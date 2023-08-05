Выдержать до конца украинско-натовский накат на фронте – это половина дела. Не менее трудно будет и тогда, когда Запад созреет предложить «политическое решение» в форме обмена территорий на отказ от наших коренных интересов.4 комментария
Разведчик рассказал об охоте Киева дронами-камикадзе за российскими командирами
Командир разведчиков: ВСУ пытается следить FPV-дронами за российскими командирами под Соледаром
Украина пытается охотиться FPV-дронами за транспортом с российскими бойцами и командирами в районе Соледара на артемовском участке фронта, сообщил командир диверсионно-разведывательного отряда «Енисей» бригады «Сибирь».
Командир пояснил, что средняя стоимость FPV-дрона около 45 тыс. рублей, его удар наносит значительный ущерб, поэтому украинские силовики начали его активно использовать возле Соледара, передает РИА «Новости».
По словам военного с позывным «Амиго», ВСУ также переделали сельскохозяйственные дроны под сброс мин, и беспилотники, оборудованные сбросами гранат. Российские военные используют против них средства РЭБ и противодронные ружья.
В России начали производить дрон-камикадзе «Гастелло», который создан с учетом пожеланий операторов беспилотных летательных аппаратов в зоне СВО.