Новороссийских десантников наградили за мужество в зоне СВО

Замминистра обороны Горемыкин вручил награды военнослужащим Новороссийского ДШГС

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении на сайте Минобороны, церемония награждения прошла на передовой, десантникам, проявившим мужество и героизм в ходе СВО, вручили знаки отличия медали «За отвагу», Жукова и «За спасение погибавших», «Георгиевский крест» IV степени, а также часы и ножи от Министра обороны России.

В ходе церемонии Горемыкин поблагодарил десантников за мужество и пожелал им всего наилучшего и скорейшей победы.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов вручил экипажам систем «Солнцепек» знаки отличия за мужество и героизм в ходе СВО.