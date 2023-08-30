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    Столкнувшись с санкциями «свободного мира», лучше бы следовать правилу «Не верь, не бойся, не проси». Разоружение перед партией, конечно, есть необходимое условие для смягчения или даже снятия санкций, но достаточным оно является не всегда.

    18 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Нельзя загонять бедняков в долговую яму

    Конечно, не все клиенты микрофинансовых организаций – алкоголики. Но все они люди как минимум бедные и социально неблагополучные, которым предлагается соблазнительный путь к тому, чтобы из просто бедняков превратиться в бедняков, обремененных долгами.

    25 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Трудные времена возвращают надежду

    Количественное господство одиноких, научившихся рассчитывать только на себя, меняет саму общественную атмосферу, которой начинают довлеть оставленность стариков и потребительство молодых.

    19 комментариев
    30 августа 2023, 22:37

    Министр Решетников проехал на «Метеоре» в Нижегородской области

    Tекст: Ольга Никитина

    Министр экономического развития России Максим Решетников в среду посетил Нижегородскую область с рабочей поездкой, где среди прочего в рамках тестовых испытаний проехал по воде на первом заказанном регионом «Метеоре».

    «Валдай» может доставить 50 человек (как два школьных класса на экскурсии), в то время как «Метеор» прокатит 120 человек – например, между Нижним Новгородом и Костромой. Скоростные лодки эффективнее и экологичнее грузовиков или самолетов, а виды из окон захватывают дух», – сообщается в Telegram-канале Минэкономразвития России.

    Отмечается, что за счет подводных крыльев суда могут развивать скорость свыше 70 км/ч. В сообщении говорится, что выпускаются «Валдаи» и «Метеоры» на нижегородском Центральном конструкторском бюро имени Алексеева, где после покупки высокотехнологичных станков производство стало идти еще быстрее и эффективнее.

    «А еще они не только быстрые, но и комфортные – проверено лично министром», – сообщили в ведомстве.

    Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал министру, что регион активно развивает инновации и высокотехнологичное производство, поддерживает предпринимательскую инициативу, привлекает частные инвестиции и использует меры господдержки – в том числе в туризме.

    Туризм стал основной темой визита Решетникова, сообщил Никитин на своей странице во «ВКонтакте». Министру показали территории, благоустроенные в центре Нижнего, в основном к 800-летию. Также посмотрели на ход строительства Ледового дворца, где смонтировано больше половины металлоконструкций.

    Обсуждался проект Экопарка на месте его будущего размещения и меры поддержки туристических инвестиционных проектов в целом.

    «Потенциал у нашего региона огромный, и мы всегда используем всевозможные механизмы федеральной поддержки для развития. В 2022 году туристический поток вырос больше чем на 15% по отношению к 2021 году. В этом году также ожидаем рост на 15% – до 4,5 млн человек. В этой связи остро встал вопрос нехватки различных средств размещения», – сообщил губернатор.

    «Максим Решетников поддержал наши идеи о создании устойчивой отрасли производства и эксплуатации скоростных судов. Эта работа – отличный пример того, как туризм создает заказ в промышленности!» – добавил Никитин.

    30 августа 2023, 00:50
    В результате атаки БПЛА на Псков повреждены самолеты Ил-76

    Четыре самолета Ил-76 повреждены в Пскове в результате атаки беспилотников

    В результате атаки БПЛА на Псков повреждены самолеты Ил-76
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки беспилотников на военном аэродроме в Пскове повреждены четыре самолета Ил-76, сообщают экстренные службы.

    В экстренных службах сообщили, что произошел пожар, «огнем охвачены два воздушных судна». Полеты над Псковом и областью ограничены, передает ТАСС.

    Напомним, губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что российские войска отражают атаку беспилотников на аэропорт Пскова. Жертв, по предварительной информации, нет.

    Коментарии (165)
    30 августа 2023, 00:10
    Эксперты разобрали причины неудач 35-тысячной группировки ВСУ на участке Работино – Вербовое
    Эксперты разобрали причины неудач 35-тысячной группировки ВСУ на участке Работино – Вербовое
    @ Военная хроника/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Эксперты Telegram-канала «Военная хроника» объяснили, почему вооруженные силы Украины несут большие потери на участке Работино – Вербовое.

    Как указывают эксперты, Работино ВСУ занять не удалось, при это «цена любой активности» для них лишь увеличивается. ВСУ сосредоточили на данном направлении группировку, в которую входят семь механизированных бригад, две десантно-штурмовые бригады, а также силы третьей бригады оперативного назначения нацгвардии, «множество иностранных наёмников и вспомогательных батальонов, в том числе специального назначения». «Общая численность группировки между Копанями, Работином и Вербовым оценивается примерно в 35–40 тыс. человек», – сообщает «Военная хроника».

    Указывается, что ВСУ планировали «быстрый рывок сквозь оборонительные рубежи» российских войск и «выход к Токмаку и Мелитополю». ВСУ рассчитывали справиться с этой задачей за три-четыре дня. Однако «из-за неверного планирования вместо прорыва подразделения ВСУ скопились на небольшом, площадью 100 кв. км, участке между Ореховом, Малой Токмачкой, Работином, Новоданиловкой и Вербовым».

    В результате крупная группировка украинской армии наткнулась сначала на минные поля, а затем оказалась под огнем российской артиллерии. ВСУ попали в «огневой мешок, после чего понесли значительные потери и были остановлены в 6–8 км от рубежей перехода в атаку».

    Вероятно, ВСУ собирались прорываться через Работино, Новопрокоповку, Ильченко и Сладкую Балку, а затем выйти на трассу Т-04-08 до Токмака. Но оказалось, что сил для этого у украинской стороны собрано недостаточно. Переброшенные из Малой Токмачки и Орехова резервы не смогли изменить ситуацию. В результате «после серии неудачных накатов» ВСУ отступили, «не сумев обеспечить огневое превосходство на планируемом участке прорыва».

    «Цели не поражаются и не подавляются ни на переднем крае, ни в глубине обороны ВС РФ. Сказывается и недостаточная тактическая разведка, и дефицит боеприпасов и артсистем. В результате накопленные на участке резервы топчутся на месте под наблюдением и огнем ВС РФ», – говорится в сообщении.

    Из-за больших потерь и постоянных перегруппировок украинские войска скопились в низинах между трассами Т-04-08 и Н-08, а также на территории заповедника Балка Успеновская менее чем в 5 км от Работина. Силы российских войск позволяют эффективно уничтожать украинские войска, «фактически лишенные возможности полноценного маневра». Сейчас в низинах находится свыше 20 крупных соединений ВСУ, что «позволяет уничтожать войска на земле максимально эффективно».

    Как сообщает Telegram-канал «Архангел спецназа», Работино к вечеру 29 августа «является серой зоной». За день там «были уничтожены Leopard и гаубица М777 [...], наша авиация наносит удары по лесополосе», а российская артиллерия «постоянно насыпает, не дает противнику свободно двигаться».

    В понедельник сообщалось, что ударами авиации отражены семь атак 82-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ около Работино и Вербового Запорожской области. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказывал о боях сверхвысокой интенсивности в Работино.

    Коментарии (29)
    30 августа 2023, 06:58
    Пожары начались в Киеве после взрывов

    Кличко сообщил о пожарах на месте взрывов в двух районах Киева

    Пожары начались в Киеве после взрывов
    @ Andreas Hoenig/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские СМИ сообщили о новой серии взрывов в Киеве и Киевской области. Мэр города Виталий Кличко сообщил о пожарах на месте взрывов.

    Кличко заявил, что пожары начались в Дарницком и Шевченковском районах. Он уточнил, что в Шевченковском районе горит административное здание, передает ТАСС.

    Напомним, ночью взрывы также произошли в Одессе, Кривом Роге и Черкассах.


    Коментарии (69)
    29 августа 2023, 23:45
    Фигуристку Горбачеву доставили в СК в Москве

    Главк СК по Москве сообщил о следственных действиях с фигуристкой Горбачевой

    Tекст: Антон Антонов

    Найденная в московском кинотеатре 16-летняя фигуристка Алина Горбачева доставлена в подразделение столичного СК, следует из сообщения главного следственного управления Следственного комитета по городу.

    Главк СК сообщил в Telegram, что «несовершеннолетняя доставлена в подразделение столичного СК». С ней проводят следственные действия. Присутствуют законный представитель девушки и психолог.

    Напомним, СК России завел уголовное дело об убийстве после безвестного исчезновения юной фигуристки. Однако позднее ее нашли живой в кинотеатре одного из ТЦ, противоправных действий в отношении нее совершено не было.

    Коментарии (20)
    30 августа 2023, 15:56
    Телеведущий Карлсон объяснил причину ненависти США к России
    Телеведущий Карлсон объяснил причину ненависти США к России
    @ Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    США ненавидят Россию из-за христианской веры, заявил популярный американский телеведущий Такер Карлсон в Будапеште.

    Он пояснил, что Штаты также ненавидят Венгрию не «из-за того, что она делает, а из-за того, чем она является», передает РИА «Новости».

    Карлсон напомнил, что Венгрия – христианская страна. «Они (США – прим. ВЗГЛЯД) ненавидят это. (…) По этой же причине они ненавидят Россию», – сказал ведущий.

    Ранее Карлсон выразил желание взять интервью у российского президента Владимира Путина.

    Коментарии (42)
    30 августа 2023, 11:30
    Орбан назвал атаку на маршрут импорта газа из России поводом для войны
    Орбан назвал атаку на маршрут импорта газа из России поводом для войны
    @ imago images/Global Look Press

    Tекст: Алина Власенко

    Венгрия и Сербия сразу квалифицировали вывод из строя «Северного потока» как террористический акт и «немедленно дали понять», что будут рассматривать подрыв используемых ими маршрутов получения российского газа как повод для войны, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью американскому ведущему Такеру Карлсону.

    «Вместе с премьер-министром Сербии мы дали очень ясно понять, что если кто-то захочет сделать с южным коридором то же самое, что было сделано с северным, то мы будем считать это поводом для войны … и немедленно отреагируем», – сказал Орбан, передает РИА «Новости».

    Отсутствие столь же жесткой реакции со стороны Германии на инцидент с «Северным потоком» он назвал «проявлением дефицита суверенитета».

    Орбан не стал конкретизировать, кому было адресовано предупреждение, сказав только, что речь не идет о Москве. Он также выразил мнение, что требование Будапешта и Белграда было услышано.

    В свою очередь Карлсон заметил, что ему представляется «очень очевидным», что «Северный поток» подорвала администрация президента США Джо Байдена – напрямую или опосредованно.

    Ранее в Европарламенте также заявили о причастности США к взрывам на «Северных потоках».

    Тем временем Орбан назвал ложью бытующее в западных странах представление о том, что ВСУ якобы одерживают верх в конфликте, и заявил, что победить Россию невозможно.

    Коментарии (21)
    30 августа 2023, 13:24
    Эксперты поспорили о маршруте украинских БПЛА при атаке на Псков

    Эксперты рассказали о способах защиты Пскова от атак дронов

    Эксперты поспорили о маршруте украинских БПЛА при атаке на Псков
    @ Губернатор Пскова Михаил Ведерников/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Есть несколько возможных маршрутов пролета украинских БПЛА к Пскову. И один из них – территория Белоруссии, допустил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Бартош. В свою очередь генерал в отставке Айтеч Бижев усомнился в белорусском маршруте дронов. Ранее беспилотники ВСУ атаковали аэропорт в Пскове, повреждены четыре транспортных самолета Ил-76.

    «Достоверной информации о том, откуда летели украинские дроны в сторону Пскова, нет. Но можно предположить, что маршрут пролегал через территорию Белоруссии. Также речь может идти о заранее заброшенных на территорию республики диверсантах, которые и запустили БПЛА», – сказал Александр Бартош, военный эксперт, член-корреспондент Академии военных наук.

    «Однако есть вариант маршрута со стартовой точкой в одной из северных областей Украины. Проблема в том, что любой из этих вариантов создает дополнительные угрозы для безопасности России», – акцентировал он.

    «У Белоруссии хорошая и довольно современная система защиты от воздушных угроз. Тем не менее их ПВО создавалась для борьбы с авиацией. БПЛА – это относительно новое оружие. И традиционные зенитные комплексы не так хорошо приспособлены для уничтожения дронов», – отмечает эксперт.

    «Поэтому для эффективной борьбы с БПЛА необходима адаптация противовоздушной обороны Белоруссии к новой угрозе. Нужно развивать комплексы РЭБ, которые позволяют выводить из строя системы управления и навигации беспилотников. И в этом соседнему государству может помочь Россия», – поясняет Бартош.

    Несколько иного мнения по поводу возможных маршрутов украинских БПЛА придерживается Айтеч Бижев, генерал-лейтенант, экс-заместитель главнокомандующего ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО государств – участников СНГ.

    «Минск входит в единую систему ПВО СНГ с общим информационным полем. Армия Белоруссии круглосуточно дежурит на границах, так что любой объект, который попытается пролететь через территорию республики, будет сбит», – убежден собеседник.

    «У Белоруссии очень мощная и современная система ПВО. Армия республики уже уничтожала вторгавшиеся в их воздушное пространство дрейфующие аэростаты и беспилотники. Кроме того, похожие боевые ситуации регулярно отрабатываются на учениях. Поэтому украинские БПЛА, которые попробуют пролететь через территорию нашего союзника, однозначно будут сбиты», – резюмировал Бижев.

    Ранее российские войска отразили атаку беспилотников на аэропорт Пскова. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

    В результате атаки на военном аэродроме оказались повреждены четыре самолета Ил-76. В экстренных службах сообщили о пожаре. Полеты над Псковом и областью были ограничены. Жертв, по предварительной информации, нет.

    Росавиация сообщила, что в среду, 30 августа, аэропорт Пскова не будет обслуживать гражданские рейсы. В ведомстве уточнили, что все задействованные в обеспечении полетов системы работают штатно. Однако для принятия дополнительных мер безопасности отменены восемь запланированных рейсов.

    Кроме Пскова, атакам украинских БПЛА подверглись Рязанская, Калужская, Брянская и Орловская области. Все дроны были уничтожены силами ПВО. Еще один беспилотник был сбит в Рузском районе Подмосковья.

    Коментарии (57)
    30 августа 2023, 14:10
    ВС России поразили высокоточным оружием пункты управления и разведки ВСУ
    ВС России поразили высокоточным оружием пункты управления и разведки ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные ночью 30 августа ударили по пунктам управления и разведки украинских вооруженных сил, сообщило Минобороны.

    Групповой удар наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Отмечается, что цели удара достигнуты, все объекты поражены.

    В прошлые сутки ВМФ России ударил по складу авиационного вооружения и боеприпасов ВСУ.

    Коментарии (41)
    30 августа 2023, 02:13
    Авиация Черноморского флота уничтожила катера с десантными группами ВСУ

    Самолет морской авиации Черноморского флота уничтожил четыре катера с десантными группами вооруженных сил Украины

    Tекст: Антон Антонов

    В акватории Черного моря самолет морской авиации Черноморского флота уничтожил четыре быстроходных военных катера с десантными группами украинских сил специальных операций, сообщило Минобороны России.

    Как сообщает ведомство в Telegram, «катера с десантными группами военнослужащих украинских сил специальных операций общей численностью до 50 человек» были уничтожены около 00.00 мск.

    Напомним, неделю назад два украинских катера, в том числе один с группой десанта, также были уничтожены российской авиацией в Черном море.

    Коментарии (25)
    30 августа 2023, 19:41
    В Британии опубликовали кадры ночного удара ВС России по Киеву
    В Британии опубликовали кадры ночного удара ВС России по Киеву
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Никитин

    Британская The Guardian опубликовала кадры одного из ночных ударов ВС России по целям в Киеве.

    Как утверждает The Guardian, украинские системы ПВО якобы сбили по меньшей мере 20 ракет, летевших в Киев с разных направлений. По версии издания, несколько зданий в городе были повреждены их обломками.

    Ранее Минобороны сообщало, что ВС России в среду ночью высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования поразили пункты управления и разведки ВСУ. В среду утром на Украине сообщали о повреждении объекта инфраструктуры под Киевом. Мэр города Виталий Кличко говорил о пожарах на месте взрывов в Дарницком и Шевченковском районах Киева и Киевской области.

    Коментарии (9)
    30 августа 2023, 05:30
    Дефицит газа в Европе вызвал сильное падение производства

    Bloomberg назвало производственный кризис в Европе «лучшим антидотом от дефицита газа»

    Дефицит газа в Европе вызвал сильное падение производства
    @ Uwe Anspach/DPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    В Европе энергоемкие компании не могут справиться с ростом цен на энергоресурсы и закрываются или сокращают производство, заявил обозреватель Хавьер Блас.

    Блас указал, что в Германии промышленная активность падает 14 месяцев подряд. По его словам, разразившийся производственный кризис – «лучший антидот от дефицита газа». «С такими друзьями кому нужны враги?» – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    Как отметил Блас, такая ситуация позволяет Европе «побеждать» энергетический кризис. По оценке Morgan Stanley, совокупный объем спроса на газ в Европе окажется на 15% ниже среднего показателя за пять лет. Блас пишет, что такой «уход от энергетического кризиса» приведет к сильному падению производства и долговременной утрате экономического роста. «Высокие цены решают проблему высоких цен. Но за это всегда приходится расплачиваться», – заявил он.

    Напомним, крупнейшая в Европе экономика – немецкая – из лидера роста превратилась в аутсайдера. Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что Германии поскорее нужно отремонтировать «Северные потоки».

    Коментарии (6)
    30 августа 2023, 09:09
    В США допустили, что Украину заставят вступить в переговоры и оставят без союзников

    Экс-советник Трампа Болтон заявил, что Путин может оставить Украину без союзников

    В США допустили, что Украину заставят вступить в переговоры и оставят без союзников
    @ Xu Jinquan/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин может инициировать срочные переговоры о мире, на что Запад будет склонен согласиться, а Киев останется без союзников, выразил мнение экс-советник президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

    По его словам, Путин может предложить прекращение огня без предупреждения и настоять на немедленных переговорах, передает RT со ссылкой на портал 19FortyFive.

    Также Болтон отметил, что политические лидеры в Берлине, Париже и Вашингтоне будут испытывать «огромное искушение» согласиться на предложения Москвы, что в свою очередь поставит Киев в невыгодное положение.

    Тем не менее накануне газета Wall Street Journal написала, что представители Запада смогут согласовать гарантии безопасности для Украины не раньше, чем в 2024 году.

    Напомним, президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что Вашингтон представит Украине гарантии по «израильской модели».

    Американский президент Джо Байден заявлял, что США «были бы готовы» предоставить Украине гарантии безопасности «по типу Израиля». На что политолог Федор Лукьянов подчеркнул, что «израильские гарантии» подразумевают «неограниченное снабжение вооружением» в период военного конфликта, а также предлагают «политическое прикрытие в любой ситуации».

    Коментарии (15)
    30 августа 2023, 00:37
    Псковский аэропорт подвергся атаке беспилотников

    Губернатор Псковской области Ведерников сообщил об атаке беспилотников на аэропорт

    Tекст: Антон Антонов

    Российские войска отражают атаку беспилотников на аэропорт Пскова, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

    Ведерников сообщил в Telegram, что лично находится на месте «с начала инцидента». Жертв, по предварительной информации, нет.

    В авиационных службах сообщили, что воздушное пространство над Псковом и областью ограничено для пролетов самолетов, передает ТАСС.


    Коментарии (44)
    30 августа 2023, 10:59
    Мужчина в Москве разнял драку детей и был избит темнокожим отцом одного из них
    Мужчина в Москве разнял драку детей и был избит темнокожим отцом одного из них
    @ кадр из видео

    Tекст: Алина Власенко

    Темнокожий мужчина избил жителя Москвы на детской площадке в Текстильщиках после того, как тот остановил драку детей.

    Драку двух мальчиков заметил отец одного из них. Мужчина подошел к зачинщику и, по словам очевидцев, без оскорблений и применения физической силы объяснил, что так делать нельзя, пишет «Газета.ru» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Спустя некоторое время на площадке появился отец мальчика, затеявшего драку, и накинулся на отца другого ребенка. На место происшествия вызвали полицию и скорую помощь. Медики диагностировали у пострадавшего сильные ушибы головы и травму носа.

    Коментарии (32)
    30 августа 2023, 09:02
    Зеленскому напомнили о сбитом в Сирии истребителе F-16

    Зеленскому напомнили о сбитом в Сирии в 2018 году израильском истребителе F-16

    Зеленскому напомнили о сбитом в Сирии истребителе F-16
    @ U.S. Air Force

    Tекст: Алина Власенко

    Истребители F-16, один из которых уже был сбит российской ПВО в Сирии пять лет назад, станут очень заманчивой целью для российских ракет, пишут обозреватели CNN Тим Листер и Орен Либерман.

    В статье отмечается, что после поставки Украине комплексов ПВО Patriot они стали приоритетными целями для российских военных. Авторы материала предположили, что в случае поставки Киеву истребителей F-16 они станут еще более заманчивой целью для ударов, передает РИА «Новости».

    В материале отмечается, что у истребителей F-16 уже есть негативный опыт взаимодействия с российским оружием. В 2018 году в Сирии был сбит израильский истребитель F-16.

    Ранее глава украинского министерства обороны Алексей Резников заявил, что истребители F-16 впервые могут быть использованы Киевом весной будущего года, в настоящее время Украина уже готовит инфраструктуру для этих самолетов.

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    • Габон тоже послал Францию

      В Африке еще один военный переворот и опять в зоне французского влияния: очередной поставщик урана шлет Париж куда подальше. На сей раз речь о Габоне – богатой нефтью стране, которой полвека правила династия Бонго. Прежде французы не раз проводили в Габоне военные операции. Решатся ли на этот раз?

    • Америка за отставку Байдена

      Опросы общественного мнения в США показывают, что абсолютное большинство американцев выступают за уход Джо Байдена из политики. Причем самый популярный ответ о желаемой ему судьбе – импичмент за коррупцию. Но пока вместо Байдена в США пытаются осудить Дональда Трампа, делая его тем самым еще сильнее и богаче.

    • Германия стала жертвой своих санкций

      В Германии задумались о ремонте «Северного потока», поскольку результаты антироссийских санкций их ошеломили: на Россию они подействовали слабо, а вот на саму Германию сильно. По итогам года ФРГ станет единственной крупной экономикой мира, вошедшей в рецессию. Глава германского МИД Анналена Бербок ошибается, заявляя, что санкции «не работают». Еще как работают!

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