первого заместителя госсекретаря США Виктория Нуланд посетила Нигер и провела переговоры с представителями военных, которые отстранили от власти президента африканской республики Мохамеда Базума.

    00:59Трансгендер выиграл три женских теннисных турнира в США

    Трансгендер Алисия Роули, выступающий в возрастной категории свыше 55 лет, одержал победу на трех женских национальных теннисных турнирах в США, сообщает Независимый совет по женскому спорту (ICONS).

    00:28В офисе Зеленского сообщили о разногласиях на саммите в Джидде

    Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак признал, что в ходе переговоров в Джидде не удалось согласовать все пункты предложенного киевской стороной «формулы мира», пишут украинские СМИ.

    23:38В Киеве прогремел взрыв

    Мощный взрыв прозвучал в Киеве вечером понедельника, 7 августа, пишут украинские СМИ.

    23:25Кадыров назвал численность бойцов из Чечни в зоне СВО

    Из Чечни в зону проведения специальной военной операции на Украине за все время боевых действий отправились более 29 тыс. бойцов, сообщил глава республики Рамзан Кадыров, уточнив, что в настоящее время на передовых позициях находятся свыше 7 тыс. бойцов.

    23:08Жителей Вашингтона предупредили о надвигающемся торнадо

    Офисы правительственных учреждений США в Вашингтоне в понедельник стали закрываться досрочно из-за предупреждения о надвигающемся на американскую столицу экстремальном шторме и торнадо. Распоряжения на этот счет дала Национальная метеорологическая служба.

    8 августа 2023, 05:36

    Блинкен раскритиковал российскую помощь Африке

    Госсекретарь США Блинкен раскритиковал российскую помощь Африке

    Блинкен раскритиковал российскую помощь Африке
    @ Rod Lamkey/Keystone/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Решение России поставить африканским странам зерно безвозмездно является «каплей в море», этого «недостаточно», заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

    Блинкен в интервью французскому радио заявил, что проблемы, возникшие после прекращения действия зерновой сделки, это не решает, рост цен остановлен не будет. С мирового рынка изымаются миллионы тонн зерна, которые «теперь недоступны нуждающимся, особенно в развивающихся странах», передает РИА «Новости» слова руководителя американского внешнеполитического ведомства.

    При этом Блинкен заявил, что американцы потратили с начала российской СВО на продовольственную безопасность в мире, «особенно в Африке», 14 млрд долларов. Вашингтон делает, сколько может, добавил глава Госдепа.

    Глава Госдепа заявил, что в рамках зерновой сделки экспортировались 20 млн тонн зерна, а помощь России касается якобы только 50 тыс. тонн.

    Отметим, что цифры, которые приводит глава Госдепартамента США, не точны. Президент России Владимир Путин ранее сообщал, что Россия в ближайшие три-четыре месяца безвозмездно поставить шести африканским государствам по 25–50 тыс. тонн зерна. По словам главы государства, Россия, поставив бесплатно продовольствие в Африку, поделится с ней частью дохода от роста мировых цен на зерно в результате окончания зерновой сделки.

    Российский лидер говорил, что западные страны препятствуют поставкам зерна и удобрений, при этом лицемерно обвиняют Россию в мировом продовольственном кризисе. Также президент отмечал, что доля России на мировом рынке пшеницы составляет 20%, в то время как доля Украины – менее 5%. Россия может заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе, говорил глава государства.

    Москва сообщала, что вернется к выполнению зерновой сделки, если будут выполнены семь условий.

    Посол России в США Анатолий Антонов отмечал, что в Вашингтоне «никак не придут в себя» от мысли о безвозмездной помощи РФ Африке. Это, по его словам, не укладывается в логику Запада.

    5 августа 2023, 13:44
    Захарова разъяснила условия России по зерновой сделке «для тех, кто в Госдепе»
    Захарова разъяснила условия России по зерновой сделке «для тех, кто в Госдепе»
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы отдела Госдепартамента США по координации санкций Джеймса О’Брайен, который попросил Москву «разъяснить, чего она просит» в рамках зерновой сделки.

    В своем Telegram-канале Захарова привела высказывания представителя американского внешнеполитического ведомства, который сказал, что Россия «выдвинула ряд разных требований» по зерновой сделке и попросил разъяснений.

    Спикер МИД России повторила «еще раз для тех, кто в Госдепе»: Москва требует выполнения второй части пакетной договоренности «Черноморская инициатива». То есть всех соглашений, зафиксированных на бумаге и заверенных генеральным секретарем ООН.

    Захарова отметила, что если информации от МИД РФ Госдепу недостаточно, то представители американского внешнеполитического ведомства могут обратиться в министерство за дополнительными разъяснениями.

    Напомним, Россия в ООН выдвинула семь условий для возвращения к реализации зерновой сделки, четко обозначив все пункты «черноморской зерновой инициативы», которые не были выполнены. Кремль призывал США не обещать, а выполнить российскую часть зерновой сделки.

    Коментарии (31)
    5 августа 2023, 19:12
    В США раскрыли план по ликвидации Зеленского

    Экс-агент ЦРУ Джонсон: США намерены устранить Зеленского и обвинить в этом Россию

    В США раскрыли план по ликвидации Зеленского
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон планирует физически убрать президента Украины Владимира Зеленского и обвинить в его гибели Россию, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

    Эксперт считает, что США хотят переложить ответственность на Москву за убийство Зеленского, которому осталось недолго править Украиной. По мнению Джонсона, его дни сочтены, передает РИА «Новости».

    Ранее оппозиционный украинский депутат Николай Княжицкий в интервью изданию Politico заявил, что в случае невозможности выполнения обязанностей Зеленским управление государством перейдет к председателю Верховной рады Руслану Стефанчуку.

    Газета ВЗГЛЯД выяснила, почему смерть Зеленского становится предметом обсуждения Запада.

    Коментарии (35)
    6 августа 2023, 23:41
    Американский полковник заявил о создании Западом коалиции вторжения на Украину

    Полковник Макгрегор: Запад создает коалицию вторжения на Украину

    Американский полковник заявил о создании Западом коалиции вторжения на Украину
    @ Artur Widak/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Запад создает коалицию вторжения на Украину, ключевая роль в которой отводится восточноевропейским республикам, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    Макгрегор в своем блоге на YouTube отметил, что это будет «коалиция добровольцев». Ситуацию американский полковник считает опасной, поскольку «Россия сильна как никогда», а Запад – нет, передает РИА «Новости».

    Соединенные Штаты, по словам Макгрегора, «перестали быть государством образца 1991 года», американская армия находится не в лучшем состоянии.

    Ключевую роль в военном союзе, который осуществит вторжение на Украину, будут играть Литва и Польша, рассказал полковник. В случае, если им удастся оккупировать западную часть страны, им на помощь, вероятно, придут и Соединенные Штаты, добавил Макгрегор.

    Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что введение польских сил на территорию Украины станет началом отторжения западноукраинских земель к Польше.

    Газета ВЗГЛЯД писала о возможных сценариях вторжения Польши на Украину.

    Коментарии (23)
    6 августа 2023, 22:59
    Newsweek: Разгром ВСУ показал уязвимость НАТО перед сильным соперником
    Newsweek: Разгром ВСУ показал уязвимость НАТО перед сильным соперником
    @ Wiktor Dabkowski/DPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Неудача украинского наступления показала уязвимость Североатлантического альянса, который прежде не сталкивался с равным соперником, обладающим авиацией и высокотехнологичным вооружением, пишут американские СМИ.

    В статье журнала Newsweek говорится, что ни одна армия стран НАТО не участвовала в боях, сравнимых с тем, которые происходят на Украине последние 18 месяцев. Стратегию альянса ни разу не испытывали в конфликте с сильным противником, передает РИА «Новости» содержание публикации.

    Эксперт Пол ван Хофт, слова которого приводятся в статье, отметил, что в ходе операции в Персидском заливе в 1990–1991 годах и войны в Ираке американцы быстро установили превосходство в небе, что и стало ключом к их победе.

    НАТО, по словам автора статьи, всегда полагалось на эту стратегию: превосходство альянса в воздухе было практически безраздельным в ходе всех конфликтов в горячих точках в последние годы.

    По данным Минобороны России, вооруженные силы Украины с начала контрнаступления потеряли более 43 тыс. военных

    Коментарии (26)
    5 августа 2023, 16:28
    Дерипаска предсказал тяжелые времена для федерального бюджета США

    Российский бизнесмен Дерипаска спрогнозировал тяжелые времена для федерального бюджета

    Tекст: Вера Басилая

    Российский миллиардер Олег Дерипаска указал на серьезный рост доходности 30-летних казначейских облигаций США на фоне снижения ликвидности, что грозит федеральному бюджету проблемами.

    Дерипаска написал в своем Telegram-канале, что сигналом о подступающей эпохе проблем для государственных финансов США может служить распродажа более длинных облигаций. По его словам, с дефицитом от 5 до 7% федеральному бюджету ближайшие десять лет будет тяжело сводить концы с концами.

    Так, в качестве примера он приводит статью Bloomberg, где говорится, что доходность по 30-летним казначейским облигациям поднялась выше своих пятилетних аналогов в четверг впервые с июня, что нервирует инвесторов США.

    Бизнесмен считает, что такая ситуация на рынке облигаций США должна стать хорошим примером для всех, кто бы не пытался на Западе поиграть в игру под названием «доминирование любой ценой».

    «Посмотрим, как на экономическом форуме, проходящем в этот уик-энд в Аспене (США), экономическая и политическая элита Америки будет обсуждать эту серьезнейшую проблему начала XXI века для США – лидера западного мира», – подытожил Дерипаска.

    Ранее Дерипаска указал на подорожание двухлетних казначейских облигаций США, и спрогнозировал час расплаты за санкционный раж через три с небольшим года.

    Коментарии (5)
    7 августа 2023, 00:37
    Потери европейских компаний на российском рынке оценили в 100 млрд евро

    FT: Европейские компании потеряли не менее 100 млрд евро на российском рынке после начала СВО

    Потери европейских компаний на российском рынке оценили в 100 млрд евро
    @ Klaus Ohlenschlaeger/picture alliance/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Прямые потери европейских компаний на российском рынке с момента начала спецоперации составили не менее 100 млрд евро, пишут британские СМИ по итогам анализа отчетности крупнейших фирм Старого Света за последние полтора года.

    В статье The Financial Times говорится, что 176 европейских компаний в этот период столкнулись с «обесценением активов», понесли расходы, связанные с обменным курсом, а также разовыми расходами по продаже и реорганизации российского сегмента своего бизнеса. При этом в анализе не учтены непрямые макроэкономические факторы, например, повышенная стоимость энергоресурсов и другой продукции на фоне западных санкций, передает ТАСС.

    При этом эксперты FT, напомнив о решениях российского руководства по компаниям Danone и «Балтика», высказали предположение, что европейский бизнес «впереди ждет еще большая боль».

    Между тем, по оценке Киевской школы экономики, в России продолжают работать половина из 1,9 тыс. фирм, принадлежащих европейским предприятиям.

    Согласно подсчетам FT, наибольшие потери после ухода с российского рынка понесли нефтегазовые компании. Так, совокупные потери BP, Shell и TotalEnergies издание оценивает в 40,6 млрд евро. При этом отмечается, что в результате глобального роста цен на энергетические ресурсы данные компании не испытали финансовых трудностей, получив по итогам прошлого года совокупную прибыль в 95 млрд евро.

    Потери компаний, занятых в промышленности, в том числе в автомобилестроении, в России оценили в 13,6 млрд евро. Финансовые корпорации и банки зафиксировали списания и другие расходы на сумму 17,5 млрд евро.

    Ранее венгерский премьер Виктор Орбан заявлял, что западные компании не желают покидать российский рынок, они знают, что экономика России останется частью мировой экономики.

    Коментарии (7)
    7 августа 2023, 12:24
    Рар: Глобальный Юг взял на себя инициативу по конфликту на Украине без оглядки на США

    Германский политолог Рар: Встреча в Джидде по конфликту на Украине меняет соотношение сил в геополитике

    Рар: Глобальный Юг взял на себя инициативу по конфликту на Украине без оглядки на США
    @ Saudi Press Agency/REUTERS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Готовность стран Глобального Юга брать на себя ответственность за разрешение конфликта на Украине меняет соотношение сил в геополитике. Прямо сейчас мы наблюдаем строительство многополярного миропорядка. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал германский политолог Александр Рар. Ранее в Саудовской Аравии завершилась двухдневная встреча по Украине.

    «Встреча в Джидде может стать важным историческим событием. Кто знает, возможно, мы имеем дело с новой Ялтинской конференцией 1945 года. Впервые в большой политике развивающиеся страны, ставшие автономными державами в многополярном мире, взяли на себя ответственность за налаживание международных отношений без оглядки на США», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Сам факт проведения подобных консультаций под эгидой государств Глобального Юга, а не Вашингтона, меняет соотношение сил в геополитике. Мы наблюдаем постепенный отказ от однополюсной системы во главе с западными странами в пользу истинного международного многообразия. Переговоры будут продолжены в таком же составе, но уже под руководством Индии», – отмечает эксперт.

    «Примечательно, что в ходе обсуждений участники практически не уделяли внимания «формуле мира» Владимира Зеленского. Этого и стоило ожидать: его инициатива означает не что иное, как капитуляцию России. Разумеется, подобные предложения со стороны Украины не могут быть серьезно рассмотрены на международном уровне», – подчеркивает собеседник.

    «В связи с этим предложения Зеленского, скорее всего, не будут фигурировать в дальнейших консультациях. Однако теперь участники саммита в Джидде будут ждать реакции на итоги встречи со стороны РФ. Очевидно, что государства Глобального Юга хотят увидеть встречные предложения от Москвы», – резюмирует Рар.

    Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что делегация страны в ходе консультаций в саудовском городе Джидда, состоявшихся 5–6 июля, провела двусторонние переговоры с эмиссарами более чем трех десятков государств. Об этом он написал в своем Telegram-канале. Подчеркивается, что встречи были посвящены реализации «формулы мира» и проходили на уровне советников по национальной безопасности и внешней политике.

    По его словам, в Джидде обсуждались вопросы обороны, предоставления Украине гарантий безопасности, а также судьба зернового соглашения. Он уточнил, что делегация встретилась с представителями Бахрейна, Германии, Дании, Испании, Италии, Канады, Катара, Норвегии, Польши, Республики Корея, Саудовской Аравии, Словакии, США, Турции, Финляндии, Франции, Швеции, ЮАР и Японии, а также с «крупным чиновником» Европейской комиссии.

    В ходе переговоров Эр-Рияд представил собственный план по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает немецкое информационное агентство DPA. Отмечается, что инициатива была подготовлена не только саудовскими властями, но и «еще рядом стран». Подчеркивается, что Россия была проинформирована о плане.

    Уточняется, что предлагаемые договоренности подразумевает целостность Украины, прекращение огня на всех фронтах, начало мирных переговоров под эгидой ООН и обмен пленными. Как подчеркнули в издании Corriere della Sera, участники встречи в Джидде уже после первого дня консультаций достигли соглашения по двум вопросам.

    В частности, подчеркивается, что стороны договорились о необходимости уважения территориальной целостности Украины. Кроме того, было решено сформировать рабочие группы по ключевым проблемам десяти пунктов «формулы мира», которые ранее предлагались офисом Зеленского.

    Итоги консультаций в Джидде в своем Telegram-канале прокомментировал сенатор РФ Алексей Пушков. По его мнению, участники встречи поддержали «общие принципы, которые они провозглашают в ООН в своих официальных декларациях». Тем не менее он подчеркнул, что сами же западные страны редко им следуют, что показывает опыт Сербии, Ирака и Ливии.

    Пушков отмечает, что встреча не стала «новой платформой единства» для США и их союзников, поскольку подходы к разрешению конфликта между союзниками Украины и ведущими странами Глобального Юга «остаются очень разными».

    Напомним, в субботу начались консультации по Украине в Джидде. В них приняли участие около 30 государств. Встреча продлилась два дня. Россию на переговоры не пригласили, однако власти Саудовской Аравии пообещали проинформировать Москву об ее итогах.

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    5 августа 2023, 11:18
    Нетребко потребовала от «Метрополитен-опера» 360 тыс. долларов

    AP: Анна Нетребко потребовала от «Метрополитен-опера» 360 тыс. долларов за отмененные выступления

    Нетребко потребовала от «Метрополитен-опера» 360 тыс. долларов
    @ Armin Weigel/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Российская оперная певица Анна Нетребко подала в суд Южного округа штата Нью-Йорк исковую жалобу к театру «Метрополитен-опера» (Metropolitan Opera) с требованием компенсации в размере 360 тыс. долларов за отмененные выступления.

    В жалобе Нетребко говорится, что руководство театра нарушило договоренности и подвергло ее дискриминации по национальному признаку, передает ТАСС со ссылкой на Associated Press (AP).

    Кроме того, Нетребко подчеркнула, что публичные высказывания директора театра Питера Гельба «негативно сказались» на отношение к певице со стороны зрителей. Она отметила, что они вызвали протесты против нее и привели к тому, что американские театры «избегают сотрудничества» с российской певицей.

    Также в иске указано, что требование руководства театра к исполнительнице публично отказаться от поддержки российского руководства стало причиной критики в адрес Нетребко на родине. В итоге действия руководства Metropolitan Opera вынудили ее невыгодно продать свою нью-йоркскую квартиру и нанесли ей «значительный моральный ущерб», сказано в исковой жалобе.

    В марте суд уже назначил Нетребко выплату в 200 тыс. долларов от «Метрополитен-опера».

    Коментарии (15)
    5 августа 2023, 16:22
    В США заявили о намерении Запада заставить Киев договориться с Москвой

    NYT: Запад будет вынуждать Зеленского пойти на переговоры с Москвой и Киев знает это

    В США заявили о намерении Запада заставить Киев договориться с Москвой
    @ Nathan Howard/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Изнурительное, кровавое и дорогостоящее контрнаступление ВСУ так и не привело к серьезному перелому в конфликте, и Киев знает, что Запад будет вынуждать президента Украины Владимира Зеленского пойти на переговоры с Москвой, сообщила New York Times.

    Обозреватели американского издания отметили, что перед властями Украины стоит проблема сохранения поддержки Запада, поскольку изнурительное, кровавое и дорогостоящее контрнаступление ВСУ так и не привело к серьезному перелому в конфликте, и теперь Киеву необходимо найти новых союзников для продолжения ведения боевых действий, передает РИА «Новости».

    Как утверждают авторы публикации, в среду Зеленский сообщил украинским дипломатам, что в ближайшие месяцы ситуация осложнится, так как будет нарастать давление, направленное на продвижение к мирным переговорам.

    В среду немецкие СМИ сообщили, что зимой Украине придется пойти на переговоры с Россией под давлением Запада.

    Коментарии (22)
    7 августа 2023, 21:48
    Госдеп объяснил отсутствие мирных переговоров с Россией по Украине

    Глава пресс-службы Госдепа Миллер назвал бессмысленными мирные переговоры по Украине

    Госдеп объяснил отсутствие мирных переговоров с Россией по Украине
    @ AP/TASS

    Tекст: Валентина Григоренко

    Никаких переговоров с Россией о мирном урегулировании конфликта на Украине сейчас не ведется, поскольку Москва не показала заинтересованности в них, сообщил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.

    Как указал Миллер в ходе брифинга, никто не будет возглавлять переговоры, которые не имеют смысла. По его словам, на данный момент никаких переговоров с РФ не ведется, потому что Москва отказалась вести такой диалог, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что Вашингтон готов сыграть «любую возможную конструктивную роль», чтобы поддержать Киев в контексте будущего диалога об урегулировании конфликта. Миллер заявил, что США будут приветствовать конструктивный вклад любой другой страны в данный процесс.

    Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что компромисса в виде немедленного прекращения огня и переговоров в отношении России быть не может.

    Коментарии (9)
    7 августа 2023, 22:13
    США одобрили отправку на Украину первой партии танков Abrams

    CNN: США одобрили отправку на Украину первой партии танков Abrams

    США одобрили отправку на Украину первой партии танков Abrams
    @ Matthias Merz/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Соединенные Штаты в минувшие выходные одобрили отправку на Украину первой партии танков Abrams, сообщили американские СМИ со ссылкой на помощника министра армии США по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий Дугласа Буша.

    Буш сообщил телеканалу CNN, что «они готовы». По словам помощника американского министра, сначала танки доставят в Европу, а затем – «вместе со всем, что к ним прилагается», – на Украину, передает ТАСС.

    Представитель ведомства уточнил, что говорит о боеприпасах, топливном оборудовании и ремонтных средствах, запчастях.

    Какое количество танков войдет в первую партию, Буш не уточнил, однако сообщил, что поставка ожидается к осени.

    Ранее СМИ сообщали, что в августе США собираются отправить несколько танков Abrams в Германию, а в сентябре их получит Украина. Сообщалось также, что США передадут Украине танки Abrams без передовой электроники и защиты.

    Коментарии (20)
    6 августа 2023, 22:15
    Напротив здания ООН в Нью-Йорке устроили протест против помощи Украине

    В Нью-Йорке напротив здания ООН проходит акция против финансирования Украины и поставок ей оружия

    Напротив здания ООН в Нью-Йорке устроили протест против помощи Украине
    @ кадр из видео РИА «Новости»

    Tекст: Ольга Никитина

    Напротив штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке проходил акция, участники которой выступили против оказания киевскому режиму финансовой помощи и поставок Украине вооружений.

    В акции принимают участие десятки людей. Они держат плакаты с призывами прекратить вооружать Украину и начать мирные переговоры, не выдвигая никаких предварительных условий, причем как можно скорее. Некоторые также требуют роспуска НАТО, передает РИА «Новости».

    Независимый кандидат в сенат США от Нью-Йорка Дайан Сэйр, которая принимает участие в акции, назвала политику Вашингтона на украинском направлении «преступно безумной». Так, поставки президентом США Джо Байденом кассетных боеприпасов ВСУ она считает преступлением против человечности. Лучшее, что США могли бы сейчас сделать, так это прекратить посылать деньги и оружие Украине, заявила она.

    В свою очередь кандидат на выдвижение в президенты США на предстоящих выборах от Либертарианской партии Майк тер Мэтт считает, что поддержка киевского режима, которая приводит к опосредованной войне США с Россией, не отвечает долгосрочным интересам Соединенных Штатов.

    Акция инициирована движением «Человечество за мир», на сайте которой отмечается, что опасность ядерной войны сегодня «возросла до такой степени, что ни один мыслящий человек на планете больше не может ее игнорировать».

    Помимо прочего участники акции собрались почтить память погибших «в ненужных и геноцидных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки», которые, как напомнили он, были осуществлены США.

    Ранее бывший американский президент Дональд Трамп заявил о прокси-войне США с Россией, которая может закончиться третьей мировой войной.

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    8 августа 2023, 03:41
    В США назвали требование Запада к Зеленскому после провала контрнаступления

    AT: Отказ Зеленского подчиниться Западу приведет к непредсказуемым последствиям

    В США назвали требование Запада к Зеленскому после провала контрнаступления
    @ Pool/Ukrainian Presidentia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Провал контрнаступления вынудит западных лидеров усадить Владимира Зеленского за стол переговоров, а если он не согласится, события могут развиваться «совершенно непредсказуемым» образом, пишут американские СМИ.

    Колумнист Джонстон Хервуд в статье для American Thinker напомнил, что киевский режим с начала СВО получил военную помощь более чем на 70 млрд евро, однако Зеленскому, по мнению автора статьи, не кажется, что этого достаточно.

    Меняют риторику страны, которые изначально поддерживали Киев. Чиновникам на Западе, когда речь заходит про проблемы Украины, становится все сложнее скрывать свое раздражение, пишет колумнист. Он называет «настоящим ударом ниже пояса» для Зеленского блокировку Польшей и рядом других стран ввоза украинского зерна.

    Хервуд считает, что Запад уже близок к состоянию усталости от поддержки Украины. По его мнению, уже в скором времени, если ситуация с контрнаступлением Киева не улучшится, главы ведущих мировых держав постараются убедить Зеленского сесть за стол переговоров.

    «Если украинский лидер не согласится, варианты развития событий могут оказаться совершенно непредсказуемыми», – передает РИА «Новости» слова автора публикации.

    Ранее другое американское издание, газета New York Times, писала, что «изнурительное, кровавое и дорогостоящее» контрнаступление ВСУ так и не привело к серьезному перелому в конфликте, и Киев знает, что Запад будет вынуждать Зеленского пойти на переговоры с Москвой.

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    7 августа 2023, 03:54
    Политику США в отношении России назвали «самоубийственной»

    Экс-разведчик США Риттер назвал американскую политику в отношении России «самоубийственной»

    Tекст: Ольга Никитина

    Ставя цель нанести России «стратегическое поражение», Соединенные Штаты фактически пытаются совершить самоубийство, заявил бывший офицер американской разведки и экс-инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер.

    Риттер, принимавший участие в митинге «Человечество за мир», который проходил напротив штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке, заявил, что считает американскую политику «самоубийственной». «Дамы и господа, это настоящее сумасшествие, безумие», – приводит его слова ТАСС.

    Бывший офицер разведки США подчеркнул, что украинский конфликт стал «войной» между Россией и коллективным Западом, к которому относятся и Штаты. При этом он напомнил, что США являются единственной страной в мире, военная доктрина которой предполагает нанесение превентивного ядерного удара.

    Стремление США нанести поражение России может привести к тому, что российскому государству для собственной защиты придется применить ядерное оружие, добавил Риттер.

    Напомним, напротив штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке прошла акция, участники которой выступили против оказания киевскому режиму финансовой помощи и поставок Украине вооружений.

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    7 августа 2023, 01:23
    Песков заявил об искажении американскими СМИ его слов про выборы 2024 года

    Песков заявил, что американская газета NYT неверно интерпретировала его слова про выборы 2024 года

    Песков заявил об искажении американскими СМИ его слов про выборы 2024 года
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что американская газета The New York Times абсолютно неправильно интерпретировала его слова о том, какими будут результаты президентских выборов в 2024 году.

    Песков подтвердил, что давал интервью The New York Times и встречался с журналистом издания, который среди прочего задал вопрос о предстоящих президентских выборах в России.

    NYT выпустила в воскресенье статью журналиста Роджера Коэна с цитатами представителя Кремля. По версии издания, Песков якобы назвал выборы в России не столько демократией, сколько «дорогостоящей бюрократией», и заявил, что «Путин будет переизбран в следующем году с более 90% голосов», передает ТАСС.

    «Нет, это неправильно абсолютно интерпретировал автор этой статьи», – подчеркнул Песков, отвечая на вопрос о подлинности этой цитаты. «Ответ был следующий: что уровень консолидации общества вокруг президента беспрецедентный абсолютно, и уже сейчас можно сказать, что если он будет выдвигаться, то он будет переизбран с огромным преимуществом, а сами выборы – теоретически – это только лишние расходы», – указал представитель Кремля.

    Однако, продолжил Песков, автору статьи было сказано, что «сам президент именно сказал и настоял на том, что выборы должны быть обязательно, что это является требованием демократии». «И президент об этом говорил в своем послании Федеральному собранию», – подчеркнул Песков. Он также добавил, что в беседе с журналистом говорил про свое личное мнение.

    Президентские выборы пройдут в России в марте 2024 года. Путин имеет право выдвигаться на новый срок полномочий, однако еще не говорил о своем решении по этому вопросу.

    Также в этом интервью Песков заявил, что основания для достижения соглашения с Киевом по урегулированию конфликта на Украине в настоящее время отсутствуют.

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