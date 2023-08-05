Выдержать до конца украинско-натовский накат на фронте – это половина дела. Не менее трудно будет и тогда, когда Запад созреет предложить «политическое решение» в форме обмена территорий на отказ от наших коренных интересов.8 комментариев
Пожарные начали тушить возгорание в Донецке после обстрела ВСУ
В первом корпусе Донецкого университета экономики и торговли ведется ликвидация возгорания, начавшегося после обстрела.
В результате ЧП, по предварительным данным, никто не пострадал, в здании находился один вахтер, передает РИА «Новости».
Пожар начался на крыше и втором этаже здания, где находится приемная комиссия вуза, а также конференц-зал и музей.
Ректор университета Светлана Дрожжина также прибыла на место происшествия.
Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли центр Донецка кассетными боеприпасами, в городе начался пожар.