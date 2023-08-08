Госсекретарь США Блинкен раскритиковал российскую помощь Африке

Tекст: Ольга Никитина

Блинкен в интервью французскому радио заявил, что проблемы, возникшие после прекращения действия зерновой сделки, это не решает, рост цен остановлен не будет. С мирового рынка изымаются миллионы тонн зерна, которые «теперь недоступны нуждающимся, особенно в развивающихся странах», передает РИА «Новости» слова руководителя американского внешнеполитического ведомства.

При этом Блинкен заявил, что американцы потратили с начала российской СВО на продовольственную безопасность в мире, «особенно в Африке», 14 млрд долларов. Вашингтон делает, сколько может, добавил глава Госдепа.

Глава Госдепа заявил, что в рамках зерновой сделки экспортировались 20 млн тонн зерна, а помощь России касается якобы только 50 тыс. тонн.

Отметим, что цифры, которые приводит глава Госдепартамента США, не точны. Президент России Владимир Путин ранее сообщал, что Россия в ближайшие три-четыре месяца безвозмездно поставить шести африканским государствам по 25–50 тыс. тонн зерна. По словам главы государства, Россия, поставив бесплатно продовольствие в Африку, поделится с ней частью дохода от роста мировых цен на зерно в результате окончания зерновой сделки.

Российский лидер говорил, что западные страны препятствуют поставкам зерна и удобрений, при этом лицемерно обвиняют Россию в мировом продовольственном кризисе. Также президент отмечал, что доля России на мировом рынке пшеницы составляет 20%, в то время как доля Украины – менее 5%. Россия может заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе, говорил глава государства.

Москва сообщала, что вернется к выполнению зерновой сделки, если будут выполнены семь условий.

Посол России в США Анатолий Антонов отмечал, что в Вашингтоне «никак не придут в себя» от мысли о безвозмездной помощи РФ Африке. Это, по его словам, не укладывается в логику Запада.