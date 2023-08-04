Минобороны: В Сирии сотни террористов учатся на снайперов и операторов дронов

Tекст: Алексей Дегтярев

Боевиков готовят в идлибской зоне деэскалации, руководство террористической организации «Джебхат ан-Нусра*» (признана террористической и запрещена в России) тренирует в лагерях не меньше 200 человек из состава «Исламской партии Туркестана*», сказал Кулить, передает ТАСС.

С 28 июля этим боевикам проводят артиллерийскую, диверсионную, инженерную, огневую и снайперскую подготовки. Также готовятся операторы дронов. Особое внимание уделяется ведению боев ночью, уточнил он.

Российское и сирийское командование оставляют за собой право на принятие мер по предотвращению и нейтрализации угрозы террористов в идлибской зоне деэскалации, заключил контр-адмирал.

Также Кулить сообщал, что беспилотники коалиции под руководством США в Сирии за сутки 11 раз нарушили протоколы деконфликтации.