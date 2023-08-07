В Германии предсказали появление в мире многополярной финансовой системы

DWN: Конфликты между Западом и Востоком пошатнут гегемонию доллара и породят многополярную финансовую систему

Tекст: Ольга Никитина

В статье Deutsche Wirtschafts Nachrichten (DWN) говорится, что ситуация в мире все больше напоминает времена холодной войны. Сверхдержавы вновь враждуют друг с другом, из-за чего вопросы безопасности главенствуют над экономическими интересами, пишет автор публикации, предполагая, что все это приведет и к возникновению новой многополярной финансовой системы, передает RT содержание статьи.

Страны, которые опасаются санкций со стороны США, уже сейчас принимают превентивные меры, направленные на снижение зависимости от доллара, пишет DWN. Так, приводит пример автор, Россия и Китай особенно активно продвигают создание альтернативных SWIFT финансовых структур для торговли и инвестиций в юанях и рублях. В публикации говорится, что благодаря Системе передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС) стало проще осуществлять платежи в не западных валютах. Помимо того, Россия и Индия вернулись к торговле рупиях и рублях.

О приближающемся конце долларовой гегемонии, по мнению автора публикации, свидетельствуют шаги Китая, который, к примеру, стал пользоваться своими собственными своп-линиями, позволяя иностранным центробанкам получать юани в обмен на свою валюту. С «особым нетерпением», как отмечает DWN, многие ожидают создания Китаем цифровой альтернативы американской валюте.

Также отмечается, что страны – члены БРИКС собираются выпускать единую резервную валюту для обхода транзакций в долларах и других западных деньгах.

При этом автор статьи считает, что «60 стран, которые находятся под защитой США», будут продолжать использовать доллар, поскольку сейчас «экономические отношения неразрывно связаны с вопросами безопасности».

Газета ВЗГЛЯД писала, как юань набирает обороты против доллара.