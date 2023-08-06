Москвичам пообещали 34-градусную жару

Гидрометцентр: Небольшая облачность и до плюс 34 градусов ожидаются в Москве в воскресенье

Tекст: Дмитрий Зубарев

По сообщению Гидрометцентра, днем в Москве будет до плюс 34 градусов, а в ночь на понедельник температура опустится 18 градусов. Осадков не ожидается, возможна небольшая облачность.

Ранее В научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в столице и всей центральной части страны ожидается самый жаркий и длительный период лета этого года.