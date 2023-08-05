Экипажи «Солнцепеков» наградили знаками отличия за мужество

  • Обнаруженный в море в Севастополе беспилотник уничтожен
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    Борьба с морскими дронами ВСУ требует поддержки авиации
    Медведев пригрозил ударом по Западной Украине за атаку на танкер в Черном море
    Захарова разъяснила условия России по зерновой сделке «для тех, кто в Госдепе»
    Минобороны России назвало единственное верное решение для украинских солдат
    Российские войска освободили Новоселовское в ЛНР
    Украина предупредила о «военной угрозе» в акватории шести российских портов
    Надводный беспилотник обнаружен в открытом море в Севастополе
    Нанесение ударов ВС России решили ускорить за счет быстрой загрузки данных
    Российский генерал объяснил необходимость ликвидации руководства Украины
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Политическое решение для Украины можно понимать по-разному

    Выдержать до конца украинско-натовский накат на фронте – это половина дела. Не менее трудно будет и тогда, когда Запад созреет предложить «политическое решение» в форме обмена территорий на отказ от наших коренных интересов.

    0 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Что плохого России ждать от Испании

    Несмотря на то, что в авангарде европейской русофобии Испания не идет, уделить противостоянию с ней надо самое пристальное внимание. Хотя бы потому, что это касается наших связей с Латинской Америкой, которым испанцы явно угрожают.

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    Владислав Исаев Владислав Исаев Апелляции к правде в общении с Западом и украинцами – бессмысленны

    Для европейца единственный критерий истины, который имеет значение – это собственная выгода. Если преступление, подлость, ложь приносят выгоду – значит, это законное, благородное и честное деяние.

    19 комментариев
    Новости
    15:17Дачникам объяснили, в каком случае можно получить 1 млн рублей

    Владельцы дачных участников могут претендовать на получение компенсации в размере от 1 млн рублей и выше в случае, если их соседи сдали свой участок в аренду под вышку сотовой связи, сообщил депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов.

    15:05Экипажи «Солнцепеков» наградили знаками отличия за мужество

    Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов вручил экипажам систем «Солнцепек» знаки отличия за мужество и героизм в ходе СВО.

    15:02Украина наказала киберспортсменов за игру в команде с россиянами

    Украинская федерация киберспорта внесла в черный список двух игроков команды Team Spirit по игре Dota 2 за выступление в одной команде с россиянами, сообщил представитель организации Максим Раймер.

    14:54Гражданские БЛА предложили оборудовать защитой от столкновений с самолетами

    Гражданские беспилотники должны быть оборудованы системами защиты от столкновений с самолетами, заявил замминистра транспорта Игорь Чалик.

    14:46Российский генерал объяснил необходимость ликвидации руководства Украины

    Руководство Украины необходимо ликвидировать, поскольку иными методами бороться с терроризмом невозможно, заявил генерал-лейтенант Константин Пуликовский.

    14:38Обнаруженный в море в Севастополе беспилотник уничтожен

    Надводный беспилотник уничтожен силами флота на большом отдалении от берега в севастопольской морской зоне, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

    14:37Воры проникли в квартиру фронтмена Rammstein Линдеманна

    Несколько человек проникли в берлинскую квартиру лидера рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна, сообщает издание Bild со ссылкой на полицию.

    14:34Украина предупредила о «военной угрозе» в акватории шести российских портов

    Украинское учреждение «Госгидрография» выпустило предупреждение о наличии «военной угрозы» в акватории шести черноморских портов России.

    14:29На Украине объяснили невозможность восстановления ядерного арсенала

    Украина вряд ли сможет восстановить ядерный арсенал – не только по политическим, но и по технологическим причинам, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов.

    14:27Депутат Сокол предложил присвоить Абакану официальный статус столицы Хакасии

    Главным подарком Абакану в честь дня города могло бы стать официальное присвоение статуса столицы Хакасии, заявил депутат Госдумы от региона Сергей Сокол.

    14:15ВСУ на донецком направлении потеряли до 230 человек

    Российские войска отразили десять атак противника на донецком направлении, ликвидированы порядка 230 военных, а также техника в том числе польская артустановка Krab, сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    14:07Пьяный полицейский сбил подростка на скутере в Нижегородской области

    Севший за руль пьяным сотрудник полиции в Нижегородской области сбил подростка на скутере, пострадавшего доставили в больницу.

    13:58Минобороны России назвало единственное верное решение для украинских солдат

    Все больше украинских военнослужащих, сталкиваясь с профессиональными действиями российских войск, принимают единственно верное решение – сдаться, сообщили в Минобороны России.

    13:51Российские войска освободили Новоселовское в ЛНР

    На Купянском направлении грамотными действиями Западной группировки освобожден населенный пункт Новоселовское Луганской народной республики (ЛНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    13:44Захарова разъяснила условия России по зерновой сделке «для тех, кто в Госдепе»

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы отдела Госдепартамента США по координации санкций Джеймса О’Брайен, который попросил Москву «разъяснить, чего она просит» в рамках зерновой сделки.

    5 августа 2023, 15:05

    Экипажи «Солнцепеков» наградили знаками отличия за мужество

    Экипажи «Солнцепеков» наградили знаками отличия за мужество и героизм

    Tекст: Кристина Цыцура

    Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов вручил экипажам систем «Солнцепек» знаки отличия за мужество и героизм в ходе СВО.

    Кириллов пожелал солдатам хорошего отдыха и отметил качественно выполненную работу, передает РИА «Новости».    

    Военнослужащим, проявившим мужество и героизм, Кириллов вручил знаки отличия за заслуги в зоне спецоперации.

    3 августа 2023, 14:35
    Минобороны сообщило о наступлении широким фронтом на Купянском направлении

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские штурмовые отряды группировки войск «Западная» провели наступательные действия на Купянском направлении широким фронтом, сообщило Министерство обороны России.

    Они заняли более выгодные позиции в районах населенных пунктов Ольшана, Першотравневое (Харьковская область) и Куземовка (ЛНР), сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Также отражена атака подразделений украинской 25-й бригады ВДВ у поселка Новоселовское в ЛНР.

    Поражены скопления живой силы и техники ВСУ у поселков Синьковка, Петропавловка, Котляровка (Харьковская область) и Стельмаховка (ЛНР).

    За сутки на этом направлении ликвидировано до 150 украинских бойцов, две бронемашины, польская САУ Krab и гаубица Д-30.

    Группировка «Центр» на Краснолиманском направлении отразила две атаки у Нововодяного и Червоной Дибровы (ЛНР). ВСУ потеряли до 30 человек, БМП и бронетранспортер. Поражены украинские подразделения у поселков Григоровка, Торское (ДНР) и Макеевка (ЛНР).

    ВСУ потеряли на этом направлении до 110 человек, три бронемашины и САУ «Акация».

    На Херсонском направлении за сутки уничтожено до 30 бойцов и также гаубица «Мста-Б».

    Авиация, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили 97 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и технику в 106 районах.

    У поселка Мемрик (ДНР) уничтожена пусковая установка ЗРК «Бук».

    ПВО за сутки перехватили 11 снарядов РСЗО HIMARS и две противорадиолокационные ракеты HARM. Уничтожены 38 украинских беспилотников.

    С начала СВО уничтожено: 458 самолетов, 245 вертолетов, 5468 БПЛА, 428 ЗРК, 11 100 танков и других бронемашин, 1142 машины РСЗО, 5731 орудие полевой артиллерии и минометов.

    Коментарии (6)
    3 августа 2023, 14:26
    Российские войска контратаковали ВСУ на Донецком направлении
    Российские войска контратаковали ВСУ на Донецком направлении
    @ t.me/mod_russia

    За сутки ВСУ предприняли попытки наступательных действий на Донецком, Южно-Донецком, Купянском и Краснолиманском направлениях, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    На Донецком направлении подразделения Южной группировки во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили восемь атак противника около Белогоровки, Берестового, Клещеевки, Красногоровки и Марьинки Донецкой народной республики (ДНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    После отражения атак российские войска контратаковали отходящего противника и улучшили положение по переднему краю возле Берестового, Красногоровки и Марьинки.

    За последние сутки потери противника составили до 380 военнослужащих, танк, пять бронемашин, две польские самоходных артустановки Krab, а также противотанковая пушка «Рапира».

    На Южно-Донецком направлении ударами авиации группировки войск «Восток» нанесено поражение живой силе и технике ВСУ рядом с Угледаром, Пречистовкой, Макаровкой и Старомайорским ДНР, отчитались в Минобороны.

    Профессиональными действиями российских подразделений отражена атака противника под Урожайным ДНР.

    Потери ВСУ на этом направлении составили до 175 военнослужащих, танк, две бронемашины, две американские артсистемы М777, а также гаубица Д-30, сообщил Конашенков.

    На Запорожском направлении активными действиями российских подразделений нанесено поражение противнику у Орехова, Малой Токмачки, Новоданиловки и Пятихаток Запорожской области.

    Потери противника составили до 45 военнослужащих, два танка, самоходная артустановка «Акация», гаубица Д-20, перечислили в Минобороны.

    Коментарии (3)
    3 августа 2023, 20:50
    ВСУ вернулись к советским танкам Т-72 из-за потерь западной техники

    ВСУ начали использовать советские танки Т-72 из-за потерь западной техники

    ВСУ вернулись к советским танкам Т-72 из-за потерь западной техники
    @ Lev Radin/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Кристина Цыцура

    Вооруженные силы Украины вновь начали использовать советские танки Т-72 и боевые машины пехоты БМП-1 из-за больших потерь западной техники, сообщает Forbes.

    Части бригад ВСУ, оснащенные западной военной техникой, понесли значительные потери во время контрнаступления, передает «Известия».

    Предположительно, 47-я бригада ВСУ списала или отправила на ремонт несколько десятков БМП М2 Bradley, произведенных в США. Теперь ВСУ задействуют советские танки и БМП, так делает 65-я и 118-я бригады.

    По данным Forbes, Киев пока держит в резерве бригады, оснащенные БМП Stryker и Marder и танками Challenger 2.

    Ранее сообщалось, что бюджету Украины содержание ВСУ обходится 2 трлн гривен (почти 55 млрд долларов) в год.

    Коментарии (13)
    4 августа 2023, 15:08
    Российские войска начали наступление на Южно-Донецком и Купянском направлениях

    Минобороны сообщило о наступлении российских сил на Южно-Донецком и Купянском направлениях

    Российские войска начали наступление на Южно-Донецком и Купянском направлениях
    @ РИА Новости

    На Южно-Донецком направлении штурмовые отряды группировки войск «Восток» продолжили наступление в районе Старомайорского Донецкой народной республики (ДНР) и улучшили тактическое положение, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того, нанесено огневое поражение живой силе и технике 31-й механизированной и 35-й бригады морской пехоты ВСУ около Ровнополя и Макаровки ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В районе Приютного Запорожской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ). За последние сутки уничтожены более 120 военнослужащих, две бронемашины, гаубица «Мста-Б», самоходная артустановка «Гвоздика».

    На Запорожском направлении активными действиями российских подразделений отражена атака противника возле Работино. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 33-й, 47-й, 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ рядом с Малой Токмачкой, Яблоневым и Успеновкой Запорожской области. Потери противника составили более 130 военнослужащих, три машины пехоты, в том числе американская БМП Bradley, две бронемашины и гаубица Д-20, отчитались в Минобороны.

    На Купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки продолжили наступательные действия на широком фронте и заняли более выгодные позиции под Ольшаной, Петропавловкой и Токаревкой Харьковской области. В ходе ведения активной обороны отражены четыре атаки подразделений 14-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ у Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР).

    Нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники девяти бригад ВСУ около Орлянского, Котляровки, Ивановки, Плетеневки и Берестового Харьковской области. Ликвидированы порядка 45 военнослужащих, две бронемашины, американская артсистема М777, а также самоходные артиллерийские установки М109 Paladin производства США и польская Krab, перечислили в Минобороны.

    На Краснолиманском направлении активными действиями подразделений группировки «Центр», ударами армейской авиации отражены две атаки противника в районах Нововодяного и Кременной ЛНР.

    Поблизости от Кармазиновки, Червоной Дибровы ЛНР, Торского и Красного Лимана ДНР нанесено комплексное огневое поражение подразделениям 21-й, 43-й, 54-й, 63-й, 67-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. За минувшие сутки на этом направлении уничтожены до 70 военнослужащих, две бронемашины, американская артиллерийская система М777, гаубицы Д-20 и Д-30, сообщил Конашенков.

    На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожены до 25 военнослужащих и две гаубицы Д-30.

    Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками группировок войск ВС России нанесено поражение 116 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 142 районах.

    Возле Красного ДНР и Песчаного Харьковской области уничтожены склады топлива и боеприпасов украинских войск. В районах Белогоровки и Белой Горы ДНР поражены два пункта управления украинскими беспилотниками.

    Средствами ПВО за прошедшие сутки перехвачены 15 снарядов РСЗО HIMARS. Сбиты 28 украинских беспилотников в районах Лисичанска и Сватово ЛНР, Донецка, Соледара и Волновахи ДНР, отчитались в Минобороны.

    С начала так называемого наступления в течение июня-июля потери ВСУ составили более 43 тыс. военнослужащих. Этот показатель не включает эвакуированных в госпитали Украины и за рубеж раненых и иностранных наемников, а также ликвидированных в результате ударов высокоточным оружием большой дальности в тыловых районах военнослужащих.

    На линии соприкосновения уничтожены более 4 тыс. 900 единиц вооружения ВСУ, в том числе 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 танк и других бронемашин, из них 25 немецких Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американская БМП Bradley, подытожили в оборонном ведомстве.

    Коментарии (21)
    4 августа 2023, 12:44
    Военный эксперт назвал цели ВСУ при атаке безэкипажными катерами на Новороссийск

    Военный эксперт Дандыкин: Атаки ВСУ на Новороссийск – попытка отомстить России за удары по портовой инфраструктуре Украины

    Военный эксперт назвал цели ВСУ при атаке безэкипажными катерами на Новороссийск
    @ кадр из видео

    Tекст: Дарья Волкова

    Попыткой удара безэкипажными катерами по Новороссийску ВСУ пытаются мстить России за уничтожение портовой инфраструктуры Украины. При этом маршрут для БЭК выстраивался при помощи спутниковой связи, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ попытались атаковать базу ВМФ РФ в Новороссийске.

    «Новороссийск – это один из крупнейших наших портов на Черном море. Там расположены зерновые и нефтяные терминалы. Кроме того, это еще и военно-морская база Черноморского флота, которая готовилась и оснащалась как основная, когда Севастополь был частью Украины. Противнику это известно, поэтому и была выбрана именно эта акватория», – сказал капитан I ранга Василий Дандыкин.

    «На фоне ударов ВС России по портам в Одессе, Николаеве и Измаиле украинские власти, очевидно, пытаются отомстить. Но мы стоим на страже своих стратегических объектов – мониторим акваторию, эффективно уничтожаем все, что представляет угрозу нашему военному и гражданскому флоту», – отметил он.

    «Безэкипажные катера, атаковавшие Новороссийск, были запущены, скорее всего, с украинского побережья. Дело в том, что скорость и запас хода этих беспилотников позволяют преодолевать большие расстояния. Маршрут для них, вероятно, прокладывался через спутниковую связь. Кроме того, это наверняка было сделано еще ночью», – добавил собеседник.

    «Для того, чтобы предотвратить подобные атаки в будущем, нам необходимо продолжать наносить удары по местам сборки и базирования украинских безэкипажных катеров средствами авиации Военно-космических сил РФ. Все возможности для этого есть», – подчеркнул эксперт.

    «Кроме того, нам стоит защищать акваторию Новороссийской бухты по аналогии с Севастопольской, но с поправкой на особенности местности. Так, например, бухта Севастополя более узкая, ее проще перегородить боновыми заграждениями. В Новороссийске же основная задача – это контроль подхода к базе ВМФ. Дежурные силы, выполняющие эту задачу, приняли все необходимые меры для уничтожения украинских дронов на внешнем рейде и не дали противнику дойти до самой бухты», – акцентировал Дандыкин.

    Ранее в Минобороны России сообщили, что в ночь на пятницу украинские вооруженные силы осуществили попытку атаки военно-морской базы в Новороссийске с применением двух морских безэкипажных катеров. Как отмечается в Telegram-канале ведомства, аппараты были обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, которые охраняют внешний рейд военно-морской базы.

    В экстренных службах Новороссийска подтвердили, что на линию «112» поступили сообщения о звуках взрывов. Информацию передали спецслужбам. На фоне этого в Каспийском трубопроводном консорциуме сообщили ТАСС, что инфраструктура в результате атаки с украинской стороны не пострадала, нефть отгружается в штатном режиме. Там также отметили, что в настоящее время введен временный запрет на движение судов в порту Новороссийска. Позднее, по информации ТАСС, запрет был снят.

    Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале, в результате атаки ВСУ в акватории Новороссийска никто не пострадал, разрушений нет. Глава региона выразил благодарность военнослужащим за слаженную работу.

    В свою очередь мэр города Андрей Кравченко сообщил, что атаку со стороны ВСУ отразили корабли «Оленегорский горняк» и «Суворовец». Градоначальник отметил, что реакция экипажей была моментальной и позволила предотвратить возможные последствия.

    По информации ТАСС, после инцидента в Новороссийске, в Сочи введут дополнительные меры по повышению уровня защищенности акватории и береговой инфраструктуры. Об этом сообщил глава Сочи Алексей Копайгородский. Он отметил, что особое внимание уделят комплексу причалов, на учете в Сочи в настоящее время стоят более 2,5 тыс. маломерных судов. Копайгородский добавил, что власти также намерены увеличить число камер видеонаблюдения системы «Купол», интегрированных в комплекс «Безопасный город».

    Коментарии (29)
    3 августа 2023, 11:15
    Российские военные уничтожили три штурмовые бригады ВСУ в Запорожской области

    Балицкий: Российские военные уничтожили три штурмовые бригады ВСУ в Запорожской области

    Российские военные уничтожили три штурмовые бригады ВСУ в Запорожской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Российские военные уничтожили три штурмовые бригады ВСУ, которые готовились к наступлению около Малой Токмачки и Новопокровки в Запорожской области, сообщил врио губернатора области Евгений Балицкий.

    Он уточнил в Telegram, что по группировкам нанесен огонь артиллерии, противник практически потерял весь состав бригад, выжившие разбрелись по лесополосе. Таким образом, было сорвано продвижение противника в районе Пятихаток.

    Также российские силы обнаружили перемещение украинской пехоты в районе Пятихаток, артиллерия нанесла огневое поражение, противник также откатился назад, добавил Балицкий.

    Ранее Балицкий сообщил, что штурмовая группа украинских военных предприняла очередную безуспешную попытку прорвать российскую оборону в Запорожской области.

    Коментарии (17)
    3 августа 2023, 16:07
    Берлин обосновал отказ поставлять дальнобойные ракеты Киеву

    Глава Минобороны ФРГ Писториус: Для поставки Украине крылатых ракет Taurus не пришло время

    Берлин обосновал отказ поставлять дальнобойные ракеты Киеву
    @ axesofevil2000/wikipedia.org

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Германии по-прежнему придерживаются мнения, что поставка Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus не является главным приоритетом, заявил министр обороны Германии Писториус.

    Министр отметил, что США также не поставляют дальнобойные крылатые ракеты Украине. Писториус не исключил, что в будущем Германия может предоставить Taurus Киеву, но время для принятия решения еще не пришло, передает ТАСС.

    Главным приоритетом и компетенцией ФРГ, по его словам, являются противовоздушная оборона, учебная поддержка, инженерная и бронетанковая техника, поэтому срочные решения по другому вопросу пока откладываются.

    Ранее министр обороны Германии Борис Писториус уже заявлял, что страна отказывается поставлять Украине немецкие крылатые ракеты. Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что Киеву в срочном порядке необходимы крылатые ракеты Taurus дальностью действия до 500 км, власти Германии должны принять решение об их поставке.

    Коментарии (8)
    4 августа 2023, 12:38
    ГУР Украины заявило о сложной для Киева ситуации на фронте

    В Главном управлении разведки Украины назвали ситуацию на фронте сложной для Киева

    Tекст: Алина Власенко

    Замруководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий признал, что на линии боевого соприкосновения для украинских военных складывается сложная ситуация из-за нехватки вооружения.

    Так, в интервью одному из изданий Северной Македонии Скибицкий подтвердил, что ситуация на поле боя сложная. По его словам, Киеву не хватает боеприпасов, средств противовоздушной обороны и дальнобойных орудий, передает ТАСС.

    В четверг оперативное командование «Юг» Вооруженных сил Украины также назвало обстановку в южной части страны стабильно сложной.

    Коментарии (12)
    4 августа 2023, 17:08
    Командир танка «Алеша» подтвердил слова Путина о хорошо горящих «Леопардах»

    Командир остановившего колонну техники ВСУ российского танка «Алеша» рассказал о хорошо горящих «Леопардах»

    Командир танка «Алеша» подтвердил слова Путина о хорошо горящих «Леопардах»

    Tекст: Вера Басилая

    Немецкие танки ВСУ «Леопард» горят очень хорошо, задача по их уничтожению была выполнена, заявил командир с позывным Ласка российского танка «Алеша».

    По словам танкиста, связь в танке только внутри машины. Во время боя все решения принимал он как командир, работали «на свой страх и риск», передает RT.

    «Что я видел – мы уничтожали. Задача была уничтожить – мы уничтожали. Во время боя дело доходит до ругани, до мата, но бой длится недолго, поэтому решения приходится принимать моментально, поскольку это не Сталинград и не Курская битва», – заявил командир. 

    «Владимир Владимирович сказал, что «Леопарды» горят хорошо. Я вам подтверждаю, что они горят хорошо, у них просто башни все слетели», – отметил танкист.

    Ранее механик-водитель российского танка «Алеша» рассказал о подвиге своего экипажа, остановившего в одиночку колонну бронетехники ВСУ. Министр обороны Сергей Шойгу за проявленное мужество и героизм представил к государственным наградам экипаж танка, который в одиночку отразил атаки бронегруппы вооруженных сил Украины на Запорожском направлении.

    Напомним, в Сети опубликовали видео, на котором один российский танк остановил целую роту вооруженных сил Украины. В Кремле восхитились героизмом экипажа боевой машины.

    Коментарии (9)
    2 августа 2023, 15:27
    Умер избитый мигрантом под Челябинском участник СВО

    Вдова участника СВО Юлия сообщила о смерти супруга Антона Чашкина в челябинской больнице после избиения мигрантом

    Tекст: Антон Никитин

    Избитый мигрантом участник СВО Антон Чашкин умер в челябинской больнице, сообщила вдова бойца Юлия.

    Вдова бойца сообщила RT о намерении подать в суд на больницу в городе Юрюзани, так как считает, что при госпитализации ее супругу несвоевременно оказали помощь, было потеряно очень много времени.

    По словам источника в силовых структурах, дело о смерти Чашкина могут передать СК, сейчас оно находится на контроле прокуратуры. Окончательное решение примут после того, как получат результаты вскрытия. Источник пояснил, что криминалисты должны выяснить, от чего умер Чашкин – от травм, полученных от избиения, или была другая причина.

    Прибывшего в отпуск с передовой участника СВО Антона Чашкина избили в ночь на 22 июля в местном баре, расположенном на Советской улице в Юрюзани. Пострадавший поступил в больницу с тяжелой черепно-мозговой травмой, был погружен в искусственную кому. Жена военнослужащего пожаловалась, что врачи сначала отказывались госпитализировать ее супруга, поступившего на скорой в приемный покой, предлагая поехать и «проспаться» дома.

    Согласно утекшей в сеть ориентировке, предполагаемым преступником является 24-летний уроженец Таджикистана Ашурмахмад Кароматулло.

    Напомним, в каждом регионе России появились центры правовой помощи участникам СВО и членам их семей.

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    2 августа 2023, 20:48
    Экс-советник Кучмы призвал Зеленского начать переговоры с Москвой

    Экс-советник Кучмы Соскин призвал Зеленского начать переговоры с Россией из-за провала контрнаступления ВСУ

    Экс-советник Кучмы призвал Зеленского начать переговоры с Москвой
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Президент Украины Владимир Зеленский должен начать мирные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным из-за провала контрнаступления ВСУ, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

    Бывший советник Леонида Кучмы в блоге на YouTube подчеркнул, что украинская армия несет колоссальные потери личного состава и техники, достичь каких-либо успехов при контрнаступлении не удалось, а натовских вооружений не хватает для новых атак, передает РИА «Новости».

    Ранее в среду глава киевского режима Владимир Зеленский после доклада начальника Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилла Буданова и представителей Службы безопасности Украины (СБУ) выступил с угрозами в адрес России.

    Ранее в США заявили о колоссальном числе раненых солдат ВСУ при контрнаступлении. Накануне бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон назвал контрнаступление ВСУ бойней.

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    5 августа 2023, 13:51
    Российские войска освободили Новоселовское в ЛНР
    Российские войска освободили Новоселовское в ЛНР
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    На Купянском направлении грамотными действиями Западной группировки освобожден населенный пункт Новоселовское Луганской народной республики (ЛНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того, штурмовыми отрядами в ходе наступления на широком фронте улучшено положение по переднему краю около Ольшаны и Першотравневого Харьковской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Рядом с Синьковкой, Загоруйковкой и Берестовым Харьковской области отражены три контратаки подразделений 14-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ.

    Ударами штурмовой и армейской авиации нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника возле Купянска, Петропавловки, Табаевки Харьковской области и Стельмаховки ЛНР, отчитались в Минобороны.

    За последние сутки ликвидированы порядка 140 военнослужащих, две бронемашины, польская самоходная артустановка Krab, гаубицы Д-20 и «Мста-Б».

    За минувшие сутки ВСУ предприняли безуспешные попытки наступления на Донецком и Красно-Лиманском направлениях, добавил Конашенков.

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    2 августа 2023, 21:20
    Песков: Встреча Путина и Эрдогана пройдет не обязательно в Турции

    Песков: Встреча Путина и Эрдогана не обязательно состоится на турецкой территории, место будет обговариваться

    Tекст: Антон Никитин

    Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана не обязательно состоится на турецкой территории, детали еще будут обговариваться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в кулуарах форума «Территория смыслов».

    «Место [встречи Владимира Путина и Тайипа Эрдогана] будет обговариваться, это не обязательно Турция», – приводит слова Пескова ТАСС.

    Он пояснил, что Эрдоган приглашает Путина к себе в Турцию, однако сам президент России на ночной пресс-конференции в Петербурге как раз говорил, что сейчас то время, когда он должен быть в стране, поэтому ему тяжело осуществлять какие-то визиты.

    Песков также сообщил, что темы урегулирования на Украине и продления зерновой сделки будут в повестке дня планируемой встречи президентов России и Турции, как и многопрофильные двусторонние отношения, и обмен мнениями по всем мировым делам. В то же время пресс-секретарь российского лидера отметил, что по теме продления зерновой сделки Путин дал исчерпывающие объяснения своему турецкому коллеге.

    В среду президенты России и Турции провели телефонный разговор после перерыва в почти пять недель.

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    4 августа 2023, 20:55
    Эксперт спрогнозировал резкое сокращение урожая зерновых на Украине в 2024 году

    Экономист Лизан рассказал, как выход России из зерновой сделки повлияет на урожай Украины

    Эксперт спрогнозировал резкое сокращение урожая зерновых на Украине в 2024 году
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    На Украине сокращаются посевные площади, поскольку производители зерна не надеются на быстрое разрешение ситуации с блокировкой портов и возвращением России в зерновую сделку, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее сообщалось, что украинские аграрии сокращают посевы из-за проблем с экспортом зерна.

    «Выход России из зерновой сделки действительно влияет на структуру посевных площадей на Украине. Чем дольше Запад будет тянуть с выполнением своей части условий по сделке, тем хуже будет украинским агрохолдингам, а большинство фермеров, у которых немного оборотных средств, вообще могут разориться», – считает экономист Иван Лизан.

    «Украина за 30 лет довела свое сельское хозяйство до такого состояния, что единственными рентабельными культурами стали зерновые и масличные. На них приходилось до 80% экспорта. Для их выращивания не требовалось много людей и не нужно было развивать свое сельскохозяйственное машиностроение», – указал он.

    «Этими культурами засеивались максимальные площади, затем на них загонялись высокопроизводительные западные комбайны с минимумом механизаторов, а убранное зерно сразу везлось в порты. Вся схема работала «с колес», потому что на Украине нет условий для хранения нескольких миллионов тонн зерна. В прошлом году с Украины вывезли 46 млн тонн сельхозпродукции, из них по морю – 32,8 млн тонн», – отметил аналитик.

    «Думаю, большую часть того, что засеяно сейчас, по инерции уберут. На Украине еще есть те, кто надеются, что зерновая сделка заработает. Но агрохолдинги уже корректируют структуру посевных площадей на Украине – меньше отдают под зерновые, больше – под подсолнечник, чтобы компенсировать потерю ушедших к России территорий и маслоэкстракционных заводов», – добавил спикер.

    Ранее западные СМИ сообщили о том, что после выхода России из зерновой сделки украинские аграрии намерены сократить посевные площади. Кроме того, производство зерна на Украине упало на 37% после начала СВО. Украинские агропредприятия IMC и HarvEast уже сокращают посевы пшеницы, причем первый планирует выращивать почти на треть меньше, сообщает Bloomberg.

    «В настоящее время продать зерно невозможно, потому что цены ниже себестоимости», – сказал гендиректор IMC Алекс Лисица. По его словам, урожай накапливается в силосных мешках на полях, поскольку его негде хранить. В то же время компания HarvEast заявила, что выводит из обработки от 10% до 15% наименее продуктивных площадей.

    Напомним, Россия не стала продлевать зерновую сделку и отозвала гарантии безопасности в черноморском коридоре для следующих с Украины судов. В Кремле назвали позицию Европы по зерновой сделке бессовестной, отметив, что киевский режим использовал зону осуществления соглашения в боевых целях.

    В июле Reuters сообщило об обсуждении в ЕС возможности подключить «дочку» Россельхозбанка к SWIFT. Первый заместитель председателя РСХБ Кирилл Левин заявлял ранее, что Россельхозбанк не рассматривает подобный вариант. По его словам, сейчас платежи проводятся в долларах через JP Morgan с помощью специально выделенного канала. Однако 4 августа МИД России заявил, что этот канал закрыт.

    Газета ВЗГЛЯД также подробно писала о том, что Вашингтон готов выполнить требования Москвы и гарантировать беспрепятственный экспорт российского продовольствия. Это следует из слов главы Госдепа Энтони Блинкена, который призвал Россию вернуться в зерновую сделку. Однако верить ему нельзя.

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    2 августа 2023, 19:20
    Президент Бразилии предложил урегулировать конфликт на Украине в СБ ООН

    Президент Бразилии да Силва: Совет Безопасности ООН должен стать площадкой для обсуждения ситуации на Украине

    Tекст: Антон Никитин

    Совет Безопасности ООН должен стать площадкой для обсуждения ситуации на Украине, в том числе территориального вопроса, высказал мнение президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

    Отвечая на вопросы зарубежных СМИ, президент Бразилии выразил мнение, что конфликт на Украине нужно было обсудить в ООН, в зале Совета Безопасности всемирной организации, «хотя именно его члены участвуют в войнах». Он напомнил о том, что США, Британия и Франция ранее вторглись в Ирак и Ливию, не имея соответствующего мандата организации, передает ТАСС.

    Лула да Силва высказал предположение, что если бы территориальный вопрос по Украине обсудили в ООН ранее, «мы бы сейчас жили в мире».

    Ранее президент Бразилии призвал прийти к «общему знаменателю» по Украине. В прошлую субботу президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не может выполнить пункт африканской мирной инициативы о прекращении огня, так как Украина ведет крупномасштабное наступление.

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