Поселок в Хабаровском крае решили эвакуировать из-за падения ступеней ракеты

Жителей поселка в Хабаровском крае эвакуируют 11 августа из-за падения ступеней ракеты

Tекст: Ольга Никитина

Маслов написал в своем Telegram-канале, что «Роскосмос» 11 августа планирует запустить первую за почти 50 лет российскую лунную станцию «Луна-25», которая должна стать первой в истории станцией, севшей на Южном полюсе Луны.

Глава района сообщил по итогам проведенного заседания штаба, что в предполагаемую зону падения первой ступени ракетоносителя, въезд куда будет запрещен, попадают устье рек Умальта, Уссамах, Лепикан, Тастах, Саганар и район паромной переправы на реке Бурея.

Жителей Шахтинска, по информации Маслова, эвакуируют 11 августа в 7.30 по местному времени (0.30 мск).

В середине июля сообщалось, что все наземные испытания космического аппарата первой в истории современной России миссии к естественному спутнику Земли «Луна-25» успешно завершены.