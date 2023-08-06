Песков заявил об отсутствии оснований для мирного соглашения с Украиной

Tекст: Валентина Григоренко

Как указал Песков The New York Times, оснований для соглашения сейчас нет, операция будет продолжаться в дальнейшем, передает ТАСС

По его словам, Россия хочет контролировать все территории, принадлежность которых ей зафиксирована в Конституции РФ.

Ранее замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что переговоры по ситуации на Украине не нужны, пока Киев не станет «молить о пощаде».

В среду бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен начать мирные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным из-за провала контрнаступления ВСУ.