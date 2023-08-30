Столкнувшись с санкциями «свободного мира», лучше бы следовать правилу «Не верь, не бойся, не проси». Разоружение перед партией, конечно, есть необходимое условие для смягчения или даже снятия санкций, но достаточным оно является не всегда.18 комментариев
Министр Решетников проехал на «Метеоре» в Нижегородской области
Министр экономического развития России Максим Решетников в среду посетил Нижегородскую область с рабочей поездкой, где среди прочего в рамках тестовых испытаний проехал по воде на первом заказанном регионом «Метеоре».
«Валдай» может доставить 50 человек (как два школьных класса на экскурсии), в то время как «Метеор» прокатит 120 человек – например, между Нижним Новгородом и Костромой. Скоростные лодки эффективнее и экологичнее грузовиков или самолетов, а виды из окон захватывают дух», – сообщается в Telegram-канале Минэкономразвития России.
Отмечается, что за счет подводных крыльев суда могут развивать скорость свыше 70 км/ч. В сообщении говорится, что выпускаются «Валдаи» и «Метеоры» на нижегородском Центральном конструкторском бюро имени Алексеева, где после покупки высокотехнологичных станков производство стало идти еще быстрее и эффективнее.
«А еще они не только быстрые, но и комфортные – проверено лично министром», – сообщили в ведомстве.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал министру, что регион активно развивает инновации и высокотехнологичное производство, поддерживает предпринимательскую инициативу, привлекает частные инвестиции и использует меры господдержки – в том числе в туризме.
Туризм стал основной темой визита Решетникова, сообщил Никитин на своей странице во «ВКонтакте». Министру показали территории, благоустроенные в центре Нижнего, в основном к 800-летию. Также посмотрели на ход строительства Ледового дворца, где смонтировано больше половины металлоконструкций.
Обсуждался проект Экопарка на месте его будущего размещения и меры поддержки туристических инвестиционных проектов в целом.
«Потенциал у нашего региона огромный, и мы всегда используем всевозможные механизмы федеральной поддержки для развития. В 2022 году туристический поток вырос больше чем на 15% по отношению к 2021 году. В этом году также ожидаем рост на 15% – до 4,5 млн человек. В этой связи остро встал вопрос нехватки различных средств размещения», – сообщил губернатор.
«Максим Решетников поддержал наши идеи о создании устойчивой отрасли производства и эксплуатации скоростных судов. Эта работа – отличный пример того, как туризм создает заказ в промышленности!» – добавил Никитин.