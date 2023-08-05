Выдержать до конца украинско-натовский накат на фронте – это половина дела. Не менее трудно будет и тогда, когда Запад созреет предложить «политическое решение» в форме обмена территорий на отказ от наших коренных интересов.2 комментария
Турция и Украина обсудили восстановление зерновой сделки
Главы МИД Турции и Украины обсудили способы восстановления зерновой сделки
Министры иностранных дел Турции и Украины Хакан Фидан и Дмитрий Кулеба провели телефонные переговоры о возможных шагах по восстановлению зерновой сделки.
Источник в турецком внешнеполитическом ведомстве сообщил ТАСС, что в ходе беседы между Фиданом и Кулебой обсуждались шаги по восстановлению зерновой сделки.
Ранее стало известно, что Украина недополучит 2 млрд долларов валютной выручки в 2023 году из-за выхода России из зерновой сделки.
Напомним, Россия в ООН выдвинула семь условий для возвращения к реализации зерновой сделки, четко обозначив все пункты «черноморской зерновой инициативы», которые не были выполнены. Кремль призывал США не обещать, а выполнить российскую часть зерновой сделки.