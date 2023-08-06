Telegraph: Чиновники в Британии испугались сбора данных Китаем о жителях через электрокары

Tекст: Алексей Дегтярев

Рост продаж электрокаров из КНР в Британии обоснован скорым запретом на новые бензиновые и дизельные авто, который должен вступить в 2030 году, пишет Telegraph, передает РИА «Новости».

Источники в правительстве указали, что технологии в китайских машинах могут применяться для сбора «огромного количества информации», в том числе данные о местоположении, аудиозаписи, видео, они также могут быть уязвимы перед дистанционным воздействием и могут быть отключены.

Один из собеседников издания сказал, что электрокары из КНР представляют собой «продукт высокого риска» для Британии.