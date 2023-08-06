Выдержать до конца украинско-натовский накат на фронте – это половина дела. Не менее трудно будет и тогда, когда Запад созреет предложить «политическое решение» в форме обмена территорий на отказ от наших коренных интересов.9 комментариев
Новороссийских десантников наградили за мужество в зоне СВО
Замминистра обороны Горемыкин вручил награды военнослужащим Новороссийского ДШГС
Заместитель Министра обороны России генерал-полковник Виктор Горемыкин в зоне специальной военной операции вручил государственные награды военнослужащим Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения, сообщили в Минобороны России.
Как говорится в сообщении на сайте Минобороны, церемония награждения прошла на передовой, десантникам, проявившим мужество и героизм в ходе СВО, вручили знаки отличия медали «За отвагу», Жукова и «За спасение погибавших», «Георгиевский крест» IV степени, а также часы и ножи от Министра обороны России.
В ходе церемонии Горемыкин поблагодарил десантников за мужество и пожелал им всего наилучшего и скорейшей победы.
Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов вручил экипажам систем «Солнцепек» знаки отличия за мужество и героизм в ходе СВО.