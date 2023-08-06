Генсек ООН Гутерреш в своей речи о бомбардировке Хиросимы не назвал сбросившую бомбу страну

Tекст: Алексей Дегтярев

Любой, кто побывал в Хиросиме, знает, что «воспоминания никогда не тускнеют», отметил генсек ООН. Его послание зачитала его заместитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу, передает РИА «Новости».

Она призвала страны от лица главы Организации к ядерному разоружению. В послании отмечается, что «некоторые страны в очередной раз безрассудно бряцают ядерным мечом, угрожая применением этого орудия уничтожения».

Также в документе указывается, что «ядерная тень» должна исчезнуть «раз и навсегда», и указывается, что ООН не будет «сидеть сложа руки, пока ядерные государства стремятся создать еще более опасные вооружения».

Напомним, США сбросили на Хиросиму 6 августа 1945 года атомную бомбу «Малыш», общее число жертв в этом городе насчитывает от 90 до 166 тыс. человек.