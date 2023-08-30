Министр Решетников проехал на «Метеоре» в Нижегородской области

Tекст: Ольга Никитина

«Валдай» может доставить 50 человек (как два школьных класса на экскурсии), в то время как «Метеор» прокатит 120 человек – например, между Нижним Новгородом и Костромой. Скоростные лодки эффективнее и экологичнее грузовиков или самолетов, а виды из окон захватывают дух», – сообщается в Telegram-канале Минэкономразвития России.

Отмечается, что за счет подводных крыльев суда могут развивать скорость свыше 70 км/ч. В сообщении говорится, что выпускаются «Валдаи» и «Метеоры» на нижегородском Центральном конструкторском бюро имени Алексеева, где после покупки высокотехнологичных станков производство стало идти еще быстрее и эффективнее.

«А еще они не только быстрые, но и комфортные – проверено лично министром», – сообщили в ведомстве.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал министру, что регион активно развивает инновации и высокотехнологичное производство, поддерживает предпринимательскую инициативу, привлекает частные инвестиции и использует меры господдержки – в том числе в туризме.

Туризм стал основной темой визита Решетникова, сообщил Никитин на своей странице во «ВКонтакте». Министру показали территории, благоустроенные в центре Нижнего, в основном к 800-летию. Также посмотрели на ход строительства Ледового дворца, где смонтировано больше половины металлоконструкций.

Обсуждался проект Экопарка на месте его будущего размещения и меры поддержки туристических инвестиционных проектов в целом.

«Потенциал у нашего региона огромный, и мы всегда используем всевозможные механизмы федеральной поддержки для развития. В 2022 году туристический поток вырос больше чем на 15% по отношению к 2021 году. В этом году также ожидаем рост на 15% – до 4,5 млн человек. В этой связи остро встал вопрос нехватки различных средств размещения», – сообщил губернатор.

«Максим Решетников поддержал наши идеи о создании устойчивой отрасли производства и эксплуатации скоростных судов. Эта работа – отличный пример того, как туризм создает заказ в промышленности!» – добавил Никитин.