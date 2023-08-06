Выдержать до конца украинско-натовский накат на фронте – это половина дела. Не менее трудно будет и тогда, когда Запад созреет предложить «политическое решение» в форме обмена территорий на отказ от наших коренных интересов.9 комментариев
Москвичам пообещали 34-градусную жару
Гидрометцентр: Небольшая облачность и до плюс 34 градусов ожидаются в Москве в воскресенье
Небольшая облачность без осадков и температура до плюс 34 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщили в Гидрометцентре России.
По сообщению Гидрометцентра, днем в Москве будет до плюс 34 градусов, а в ночь на понедельник температура опустится 18 градусов. Осадков не ожидается, возможна небольшая облачность.
Ранее В научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в столице и всей центральной части страны ожидается самый жаркий и длительный период лета этого года.