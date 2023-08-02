Экс-советник Кучмы Соскин призвал Зеленского начать переговоры с Путиным из-за провала наступления ВСУ

Tекст: Антон Никитин

Соскин обратился в блоге на YouTube к Зеленскому, призвав главу киевского режима прекращать огонь и садиться за стол переговоров с Путиным, передает РИА «Новости».

Бывший советник Леонида Кучмы подчеркнул, что украинская армия несет колоссальные потери личного состава и техники, достичь каких-либо успехов при контрнаступлении не удалось, а натовских вооружений не хватает для новых атак.

Ранее в среду глава киевского режима Владимир Зеленский после доклада начальника Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилла Буданова и представителей Службы безопасности Украины (СБУ) выступил с угрозами в адрес России.

Ранее в США заявили о колоссальном числе раненых солдат ВСУ при контрнаступлении. Накануне бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон назвал контрнаступление ВСУ бойней.