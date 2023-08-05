ВСУ на донецком направлении потеряли до 230 человек

Минобороны: Украинские войска на донецком направлении потеряли до 230 человек

Tекст: Вера Басилая

Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, на донецком направлении подразделения Южной группировки отразили десять атак противника около Белогоровки, Авдеевки и Старомихайловки. Также было нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ рядом с Богдановкой, Клещеевкой, Ласточкино, Марьинкой и Красногоровкой ДНР, потери противника составили до 230 военнослужащих.

Там же уничтожены четыре бронемашины, польская самоходная артиллерийская установка Krab, гаубица Д-20, три самоходных артустановки «Гвоздика», а также противотанковая пушка «Рапира», сообщили в Минобороны.

В то же время на краснолиманском направлении группировка «Центр», авиация и артиллерия успешно отразила три атаки штурмовых групп 42-й механизированной бригады ВСУ у Серебрянского лесничества.

За последние сутки уничтожены более 100 военнослужащих, три бронемашины, самоходная артустановка «Акация», а также две гаубицы Д-30, сообщили в Минобороны.

На южно-донецком направлении группировкой войск «Восток» нанесено поражение живой силе и технике ВСУ поблизости от Угледара, Пречистовки, Старомайорского и Ровнополя ДНР. Здесь противник потерял более 210 военнослужащих, две бронемашины, американскую артиллерийскую систему М777 и гаубицу «Гвоздика».

По данным Минобороны, на запорожском направлении ВС России нанесли поражение ВСУ под Червоной Криницей, Егоровкой, Преображенкой, Новоданиловкой и Пятихатками Запорожской области. Уничтожены более 175 военнослужащих, два танка, четыре бронемашины, две польские самоходные артустановки Krab, четыре гаубицы Д-20 и орудие Д-30. На херсонском направлении потери противника составили до 35 военнослужащих и гаубица «Мста-Б».

За сутки ВС России нанесли поражение 126 артподразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 138 районах.

Возле поселка Рогань Харьковской области поражена РЛС обнаружения воздушных целей, а в Торском ДНР уничтожен склад боеприпасов 44-й механизированной бригады ВСУ.

ПВО за прошедшие сутки перехватили восемь снарядов РСЗО HIMARS, уничтожены 22 беспилотника.

Ранее в Минобороны сообщили, что на купянском направлении грамотными действиями Западной группировки освобожден населенный пункт Новоселовское Луганской народной республики .