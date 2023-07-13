НПО Лавочкина завершило наземные испытания «Луны-25»

НПО Лавочкина: Наземные испытания «Луны-25» завершены

Все наземные испытания космического аппарата первой в истории современной России миссии к естественному спутнику Земли «Луна-25» успешно завершены, сообщили в пресс-службе НПО им. С. А. Лавочкина, где был изготовлен аппарат.

По сообщению пресс-службы, все наземные испытания космического аппарата завершены, что наземный комплекс управления уже готов к началу летных испытаний «Луны-25», передает ТАСС.

Цель проекта «Луна-25» – отправка автоматического зонда для исследований в районе южного полюса Луны. Планируется, что модуль будет посажен недалеко от кратера Богуславского.

Ранее в Роскосмосе сообщили, что автоматическая станция «Луна-25» будет запущена в августе этого года.