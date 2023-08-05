Выдержать до конца украинско-натовский накат на фронте – это половина дела. Не менее трудно будет и тогда, когда Запад созреет предложить «политическое решение» в форме обмена территорий на отказ от наших коренных интересов.8 комментариев
ВСУ нанесли удар кассетными боеприпасами по Донецку
Украинские военные ударили по Донецку, сообщил источник в экстренных службах Донецкой народной республики.
ВСУ ударили кассетными боеприпасами по центру города, сами кассеты разорвались в воздухе, сообщил собеседник ТАСС.
Между тем мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что после обстрела загорелось здание первого корпуса Донецкого университета экономики и торговли.