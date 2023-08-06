Выдержать до конца украинско-натовский накат на фронте – это половина дела. Не менее трудно будет и тогда, когда Запад созреет предложить «политическое решение» в форме обмена территорий на отказ от наших коренных интересов.9 комментариев
Площадь пожара в Донецке после обстрела увеличилась до 1,8 тыс. квадратных метров
Площадь возгорания в Донецком университете экономики и торговли после обстрела ВСУ кассетными боеприпасами составила 1,8 тыс. квадратных метров, на место прибыл министр чрезвычайных ситуаций ДНР Алексей Кострубицкий.
Тушение возгорания осложнено особенностью здания, заявил министр, передает РИА «Новости».
Кровля постройки горит по всей площади, вся крыша сделана из дерева, перекрытия тоже деревянные, уточнил он.
На данный момент с огнем борются 14 единиц техники, автолестницы, штабные автомобили и 100 человек личного состава.
Напомним, ВСУ обстреляли центр Донецка кассетными боеприпасами, в городе начался пожар.