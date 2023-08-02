Украинские националисты не любят Киев, издеваются над ним, уничтожают его ценности, символы и святыни. Строить и развивать город они не хотят. Не могут. Не умеют. Оторвать герб сверхдержавы со щита знаменитого на весь мир памятника и наклеить туда вилку? Легко. Но не более того.4 комментария
Экс-советник Кучмы призвал Зеленского начать переговоры с Путиным
Экс-советник Кучмы Соскин призвал Зеленского начать переговоры с Путиным из-за провала наступления ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский должен начать мирные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным из-за провала контрнаступления ВСУ, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
Соскин обратился в блоге на YouTube к Зеленскому, призвав главу киевского режима прекращать огонь и садиться за стол переговоров с Путиным, передает РИА «Новости».
Бывший советник Леонида Кучмы подчеркнул, что украинская армия несет колоссальные потери личного состава и техники, достичь каких-либо успехов при контрнаступлении не удалось, а натовских вооружений не хватает для новых атак.
Ранее в среду глава киевского режима Владимир Зеленский после доклада начальника Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилла Буданова и представителей Службы безопасности Украины (СБУ) выступил с угрозами в адрес России.
Ранее в США заявили о колоссальном числе раненых солдат ВСУ при контрнаступлении. Накануне бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон назвал контрнаступление ВСУ бойней.