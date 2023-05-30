В Роскосмосе назвали новые сроки запуска к Луне российской станции

Роскосмос: Запуск к Луне отечественной станции пройдет в августе

Автоматическая станция «Луна-25» отправится к спутнику Земли в августе этого года, а не в июле, как было заявлено ранее, необходимы дополнительные мероприятия для устойчивой работы наземных средств управления во время посадки, сообщили в Роскосмосе.

Отмечается, что сейчас аппарат проходит заключительный цикл наземных испытаний. Кроме того, в Роскосмосе заявили, что «Луна-25» должна будет впервые в истории космонавтики сесть в сложных условиях в окрестности Южного полюса Луны, передает РИА «Новости».

Станция станет первым отечественным аппаратом, отправленным к Луне, практически за 50 лет.

Напомним, осенью запуск аппарата «Луна-25» перенесли на июль 2023 года. Глава Роскосмоса Юрий Борисов также заявил, что Россия будет готова к высадке космонавтов на Луну к 2030 году.