На обострение миграционного конфликта в России работает много сил. С одной стороны – террористические группировки и псевдоимамы, которые пытаются завлечь в свои сети российских мусульман. С другой – российские радикалы, которые создают у отечественного населения мысль о том, что уровень преступлений среди мигрантов зашкаливает.33 комментария
Зеленский выступил с угрозами в адрес России
После доклада главы разведки Украины Буданова Зеленский выступил с угрозами в адрес России
Владимир Зеленский сообщил, что выслушал доклады представителей сил обороны и безопасности Украины. Украинский президент выступил с угрозами в адрес России.
Зеленский рассказал, что «отдельный подробный доклад» сделал начальник Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов. По словам Зеленского, Россия «точно почувствует последствия» украинской «работы». «Серьезно почувствует», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, на фоне провалов контрнаступления вооруженных сил Украины киевский режим активизировал террористическую деятельность, атакуя гражданские цели. После этого в ООН потребовали прекратить атаки дронов на Москву.