Российский генерал объяснил необходимость ликвидации руководства Украины

Генерал Пуликовский: Руководство Украины необходимо ликвидировать, иначе нельзя бороться с терроризмом

Tекст: Ольга Никитина

Пуликовский в интервью телеканалу «Краснодар» отметил, что таким образом власти действовали на Северном Кавказе, когда после уничтожения главарей боевиков их подразделения начали разваливаться.

Генерал выразил уверенность, что настанет момент, «когда наш президент что-то подобное скажет этим нашим врагам нынешним», передает «Газета.Ru».

Москва ранее называла киевский режим «террористическим монстром», которого породил Запад.

Напомним, в ночь на субботу российский танкер «Сиг» получил пробоину в результате атаки украинского морского дрона в Керченском проливе. Разлива нефтепродуктов не произошло. Киевский режим признал ответственность за атаку на танкер.