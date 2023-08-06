Два мирных жителя погибли в результате обстрела Горностаевки Херсонской области

Выдержать до конца украинско-натовский накат на фронте – это половина дела. Не менее трудно будет и тогда, когда Запад созреет предложить «политическое решение» в форме обмена территорий на отказ от наших коренных интересов.9 комментариев
Выдержать до конца украинско-натовский накат на фронте – это половина дела. Не менее трудно будет и тогда, когда Запад созреет предложить «политическое решение» в форме обмена территорий на отказ от наших коренных интересов.9 комментариев
Несмотря на то, что в авангарде европейской русофобии Испания не идет, уделить противостоянию с ней надо самое пристальное внимание. Хотя бы потому, что это касается наших связей с Латинской Америкой, которым испанцы явно угрожают.7 комментариев
Для европейца единственный критерий истины, который имеет значение – это собственная выгода. Если преступление, подлость, ложь приносят выгоду – значит, это законное, благородное и честное деяние.26 комментариев
Два мирных жителя погибли в результате удара ВСУ по населенному пункту Горностаевка Херсонской области, сообщил представитель экстренных служб региона.
Президент России Владимир Путин поздравил работников железнодорожного транспорта России с профессиональным праздником, отметив, что отрасль решит все стоящие перед ней задачи, соблюдая базовые принципы, в числе которых безопасность, надежность и комфорт, видеообращение опубликовано на сайте Кремля.
Небольшая облачность без осадков и температура до плюс 34 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщили в Гидрометцентре России.
Поселок Азотный в Донецке попал под обстрел, есть пострадавшие, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин.
Заместитель Министра обороны России генерал-полковник Виктор Горемыкин в зоне специальной военной операции вручил государственные награды военнослужащим Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения, сообщили в Минобороны России.
Над Карачевским районом системой ПВО ВС России уничтожены два беспилотника самолетного типа, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Рабочие подняли трезубец на щит монумента «Родина-мать» в Киеве, в настоящее время продолжается монтаж панелей щита, сообщило украинское издание «Страна».
К этому моменту около 70 российских компаний заняты производством беспилотных авиационных систем, сказал вице-премьер Андрей Белоусов.
В челябинском баре мигрант ударил ножом женщину в грудь из-за ревности, возбуждено уголовное дело, сообщают местные порталы со ссылкой на источники.
Бизнесмен Илон Маск заявил, что соцсеть X (бывшая Twitter) выплатит пострадавшим от своих работодателей за лайки или посты в этом микроблоге.
Возгорание в здании Донецкого университета экономики и торговли, начавшееся после обстрела со стороны Украины, локализовано, сообщили в региональном ГУ МЧС.
Российская промышленность готова к старту новой отрасли по созданию беспилотных авиационных систем, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов на интенсиве «Архипелаг-2023».
Пункты дислокации двух украинских бригад ликвидированы бомбардировщиками Су-34 группировки войск «Юг», сообщил глава пресс-центра группы Вадим Астафьев.
Подразделения группировки «Центр» на Краснолиманском направлении отбили атаку ВСУ, порядка 100 боевиков ликвидированы, заявил руководитель пресс-центра группы Александр Савчук.
Британские и датские военные инструкторы НАТО приезжали на украинскую территорию для подготовки боевиков «Азова» (террористическая организация, запрещена в России), это следует из документов датского посольства на Украине.
Прогресс в ходе наступления был скромным, несмотря на поставки Украине оружия и подготовки военных, поэтому Киев меняет тактику, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
Резкие изменение планов – это сигнал странам НАТО, что контрнаступление идет не по плану. По мнению Альтмана, украинские генералы теперь хотят перейти на артиллерийские обстрелы.
Ранее Киев предостерег западные страны от нереалистичных ожиданий по поводу исхода конфликта для Украины.
В своем Telegram-канале Захарова привела высказывания представителя американского внешнеполитического ведомства, который сказал, что Россия «выдвинула ряд разных требований» по зерновой сделке и попросил разъяснений.
Спикер МИД России повторила «еще раз для тех, кто в Госдепе»: Москва требует выполнения второй части пакетной договоренности «Черноморская инициатива». То есть всех соглашений, зафиксированных на бумаге и заверенных генеральным секретарем ООН.
Захарова отметила, что если информации от МИД РФ Госдепу недостаточно, то представители американского внешнеполитического ведомства могут обратиться в министерство за дополнительными разъяснениями.
Напомним, Россия в ООН выдвинула семь условий для возвращения к реализации зерновой сделки, четко обозначив все пункты «черноморской зерновой инициативы», которые не были выполнены. Кремль призывал США не обещать, а выполнить российскую часть зерновой сделки.
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве, передает ТАСС.
В настоящее время воздушная тревога в третий раз за день объявлена на всей территории Украины: сначала сигнал прозвучал в Киеве, в Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской областях Украины, затем распространился на остальные регионы страны, передает РИА «Новости».
Ранее Москва пообещала ответ на атаку ВСУ российского танкера в Керченском проливе.
Экс-агент ЦРУ Джонсон: США намерены устранить Зеленского и обвинить в этом Россию
Эксперт считает, что США хотят переложить ответственность на Москву за убийство Зеленского, которому осталось недолго править Украиной. По мнению Джонсона, его дни сочтены, передает РИА «Новости».
Ранее оппозиционный украинский депутат Николай Княжицкий в интервью изданию Politico заявил, что в случае невозможности выполнения обязанностей Зеленским управление государством перейдет к председателю Верховной рады Руслану Стефанчуку.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, почему смерть Зеленского становится предметом обсуждения Запада.
Экс-разведчик США Риттер: При отказе Киева принять условия Москвы России придется освободить Одессу, Николаев и Харьков
Он заявил в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty, что украинцы ведут опасную игру. Эксперт выразил уверенность, что если украинцы будут слишком долго тянуть, то России придется освободить Одессу. Более того, по его словам, в случае продолжения конфликта и отказа Киева принять условия Москвы Россия будет вынуждена продолжить спецоперацию, разгромить Вооруженные силы Украины (ВСУ) и освободить Одессу, Николаев и Харьков. При этом Риттер подчеркнул, что после освобождения Россия не отдаст эти города, передает RT.
Напомним, в июле ВС России нанесли удары возмездия по целям в Одессе и Николаеве.
Ксения Шойгу объявила , что с мужем они больше не пара
Руководитель проекта «Лига героев» Ксения Шойгу призналась, что развелась с известным спортивным блогером Алексеем Столяровым. Об изменении в семейном положении дочь министра обороны и Столяров рассказали после забега «Гонки героев».
По ее словам, разрыв произошел несколько месяцев назад, но они с бывшим мужем остались очень близкими друзьями и партнерами по работе. Также они продолжают вместе воспитывать дочь Милану, передает канал «360».
Алексей Столяров подчеркнул, что решение быть не парой было принято давно, и главное, чтобы дочь не почувствовала, что родители теперь не вместе.
Ксения Шойгу и Алексей Столяров познакомились на «Гонке героев» в Алабине в 2019 году. В 2021 году у них родилась дочь.
Алексей Столяров – российский фитнес-тренер, спортивный блогер, призер Кубка Северо-Запада по классическому бодибилдингу.
Минобороны: Единственное верное решение для украинских военнослужащих – сдаться
В Telegram-канале российского военного ведомства опубликованы видео с рассказами украинских военнопленных. В сообщении Минобороны говорится, что, по словам пленных, украинское командование принимает некомпетентные решения, в ВСУ наблюдаются проблемы со снабжением.
Украинских военных, по рассказам пленных, отправляют на фронт почти без подготовки. А в случае атаки позиций ВСУ, украинские командиры, спрятавших в километрах от передовых позиций, не оказывают подразделениям никакой помощи.
Попавшие в плен военнослужащие ВСУ отмечают достойное отношение российских военнослужащих.
Ранее сообщалось, что украинские военнослужащие после начала контрнаступления начали сдаваться в плен группами, вплоть до взводов.
Установка трезубца на щит монумента «Родина-мать» в Киеве приостановлена из-за темноты
Рабочие смогли поднять трезубец лишь на 24 метра, высота же «Родины-матери» – 102 метра. Работы по монтажу пришлось прекратить из-за темноты, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что в субботу началась установка трезубца на монументе «Родина-мать» в Киеве.
Аллею городов-героев у монумента при этом закрыли маскировочной сеткой.
До этого в Киеве после того, как одобрили замену герба СССР на щите «Родины-матери», предложили убрать и две пятиконечные звезды на ее мече.
Генерал Пуликовский: Руководство Украины необходимо ликвидировать, иначе нельзя бороться с терроризмом
Пуликовский в интервью телеканалу «Краснодар» отметил, что таким образом власти действовали на Северном Кавказе, когда после уничтожения главарей боевиков их подразделения начали разваливаться.
Генерал выразил уверенность, что настанет момент, «когда наш президент что-то подобное скажет этим нашим врагам нынешним», передает «Газета.Ru».
Москва ранее называла киевский режим «террористическим монстром», которого породил Запад.
Напомним, в ночь на субботу российский танкер «Сиг» получил пробоину в результате атаки украинского морского дрона в Керченском проливе. Разлива нефтепродуктов не произошло. Киевский режим признал ответственность за атаку на танкер.
Медведев написал в своем Telegram-канале, что «ублюдки и выродки понимают только жестокость и силу». Он предположил, что киевскому режиму было мало ударов по Одессе и Измаилу, которые российская сторона нанесла в ответ на теракт на Крымском мосту.
Экологическая катастрофа, которую «киевская мразь» хочет устроить в Черном море, должна, по мнению Медведева, произойти «на той части их территории, которая скоро отвалится Польше и которая будет смердеть после этого веками».
По мнению зампредседателя СБ РФ, это станет «окончательным решением» по зерновой сделке.
Напомним, в ночь на субботу российский танкер «Сиг» получил пробоину в результате атаки украинского морского беспилотника в Керченском проливе. По последним данным, танкер остается на плаву, с него откачивают воду, разлива нефтепродуктов не произошло. Киевский режим признал ответственность за атаку на танкер.
После этого в открытом море в севастопольской морской зоне обнаружили надводный беспилотник.
В Telegram-канале отряда уточняется, что за помощью к спасателям обратились очевидцы. Мужчина и девушка прыгали в воду с пирса, оба были в нетрезвом состоянии. Молодой человек стал захлебываться и кричать, что тонет, девушка позвала на помощь.
Очевидцы достали мужчину из воды, но он уже не дышал. Врачи скорой констатировали смерть мужчины. По словам девушки погибшего, он ей сделал предложение на пляже перед гибелью.
Ранее семейная пара утонула из-за перевернувшейся лодки в Нижегородской области.
Захарова: Атака Киева против российского судна в Керченском проливе не останется без ответа
Дипломат отметила, что подобным варварским акциями нет оправдания. Захарова подчеркнула, что Россия решительно осуждает террористическую атаку киевского режима, грозившую гибелью экипажа и экологической катастрофой, следует из сообщения на сайте МИД России.
Она отметила, что власти Украины не встречают осуждения Запада, и активно применяет новые террористические методы.
Ранее ООН призвала все соответствующие стороны воздержаться от действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации украинского конфликта.
Между тем, Украина предупредила о «военной угрозе» в акватории шести российских портов.
Напомним, в ночь на субботу российский танкер «Сиг» получил пробоину в результате атаки украинского морского беспилотника в Керченском проливе. Разлива нефтепродуктов не произошло. Киевский режим признал ответственность за атаку на танкер.
Посольство Китая попросило Россию расследовать «нарушение прав» граждан страны на границе
В заявлении китайского диппредставительства в социальной сети WeChat сообщается, что 29 июля российская сторона отказала во въезде пяти китайским гражданам, их туристические визы были аннулированы. Китайцы пытались на автомобиле пересечь границу. Утверждается, что они проходили дознание четыре часа, передает ТАСС.
Как уточняется, во въезде китайским гражданам было отказано, поскольку «цель их поездки, указанная в заявлении при получении визы, не совпадала с реальной ситуацией». Это было признано нарушением норм законодательства России.
В сообщении говорится, что китайская сторона «потребовала от России незамедлительно расследовать причины произошедшего», а также принять меры для устранения негативных последствий инцидента. Добавляется, что китайская сторона направила обращения в российские компетентные госорганы, а также МИД России.
Подробности инцидента не приводятся.
Между тем Bloomberg сообщает, что на днях блогер в соцсети Douyin (китайская версия TikTok), у которого около 1 млн подписчиков, опубликовал видеоролик о сложностях при попытке пересечь российско-казахстанскую границу.
Бывший футболист Павлюченко пошутил над депутатами, которых пересадят на Aurus за 30 млн рублей
Павлюченко на своей странице в Instagram (продукт компании Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ) написал, что ему «жалко» депутатов, которые будут ездить на Aurus, передает Ura.ru.
Напомним, Павлюченко в 2016 году оказался в центре скандала после того, как устроил дорожные разборки с водителем автомобиля ВАЗ. Сам футболист управлял белым Porsche Panamera.
Между тем в «АвтоВАЗе» сообщили, что новая модель LADA Aura (разработан на базе Vesta) будет запущена в производство в середине 2024 года, этот автомобиль может использоваться в рамках госзакупок для аппарата чиновников.
Газета ВЗГЛЯД писала, на какие автомобили пересадят российских чиновников.
Видео опубликовано в Telegram-канале «Работайте, братья!».
В начале августа украинское минобороны сообщало, что за последние 15 месяцев приняло на вооружение более 30 моделей различных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).